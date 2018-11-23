"Это был геноцид": история британской фотохудожницы, которая рассказывает о Голодоморе

Копірайт зображення УНІАН

Британская фотохудожница Самара Пирс - правнучка австрийского инженера Александра Винербергера, который в 1933 году отобразил события Голодомора на фотопленке. Эти снимки - одни из немногих достоверных доказательств преступления, совершенного сталинским режимом в отношении миллионов людей в Украине.

Несколько лет назад Самара Пирс совершила путешествие в Харьков и сфотографировала места, которые более 80 лет назад запечатлел ее прадед. Она создала коллажи из его и своих фотографий.

Работы Самары Пирс были опубликованы в книге "Маски Голодомора", а также представлены на выставке в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора".

Своими работами фотохудожница пытается привлечь внимание к Голодомору и роли этой трагедии в истории украинского народа.

В беседе с BBC News Украина Самара Пирс рассказала, как семейная история вызвала интерес к трагическим событиям в Украине и почему она решила распространять память о Голодоморе на своей родине.

Рассказ бабушки

Шесть лет назад бабушка Самары Лиллиан рассказала ей о жизни Александра Винебергера в Советском Союзе и передала его фотоаппарат Leiсa. Это послужило толчком для исследования прошлого своей семьи и нелегкой исторической судьбы страны, расположенной на другом конце Европы.

Александр Винербергер родился в 1898 году в Вене в семье австрийского инженера еврейского происхождения и чешки. Во время Первой мировой войны он был мобилизован в австро-венгерскую армию и впоследствие попал в плен на русском фронте.

Позже мужчина много лет трудился на химических предприятиях Советского Союза.

"Он был инженером, специалистом по взрывчатке. Не был арестован, поскольку был полезен своими знаниями для производства оружия", - рассказывает Пирс.

В целом Александр Винербергер провел в России и Украине 19 лет. На время он вернулся в Австрию, где женился. Жена поехала за ним в СССР, и лишь на короткое время вернулась в Австрию в 1931 году, чтобы родить дочь.

Копірайт зображення Фотография предоставлена ВВС ЦГКФФА Украины Image caption Жертвы голода. Харьков, 1933 год. Фото из коллекции кардинала Теодора Инницира (архив Венской епархии). Фото сделал Александр Винербергер

Рассказывая историю семьи, бабушка Самары Пирс отмечала, что ее первым языком был русский, которым отец владел на уровне родного.

Помню, как в Москве отец катал меня на санках среди снежных горок", - рассказывала она внучке.

В 1933 году Винербергер занимал должность технического директора на синтетической фабрике в Харькове. В этом городе он и стал свидетелем ужасных последствий Голодомора, которые зафиксировал с помощью фотоаппарата Leica.

"Как именно камера попала к нему - неизвестно. Думаю, камеру прислал кто-то из членов семьи, живших в то время в Германии", - говорит Пирс.

На фотографиях Александра Винербергера - мертвые люди на улицах города, голодные сироты, очереди за молоком и осада магазинов, в которые завезли продукты. На этих фото видно как сочувствие прохожих к гибели от голода на улицах города постепенно сменяется равнодушием, поскольку смерть стала обыденным явлением.

"Алекс хотел фотографировать живых людей, попытки матерей уберечь своих детей и шрамы, оставшиеся от этого искусственного голода. Я думаю, он понимал важность того, что делает. Прожив много лет в СССР, он должен был понимать, что Сталин желал бы уничтожить такие фото", - отмечает Пирс.

Своего прадеда Самара считает чрезвычайно смелым.

"Он не показывал страх даже в очень опасных ситуациях. Спас друга, которого схватили за продажу зерна и приговорили к смертной казни. А сделать фотографии в тех условиях было для него мелочью", - рассказывает она.

Копірайт зображення УНІАН Image caption В феврале 2018 года в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" прошла выставка работ Самары Пирс

В 1934 году Александр Винербергер с семьей вернулся в Вену. Он передал альбом с фотографиями жертв Голодомора кардиналу Теодору Иннитцеру. Фотографии включили в книгу доктора Эвальда Амменде "Должна ли голодать Россия?", вышедшей в 1935 году в Вене.

Книга воспоминаний на немецком языке "Тяжелые времена. 15 лет инженера в Советской России" Александра Винербергера увидела мир в 1939 в Зальцбурге. Две главы произведения посвящены именно Голодомору.

Вскоре после аншлюса Австрии семья Винербергеров вынуждена была уехать в Британию.

"Он считал себя немцем и не исповедовал еврейской религии. Я думаю, он видел, какое масштабное разрушение вызывает религия, видел преследования евреев по всей Европе. Он никогда не идентифицировал себя как еврея. Собственно, его не интересовали вопросы религии, в основном - наука и бизнес-идеи", - объясняет она.

"Его дочери так и не выдали арийский паспорт. Она смогла несколько недель посещать школу, но была единственным ребенком, которому позволили делать это, думаю, благодаря положению отца в обществе. Бабушка вынуждена была покинуть Австрию и увезла альбом фотографий отца с собой", - рассказывает Пирс.

Она говорит, что хотела бы перевести книгу своего прадеда на английский и украинский языки.

Копірайт зображення УНІАН

Рассказать миру об Украине

Самара Пирс говорит, что ее семья много лет не догадывалась, какое значение имеют фотографии Александра Винербергера для истории.

После рассказа бабушки она начала тщательно исследовать тему Голодомора, в 2012 году впервые приехала в Украину, чтобы сфотографировать изменения, произошедшие в Харькове за 79 лет и записать показания людей, переживших Голодомор.

"Моим преподавателем был профессиональный российский историк, он отговаривал меня ехать в Украину, мол, здесь опасно. Но я могу сказать, что в Киеве безопаснее, чем в Лондоне", - улыбается она.

Копірайт зображення SAMARA PEARCE

Копірайт зображення SAMARA PEARCE

Пирс считает, что необходимо распространять информацию о Голодоморе в Британии.

"Дело в том, что в Британии есть исследователи или репортеры, которые знают достаточно много о российской истории, но не о Голодоморе и не об украинской истории. А мне кажется что распространять информацию об этом даже важнее, чем информацию о событиях Второй мировой войны. Они достаточно тщательно исследованы, о них рассказывают на уроках истории, а вот о Голодоморе - нет", - объясняет она.

По итогам поездки в Харьков появилась книга-фотоальбом "Маски Голодомора", где фотографии Пирс наложены на фотографии Александра Винербергера.

Копірайт зображення Samara Pierce

Копірайт зображення Samara Pierce

"Многие, говорят что это не был геноцид. Я с этим не согласна. Это был геноцид украинцев", - отмечает Самара.

"Если Голодомор убил людей другого происхождения - это не значит, что он не был направлен против украинской идентичности. История снова и снова показывает, что Россия хочет ее уничтожить", - добавляет она.

По ее мнению, нынешняя политика России в отношении Украины напоминает о годах сталинизма, когда у украинцев отбирали землю и культуру, пытались лишить идентичности.

Копірайт зображення Samara Pierce

В этом году Самара Пирс посетила Донбасс, где сфотографировала города, пострадавшие от войны.

"Я всегда хотела стать документальным фотографом, не военным, а изображать именно последствия войны. Шрамы войны, шрамы природы, шрамы людей, разрушения", - рассказывает фотохудожница.

Пирс считает, что после 2015 года Украина исчезла из фокуса внимания британских СМИ, о ней говорят преимущественно исследователи и политики, но не простые люди, поэтому необходимо вернуть внимание к тому, что война в Украине продолжается.

"К сожалению, люди продолжают умирать. Но СМИ не освещают это", - отмечает она.

Копірайт зображення Samara Pierce

Копірайт зображення Samara Pierce

В то же время, по ее мнению, все больше британцев доверяет информации, распространяемой в соцсетях: "Они не хотят анализировать. Количество наивных людей растет, и вопрос смысла жизни их не волнует".

Этим в частности пользуется Россия, сеет смятение и манипулирует людьми, говорит она: "Главный экспорт России - это пропаганда".

Пирс хочет организовать в Британии выставки фотографий, сделанных на Донбассе, чтобы ознакомить аудиторию с реалиями этого региона и собрать средства для украинских военных.

Рассказывая о своих планах, она отмечает, что продолжит освещать события в Украине.

"Сейчас Украина представляет для меня наибольший интерес. Хочу, чтобы Украина была частью ЕС. Мое правительство пока не рассматривает Голодомор как геноцид. Это неправильно. Поэтому много чего еще нужно сделать для Украины", - резюмирует она.

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