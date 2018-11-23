Бюджет 2019: что депутаты утвердили ночью

Копірайт зображення twitter.com/VGroysman Image caption Оксана Маркарова представляла окончательный вариант проекта бюджета на 2019 год уже в качестве министра финансов

В шесть утра 240 парламентариев приняли бюджет на 2019 год.

На рассмотрение документа ушел один час, а на согласование изменений в бюджетное и налоговое законодательство - вся ночь.

Бюджет предусматривает, что в 2019 году украинская экономика вырастет на 3% при инфляции в 7,4%.

Доходы и расходы бюджета превышают 1 триллион гривен, но между ними есть разрыв в почти 90 млрд грн, поэтому дефицит бюджета в следующем году составит 2,3% ВВП.

Между первым и вторым чтением как доходы, так и расходы бюджета выросли на 18 млрд грн.

Чуть ли не самым главным источником такого повышения - на 9 млрд грн - стал ожидаемый рост рентных платежей за добычу газа из-за решения правительства о повышении цен на газ для населения.

Депутаты также не изменили своей многолетней практике рассматривать изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы фактически параллельно с рассмотрением проекта бюджета, который должен учитывать эти изменения.

За несколько часов до рассмотрения проекта бюджета и еще до полуночи депутаты приняли изменения в Бюджетный кодекс, влияющие на ряд норм проекта бюджета. Изменения содержали 185 поправок, и окончательный вариант нескольких из них утверждали с голоса.

К тому же, несмотря на то, что изменения и дополнения в законы Украины о налогообложении должны вноситься не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного года, и вступать в силу с начала нового бюджетного года, в этом году налоговые изменения в очередной раз происходят одновременно с бюджетным процессом.

Однако на сей раз в проекте бюджета ко второму чтению правительство даже внесло изменения, которые определялись законопроектом, принятым только в первом чтении. Поэтому после нескольких перерывов, котрые заняли большую часть ночи, депутаты сначала рассмотрели эти изменения в Налоговый кодекс, и через час уже внесли их в проект бюджета.

В частности, речь идет о таких изменениях:

повышение рентной платы за использование лесных ресурсов, пользование недрами,

повышение акциза на табачные изделия (запланировано на 1 июля 2019 года),

повышение ставки экологического налога,

увеличение экологического налога,

введение НДС на посылки стоимостью свыше 100 евро (за каждую).

Этот же закон предусматривает пролонгацию до 2022 года льгот при ввозе электромобилей. Ранее предполагалось, что нулевой НДС и акциз на такие авто будет действовать до конца текущего года.

Кроме того, между первым и вторым чтением доходы бюджета на следующий год были увеличены за счет дополнительных 2 млрд грн, которые должен перечислить в казну Нацбанк. В целом НБУ должен перечислить в бюджет 47,6 млрд грн.

От растаможки "евроблях" согласно недавно принятому закону бюджет пополнится дополнительным 1 млрд грн.

Бюджет рядового украинца

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Минимальная зарплата с 1 января 2019 года должна вырасти до 4173 гривен, что на 450 грн больше "минималки" на конец текущего года.

Прожиточный минимум с 1 января 2019-го составит 1853 гривен, а к концу года вырастет до 2027 гривен.

На субсидии в 2019 году выделят 55 миллиардов гривен. Из них 20 млрд правительство намерено выплатить "живыми деньгами". Их получат те, кто будет оформлять субсидию в январе 2019 года.

Общая сумма субсидий в 2019 году сопоставима с расходами на субсидии в 2018 году, хотя цены на газ, а также отопление и горячую воду вырастут. В правительстве говорят, что здесь нет противоречия, ведь выплата субсидий станет более адресной, а доходы украинцев будут расти.

Главные расходы и особенности бюджета-2019

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Едва ли не самая расходная статья бюджета - выплаты по государственному долгу, которые в целом заберут около 40% доходов. Общие выплаты по государственному долгу в 2019 году за счет средств государственного бюджета составляют почти 417,5 млрд грн. Из них почти 180 млрд грн, или более 6 млрд долларов - выплаты по внешнему долгу.

В то же время правительство рассчитывает одолжить почти 375 млрд грн как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Более 5% ВВП, или почти 212 млрд грн должно быть потрачено на оборону и безопасность государства.

Чуть меньше, чем силовые ведомства, получит Пенсионный фонд на покрытие своего дефицита - более 167,5 млрд грн.

Финансирование строительства дорог - более 56 млрд грн.

В 2019 году правительство надеется получить от приватизации более 17 млрд грн. Это немного меньше, чем в предыдущие годы, когда ожидания превышали 20 млрд грн. Но ввиду того, что эти планы выполнялись на 1-2%, 17 млрд грн от приватизации также может быть слишком оптимистичной цифрой.

Копірайт зображення MYKOLA LAZARENKO/PRESIDENT.GOV.UA Image caption Фонд поддержки научных и образовательных программ для молодежи президент основал лишь в начале ноября 2018 года

Президентский фонд поддержки научных и образовательных программ для молодежи получит 1 млрд грн. Этот фонд был создан президентом 6 ноября этого года. Следовательно, расходы на его финансирование появились в бюджете между первым и вторым чтением.

Для сравнения - 1 млрд грн также выделили Минобороны на обеспечение "живучести и взрывобезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ".

МВФ и другие

После того, как правительство решило повысить цены на газ для населения, принятие сбалансированного бюджета оставалось последним принципиальным условием МВФ для возобновления кредитования Украины.

Следовательно, принятие бюджета на следующий год открывает возможность получить средства главного кредитора еще до конца этого года. Вместе с возобновлением кредитования от МВФ Киев может рассчитывать на размораживание займов Всемирного банка и ЕС.

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