Неанглоязычные песни: почему они становятся хитами?

Копірайт зображення Getty Images/Reuters Image caption Джастин Бибер, Бейонсе, Cardi B и BTS записали хиты на двух языках

В эпоху "брексита" и противоречивой мировой политики британские музыкальные чарты также претерпели изменения.

В то время как другие европейские страны и Америка всегда были открыты в отношении музыки на других языках, британские хит-парады очень противились всему "не английскому".

До сегодняшнего дня.

Кажется, что после глобального успеха Despacito в 2017 году, - не без помощи Джастина Бибера, - наступила эра кардинальных перемен.

В чарты попали Little Mix, Cardi B, DJ Snake и другие исполнители, которые поют - иногда полностью - на испанском.

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Но речь идет не только о латиноамериканских звездах, исполнители K-pop - корейской поп-музыки - также стремительно завоевывают сцену. Например, бойз-бэнд BTS, который собрал все возможные награды, дважды возглавил американский чарт Billboard а в прошлом месяце распродал все билеты на концерт на арене O2.

Дуа Липа и самая популярная южнокорейская женская кей-поп группа BLACKPINK объединили силы, а Black Eyed Peas записали песню вместе самопровозглашенной "крутой женщиной" CL.

Так почему же британцы начали признавать песни на иностранных языках?

"Оглядываясь назад, становится очевидно, что все песни на иностранных языках были разовым явлением, например, Las Ketchup", - говорит Джеймс Мастертон, автор сайта Chart Watch UK.

"На самом деле, такого тренда нет. Да, Хулио Иглесиас и La Bamba поднимались на вершины чартов с песнями на испанском языке, но это скорее исключение".

Немецкоязычная песня певицы Nena 99 Red Balloons стала хитом в США в 1984 году, но перед релизом в Великобритании ее перевели на английский. "Складывалось ощущение, что Великобританию считали слишком островной для того, чтобы зарубежная песня стала там популярной", - отмечает Мастертон.

Что вызвало изменения?

Продюсер Себастиан Крайс - пятикратный обладатель Грэмми, сотрудничавший с такими исполнителями, как Шакира, Луис Фонси, Глория Эстефан и Рики Мартин, говорит, что не последнюю роль в этом сыграли технологии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Луис Фонси и Дэдди Янки исполняют испанской хит Despacito на нынешней церемонии Грэмми

"Я думаю, что Spotify и YouTube значительно повлияли на ситуацию. Раньше за музыку отвечали сотрудники компаний звукозаписи, а это, как правило, были белые мужчины среднего возраста и среднего класса. Теперь - музыка принадлежит всем", - говорит аргентинец, перебравшийся в Лос-Анджелес .

Мастертон соглашается: "Артисты теперь не обязаны выпускать свои произведения на определенной территории в утверждённое время. Так же как потребители теперь не имеют границ в своем выборе".

"Но все равно пока очевидно, что для того, чтобы стать популярным по всем мире, нужно хоть немного петь на английском", - добавляет он.

Крайс говорит, что культурная миграция также оказала определенное влияние: "В США живет около 15 миллионов испаноязычных людей. Все, что связано с культурой, начинает меняться: сначала кухня, потом телевидение, а потом и все остальное".

"Теперь самой высокооплачиваемой актрисой американского телевидения является латиноамериканка", - говорит он о звезде Colombian Modern Family Софии Вергаре.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Песня Рики Мартина Livin 'La Vida Loca возглавляла чарты три недели подряд

Крайс говорит, что карьера современных музыкантов значительно отличается от их старших коллег, например, Рики Мартина в начале 2000-х.

"Теперь исполнители создают музыку, которая уходит корнями в латиноамериканскую культуру - и им не нужно идти на компромиссы".

"Сегодня существует больший интерес к тому, что делают другие люди и культуры", - говорит он.

"Долгое время значительная часть поп-музыки строилась на блюзовых гаммах и R 'n' B, но мы устали от одинаковых мелодий. Я думаю, что люди, которые создают музыку, будь то K-pop или латиноамериканская музыка, дают аудитории то, что звучит по-новому, но при этом им знакомо".

Ханна Уэйт, соучредитель развлекательного сайта о новостях K-pop музыки, утверждает, что огромная популярность латиноамериканской музыки очевидна, если учесть большую испанскую диаспору по всему миру. В то же время повышенный интерес к корейской музыке она считает "более мистическим".

Она связывает этот успех с заимствованным западным поп-звучанием, которое, по ее словам, "тщательно переделали, добавили немного английских слов к текстам песен и экспортировали назад в Западное полушарие".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперты говорят, что группа BTS восполняет пробел, который остался после группы One Direction

"K-pop также заполнил огромную брешь, оставшуюся после ухода со сцены групп Fifth Harmony и One Direction".

"K-pop - почти как второе пришествие .ношеских бэндов, таких как Spice Girls, N'Sync, и Backstreet Boys".

Она также говорит, что на руку корейским звездам играет то, что они предоставляют корейским поклонниками "бесплатный доступ" к их личной жизни через социальные медиа и телевизионные шоу.

"В то время, как западные звезды всеми силами скрывают свою личную жизнь, корейцы пускают фанов к себе домой, в свои студии и даже автомобили".

"Жанры исчезают, и слова - уже не главное в песнях", - добавляет Уэйт.

А Мастертон считает, что для таких исполнителей, как Бейонсе, исполнившей сингл Mi Gente вместе с J Balvin и Willy William, это способ освежить собственное звучание.

Возможно, это и есть настоящая причина, почему музыкальная индустрия увлеклась двуязычными хитами.

Какая звукозаписывающая компания не захочет провести взаимовыгодный культурный обмен - например, вывести Dua Lipa на корейский рынок и подарить ей быструю популярность в сотрудничестве с известными местными артистами?

Крайс соглашается с этой позицией, однако отмечает, что это неглавный аспект изменений: "Всегда были люди, которые хотели завоевать новые рынки. Например, Хулио Иглесиас и Вилли Нельсон. Я думаю, эти молодые артисты хотят звучать по-новому и любят сотрудничать с другими музыкантами".

Уэйт считает такой взгляд "циничным": "Я думаю, что лучше смотреть на это как на невероятную возможность для крупнейших мировых исполнителей создавать музыку, отражающую многоязычный мир, в котором мы живем".

А что же с K-pop - или это всего лишь бабочка-однодневка?

Уэйт говорит: "Каждый раз, когда мне кажется, что K-pop сдувается, появляется новая группа, которая поднимает жанр на совершенно новый уровень".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бейонсе и J Balvin исполняют свой мировой хит Mi Gente на фестивале Coachella

"Когда живешь в современных Соединенных Штатах, на этой очень поляризованной планете, очень странно видеть, как песни Mi Gente и Despacito становятся "номером один". Но я думаю, что это неплохо - иметь подобные положительные культурные модели".

"Мы не грабители или убийцы", - отмечает он, напоминая о президентской кампании Дональда Трампа. - Мы - музыканты, артисты, врачи, и вообще нормальные люди".

Мастертон считает хорошим фактором, что артисты не должны "разбавлять" свою культуру, чтобы быть успешными в другой стране.

"И вы знаете что еще?", - добавляет он. - Количество подростков, которые смогут сказать по корейски фразу или две, будет намного выше, чем раньше, - и это здорово".

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