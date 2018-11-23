Посылки из-за границы: как изменится онлайн-шопинг

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В ночь на 23 ноября Верховная Рада снизила лимит на товары, которые украинцы получают из-за границы. Что это значит?

Сейчас, если стоимость груза превышает 150 евро, получатель оплачивает пошлину в размере 35% от суммы перелимита.

С 1 июля 2019 налогом будут облагать посылки стоимостью свыше 100 евро.

Борьбой с контрабандой объяснила снижение лимита на товары Нина Южанина, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, и заверила, что это не скажется на людях, которые заказывают товары из-за границы для себя, потому что количество посылок, стоимость которых превышает 150 евро, составляет лишь 1,4% от общего числа.

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Нововведение, как утверждает депутат, коснётся исключительно тех лиц, которые под видом посылок перевозят большие партии товаров для продажи через магазины.

"Все операторы считают, что сейчас поведение людей изменится. Все, кто покупают товары действительно для себя, сделают так, чтобы посылка не стоила больше 100 евро", - рассказала депутат-автор этой поправки в Налоговый кодекс.

Во время обсуждения в Верховной Раде ей оппонировали парламентарии от "Самопомощи". Они говорят, что это не что иное, как латание бюджетных дыр за счет усиления давления на обычных украинцев.

Снижение необлагаемого импорта принесет бюджету только 300 млн гривен, но не избавит от нарушителей, ведь они разбивают большие партии товара на подставных лиц, считает депутат от "Самопомощи" Татьяна Острикова. Она предлагала отменить лимит в 100 евро и вернуть сумму 150 евро. Но ее поправку не поддержали.

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Более дорогие покупки

В Европейской бизнес ассоциации не считают, что снижении лимита на необлагаемые налогом посылки поможет в борьбе с контрабандой, рассказала в комментарии для BBC News Украина Наталья Артемчук, координатор Налогового комитета ЕБА.

По ее словам, те, кто нарушали налоговое и таможенное законодательство, будут продолжать это делать - разбивать партии товара или занижать их реальную стоимость.

"Но это создаст неудобства для простых граждан, потому что им будет сложнее и дороже оформлять свои покупки", - отметила Артемчук.

К этому, по ее словам, не готовы ни таможенники, ни обычные покупатели, которые не знают, когда именно и как будет начисляться сумма всех налогов.

Также эксперт пояснила, что с 1 июля 2019 года налогом будут облагать международные посылки для физических лиц, фактурная стоимость которых превышает 100 евро.

"Чтобы разобраться, как будут облагать юридических и физических лиц-предпринимателей, необходимо внимательно прочитать закон после его опубликования", - отметила Артемчук.

Норма о трех посылках не заработает

Согласно действующему Налоговому кодексу, с 1 января 2019 года в Украине без уплаты налога один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц. При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна будет превышать 150 евро.

Однако электронный реестр посылок еще не создан, поэтому с 2019 года норма о трех посылках не заработает.

Регистрация почтовых и эскпресс-перевозок должна вступить в силу только с 2021 года.

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