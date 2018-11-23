Мизофония: почему раздражает, когда другие грызут, хрустят, хлюпают или чавкают?

Марго Ноэль страдает от мизофонии - состояния, при котором человек не может переносить некоторые звуки. Чтобы защитить себя, ей приходится постоянно носить наушники или беруши.

Когда вы надкусываете яблоко, слышен хруст. У 28-летней Марго он вызывает чудовищное раздражение.

"Мне приходится жить, все время закрывая уши. Я просто не могу все это слышать, - говорит она. - Я испытываю сильный стресс, и тут же возникает тревога. Всем своим телом я ощущаю опасность. Мне нужно либо уйти, либо защитить себя".

Марго называет свое состояние дисфункцией мозга, из-за которой самые обычные звуки вызывают эмоциональную реакцию - злость, панику, страх или стресс.

У людей с мизофонией слишком активно работает фронтальная часть островковой коры головного мозга - участок, отвечающий за связь между физическими ощущениями и эмоциями.

У этих людей она функционирует иначе и связана с остальными участками мозга особым образом.

Раздражают далеко не все звуки, но много разных звуков, которые вызывают негативную реакцию, но в числе самых распространенных - звуки, связанные с поглощением еды, такие как жевание, чавканье или причмокивание.

Image caption Некоторые звуки вгоняют Марго в панику и вызывают ощущение опасности

Сама Марго не переносит хруст чипсов, шепот, звук пишущей шариковой ручки, печатание на клавиатуре, но наиболее негативные эмоции у нее вызывает щелканье суставами пальцев.

"На это я реагирую действиями, потому что это для меня худший звук. Я вскакиваю со стула и физически пытаюсь его остановить", - говорит она.

"Это не просто звук, который тебе неприятен. Здесь совершенно другой случай. Я начинаю ощущать что-то в животе, сродни сильной тревоге. Или внезапно я просто теряю способность думать, это полностью меня захватывает. Как если бы кто-то направил на меня пистолет. Абсолютно то же самое", - объясняет Марго.

Согласно данным сайта Британской ассоциации по изучению тиннитуса (звона или шума в ушах), непереносимые звуки в основном являются результатом человеческой деятельности (например, шмыганье носом) и поддаются контролю.

Но если сама Марго шмыгает носом, ее реакция на звук отличается.

"Я могу остановиться, если захочу, поэтому в этом случае я не чувствую угрозы, исходящей от других людей, которые неподвластны твоему контролю, и ты не знаешь, сколько это продлится", - рассказывает она.

Копірайт зображення Margot Noel Image caption Марго Ноэль в детстве

Марго вспоминает, что в детстве над ней издевался брат, который специально цокал языком.

"Мне было шесть или семь лет, и мы с ним постоянно ссорились. Мой брат знал, что я не переносила цоканье языком, я ему об этом рассказала. Тогда у него появилось преимущество надо мной, а он на два года младше. Если я его выводила из себя, если не потакала его желаниям, он начинал цокать языком", - вспоминает девушка.

Родители Марго не понимали, как эти звуки могут так сильно влиять на нее, и говорили дочери, чтобы она не вела себя как маленькая и просто терпела.

Сейчас, как говорит Марго, брат лучше понимает ее проблему, но она отмечает, что иногда он все-таки издает звуки, которые она не переносит.

"Я вчера обедала с братом. Я его угостила жвачкой после того, как мы поели, и он жевал ее, как корова. Это было ужасно, но мне не хотелось делать ему замечания, потому что люди обычно на это обижаются", - говорит она.

"Им кажется, что это агрессивное поведение или придирки, но это не так. Проблема во мне самой, - говорит она. - Бывает сложно просить людей издавать меньше звуков, потому что тогда им начинает казаться, что они не могут с тобой находиться рядом".

Копірайт зображення Margot Noel

Хотя непереносимость к звукам у Марго была с детства, она выяснила, что это состояние назвали мизофонией лишь три года назад.

"Становилось все очевиднее, что у меня есть проблема, и я не знала, в чем она заключалась. Иногда ищешь что-то, но не можешь найти, потому что не знаешь, какие слова прогуглить", - говорит она.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Почему некоторые звуки раздражают людей?

"Как-то раз я была так зла на себя, что расплакалась. Я была на великолепном спектакле, но меня постоянно отвлекало чье-то дыхание. Казалось, у человека предсмертная агония, - вспоминает Марго. - Я пришла домой и начала искать в интернете, почему это со мной происходит. Искала, искала и, наконец, нашла. С того момента я начала понимать, что со мной, и это здорово".

Марго также выяснила, что в Университете Ньюкасла ведутся исследования мизофонии, и написала руководителю научного проекта Сухбиндеру Кумару, чтобы его поблагодарить.

Он ответил и вскоре пригласил Марго принять участие в этой работе.

Что такое мизофония?

Мизофонию иногда называют селективной звуковой чувствительностью. Это состояние, при котором человек крайне эмоционально негативно реагирует на некоторые звуки. Есть три типа реакции: ярость, отвращение и тревога, причем основной является ярость.

Все три реакции сопровождаются высокой степенью возбуждения: человек готов броситься в драку или сбежать.

Происходит выплеск адреналина в кровь, человек ощущает прилив энергии. Это сопровождается учащением сердцебиения, частым поверхностным дыханием, сильным напряжением, повышением температуры тела, дрожью и повышенным потоотделением.

Копірайт зображення Margot Noel

Очень часто офис, особенно открытого типа, становится рассадником непереносимых для таких людей звуков.

Мизофония может стать причиной напряженности в отношениях между любящими людьми, которым бывает непросто пойти вместе куда-нибудь в людное место, поскольку там везде можно услышать чье-то сопение или чавканье.

Источник: British Tinnitus Association

Методы исследования привели ее в ужас. Ей пришлось слушать некоторые непереносимые звуки, никак на них не реагируя или даже закрывая глаза.

"У меня по всему лицу были проводки. Датчики фиксировали мою реакцию на звуки, и некоторые из них я просто не могла вынести, - говорит Марго. - Я не отступилась, потому что хотела продолжать участвовать в исследовании. Но они сказали, что нужно прекратить эксперимент, потому что я была в сильном стрессе, а это влияло на результаты".

"Кажется, в общей сложности было запланировано шесть экспериментов, но после двух я плакала так, как никогда раньше".

Для Марго такое исследование сопряжено с огромным стрессом, во многом потому, что она не могла отреагировать на звуки в привычной для себя манере. В повседневной жизни она ходит с берушами или наушниками в ушах.

"Я не могу жить без музыки. Я все время в наушниках, даже если в них не играет музыка. Они всегда наготове, чтобы прийти мне на помощь в случае необходимости. Музыка для меня стала чем-то вроде защиты", - говорит она.

При этом далеко не вся музыка, которую она слушает, - успокаивающие и услаждающие наш слух мелодии. Среди ее любимых музыкантов Moby, David Bowie, Air, Diana Ross, Oasis и Daft Punk.

Антимизофонический плейлист Марго:

Moby - Inside

Moby - One of these mornings

Moby - Another woman

Air - Talisman

Air - La femme d'argent

Air - Le soleil est près de moi

David Bowie - Ashes To Ashes

David Bowie - Starman

David Bowie - Drive-In Saturday

Tommy Tee - Aerosoul

Daft Punk - Make Love

Daft Punk - Emotion

Aphex Twin - Heliosphan

Rappin 4 Tay - Playaz Club

DJ Mehdi - Signatune

"Я ненавижу звуки поцелуев. Они мне противны. В каждом втором фильме люди страстно целуются. В некоторых фильмах звуки поцелуев приглушены, но в некоторых они очень громкие, и мне приходится затыкать уши и ждать, пока они закончатся", - рассказывает девушка.

Но ее состояние пока не сильно влияло на ее собственные любовные отношения.

"Я пытаюсь окружить себя понимающими людьми. Мне было бы очень неприятно, если на свидании пришлось бы сказать молодому человеку: "Перестань хрустеть суставами", а он бы надо мной лишь посмеялся. Это для меня абсолютно неприемлемо. Я бы с ним тогда попрощалась", - говорит она.

Сейчас у Марго есть возлюбленный, и она проводит много времени вне дома.

Однако, по ее словам, мизофония может стать причиной самоизоляции.

"По большому счету я одиночка по натуре. Я много пишу сидя одна в офисе, как черепашка", - говорит она. Она работает в рекламном агентстве.

Копірайт зображення Margot Noel Image caption Марго Ноэль с братом

По словам Сухбиндера Кумара, не существует научно доказанного метода избавления от мизофонии, однако когнитивно-поведенческая психотерапия людей с этим состоянием демонстрирует неплохие результаты.

Также, по его словам, не совсем понятно, у какого количества людей присутствует это состояние. При этом он отмечает, что, по данным одного крупного исследования, почти у 20% выпускников школ были выявлены симптомы мизофонии.

Марго не всегда рассказывает окружающим о своих собственных симптомах, потому что, по ее словам, не все понимают, с чем ей приходится жить. Некоторые вообще считают, что она все придумала.

"Я просто пытаюсь справиться с этим самостоятельно, не требуя от других людей поменять свое поведение", - говорит Марго.

Она надеется, что исследование, в котором она приняла участие, в конечном счете поможет найти новый метод лечения. Также ей хочется, чтобы как можно больше людей узнали о существовании этого состояния.

"Если бы я могла просто сказать тогда в театре: "Извините, пожалуйста, не могли бы вы не шуметь, дело в том, что у меня мизофония". А они бы ответили: "Ой, извините". Именно на это я надеюсь больше, чем на новый метод лечения - возможность говорить с людьми, которые не будут считать меня ненормальной", - говорит девушка.

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