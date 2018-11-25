Он писал о Голодоморе, а ему не верили - выставка о Гарете Джонсе

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В темной комнате на подсвеченном белом кубе лежит кожура от апельсина. Около нее цитата: "Я осмелился бросить на пол кусок черствого хлеба. Пулей крестьянин бросился на пол и проглотил его. То же повторилось с кожурой апельсина".

Это отрывок из дневника британского журналиста Гарета Джонса, который после своих путешествий по Украине в 1933 году, первым поведал миру о Голодоморе.

Выставка, посвященная дневникам Гарета Джонса и информационной войне, которая велась тогда вокруг Голодомора, открылась в галерее "Лавра" в Киеве.

"Везде я слышал плач"

"Люди голодают уже сейчас. Зимой их ждут еще большие испытания. Это самое жестокое правительство в мире", - цитата из дневника Джонса появляется на экране в первом зале выставки рядом с фотографиями голодающих, похожих на скелеты, людей - взрослых и детей.

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Экспозиция рассказывает, как в 1933 году молодой валлийский журналист Гарет Джонс, несмотря на все запреты и предостережения, решился отправиться в села Харьковской области, чтобы воочию проверить, правду ли говорят о голоде в этих местах.

"Я прошел через множество сел и двенадцать колхозов. Везде я слышал плач: "У нас нет хлеба. Мы умираем!", - написал он в своем дневнике и на основе этих заметок под своим именем опубликовал пресс-релиз о Голодоморе в Украине.

"Он стал первым, кто на Западе публично заявил, что здесь происходит умышленный голод. До этого были анонимные сообщения, и на них никто не обращал внимания, а на это заявление пришлось реагировать", - рассказывает куратор выставки Анастасия Гайдукевич-Качуро.

И эта реакция, по ее словам, была разной - Советский Союз прилагал значительные усилия, чтобы убедить мир, что Голодомора нет, и Гарет Джонс ошибается. А писатель Джордж Оруэлл положил его журналистские расследования в основу своего известного аллегорического романа "Скотный двор".

"Если ты в меньшинстве и даже в одиночестве, это не значит, что ты - сумасшедший. Есть правда и неправда, и, если ты придерживаешься правды, пусть наперекор всему миру, ты - не сумасшедший".

Эту вынесенную на стену в галерее "Лавра" цитату Оруэлла куратор Анастасия Гайдукевич-Качуро называет символической: "Гарет Джонс в своем стремлении сказать правду о Голодоморе в начале 30-х годов действительно оказался в меньшинстве. Его никто не поддержал, его травили и не верили, а карьера была фактически разрушена".

"Не голод, а нехватка еды"

Одним из тех, кто больше и громче всех отрицал сообщения Гарета Джонса о Голодоморе в Украине, был Уолтер Дюранти - руководитель московского бюро газеты New York Times.

30-летнему Джонсу было трудно противостоять хорошо известному в журналистских кругах Дюранти, который взялся критиковать его сообщения о голоде.

Собственно, их противостоянию посвящен целый зал выставки - здесь подсвечены в темноте печатные машинки с как будто только что сделанными заметками Гарета Джонса о смерти от голода. Здесь слова Дюранти о том, что "голода в Украине нет, а есть нехватка еды", формируют на стене силуэт пистолета.

За свои публикации Дюранти получил Пулитцеровскую премию, самую престижную награду в журналистике, которой, несмотря на попытки потомков Гарета Джонса, его так и не лишили.

Из зала, посвященного Дюранти, посетители попадают в стилизованную фотолабораторию, где на веревках "сушатся" фото - редкие архивные кадры, свидетельства Голодомора.

В слезах некоторые посетители выходят после просмотра мультфильма "Голодный дух" - истории бабушки, которая в детстве пережила Голодомор, чудом выжила и никогда об этом не забудет.

"Без иллюзий"

"Голод уничтожил половину сельского населения". Эта записка консула Италии на черном фоне ярко выделяется среди желтых вырезок советских газет с призывами к активному сбору зерна, борьбе с кулаками и итогами пятилетки.

"На самом деле западный мир знал, что происходит в Украине. Без всяких иллюзий, потому что их дипломатические работники отправляли сообщения и информировали о голоде", - рассказывает возле инсталляции из газет Анастасия Гайдукевич-Качуро.

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Рядом еще один коллаж - развороты советских газет, где публиковали так называемые черные доски - список сел, которые "не справлялись" и не выполняли планов по заготовке зерна, а на фоне этого архивный документ - наивное письмо детей к руководству Советского Союза о том, что "возможно, вы не знали, но у нас тут голод, помогите, пожалуйста, потому что еды нет, а нам надо учиться".

"История Гарета Джонса, история о Голодоморе - очень поучительная. Она показывает, что может произойти с миром, который не хочет видеть рост зла, что пассивное молчание в итоге может привести мир к катастрофе", - говорил во время открытия экспозиции Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти.

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Гарета Джонса убили в 1935-м году при загадочных обстоятельствах во время путешествия в Монголию. Его убийство до сих пор не раскрыто, хотя некоторые историки предполагают причастность к этому Советского Союза.

"Мы попытались представить историю Голодомора с точки зрения британца, который не должен был сюда ехать. Он не должен был об этом писать. Но тем не менее он это сделал", - говорит Анастасия Гайдукеич-Качуро.

Жизнь Гарета Джонса и его поиски информации о Голодоморе легли в основу фильма "Гарет Джонс", который снимают в Украине, и премьера которого должна состояться в следующем году.

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