Пять лет после Евромайдана: подвела ли Европа Украину?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Протесты в Украине переросли в Евромайдан после отказа властей страны подписать соглашение об ассоциации с ЕС

В пятую годовщину начала Евромайдана западные эксперты и политики делают вывод, что Европа сделала все возможное, чтобы помочь Украине.

В беседе с корреспондентом русской службы Би-би-си Михаилом Смотряевим известные эксперты напомнили, что часть украинского общества вышла на акцию протеста, чтобы защитить европейский вектор развития.

Они считают, что ЕС мог сделать больше для поддержки Украины, но и Киев, несмотря на многие достижения, мог продвинуться с реформами гораздо дальше. И мешают этому частные интересы некоторых представителей украинской власти.

Показательно, что на Западе предполагают - даже если бы Виктор Янукович подписал соглашение об ассоциации с ЕС, Киев не избежал бы конфликта с Россией.

Бартош Цихоцкий: "Украина прошла путь более длинный, чем за два десятилетия после развала СССР"

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Бартош Цихоцкий, заместитель министра иностранных дел Польши:

"Сегодня Европа остается главной силой, поддерживающей трансформацию в Украине.

Тому есть реальные конкретные примеры: борьба с коррупцией, реформа судопроизводства, реформа самоуправления.

На философском уровне можно бесконечно рассуждать о том, были ли оправданы столь сильные эмоции и надежды украинцев на Майдане. Может, кто-то надеялся, что Украина станет членом ЕС за это время.

Однако за это время Украина прошла путь более длинный, чем за два десятилетия после развала СССР. Она продвинулась на пути к эффективному, справедливому государству, способному обеспечить безопасность и развитие своих граждан.

МВФ остается очень сильным инструментом, способствующим реформам. Без макрофинансовой помощи, которую оказывают МВФ и Европейская комиссия, украинские государственные финансы не продержатся, это очевидно.

После беспрецедентных успехов Украины - отмене визового режима с ЕС, ратификации Соглашения об ассоциации и расширения таможенного пространства - программа макрофинансовой помощи становится главным рычагом трансформации Украины, своего рода толчком извне.

Но без внутренней консолидации общества (в Украине. - Ред.) и политической элиты ничего не получится.

В марте в Украине состоятся президентские выборы, и никто не знает, кто победит, - в отличие от России, где победитель заранее известен.

Это уже огромный успех Украины. Конечно, это произошло не только благодаря Европейскому Союзу, но и благодаря желанию Украины и ЕС сотрудничать".

Джон Лаф: "Украинское руководство намеренно замедляет некоторые ключевые реформы, чтобы защитить свои интересы"

Джон Лаф, эксперт британского аналитического центра Chatham House:

"Я не считаю, что Европа подвела Украину. Европа не несет ответственность за то состояние, в котором Украина оказалась после провозглашения независимости в 1991 году.

Ответственность за это полностью лежит на плечах украинской элиты.

Украинцам пришлось выбирать между двумя моделями развития, а очень некомпетентное и коррумпированное руководство решило использовать силу против граждан.

Европа не несет ответственность за то состояние, в котором Украина оказалась после провозглашения независимости в 1991 году Джон Лаф, эксперт Chatham House

В Украине сложилась революционная ситуация, в результате которой произошел взрыв. Стало понятно, насколько хрупким является украинское государство, насколько низкий уровень доверия к власти. Собственно, поэтому и произошел Майдан. Никто не предполагал, что это произойдет так быстро.

ЕС сделал для Украины очень много. Он организовал беспрецедентную по масштабам программу помощи и научился адресно распределять эту помощь. И она работает.

Украина значительно продвинулась на пути реформ, хотя и не достаточно для того, чтобы этот процесс стал необратимым.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Активисты Евромайдана

Европе придется и дальше поддерживать Украину, просто потому, что если этого не делать, ситуация в стране может развернуться в другую сторону и выйти из-под контроля.

Частично Украина воспользовалась этим пониманием в Европе, и не проводила реформы с той скоростью и масштабом, с которым ей пришлось бы это делать без европейской поддержки.

Однако при этом Украина демонстрирует значительную устойчивость, которую недооценивают во многих столицах, в том числе в Москве. В Украине есть гражданское общество - целенаправленное и настойчивое.

В Украине есть гражданское общество - целенаправленное и настойчивое Джон Лаф, эксперт Chatham House

И этого может оказаться достаточно, чтобы подвинуть нынешний политический класс с вмонтированными в него олигархическими интересами и стать более открытой страной.

Несмотря на соседство с Россией (со всеми вытекающими отсюда последствиями и проблемами), Украина начинает все больше осознавать свою близость к Европе и политически, и экономически, и у нее есть шанс превратиться в успешную страну.

Россия не является примером для Украины, и мне кажется, у украинцев просто нет выбора, кроме как сближаться с Европой.

Уровень поддержки таких стран как Украина, Молдова, Грузия, в европейском обществе низкий, даже очень низкий. Но европейский политический класс понимает, что выбора у него нет. Хотя с украинским руководством непросто иметь дело, оно не всегда держит слово, оно умышленно замедляет некоторые ключевые реформы, чтобы защитить свои интересы".

Джеймс Шерр: "Если бы ЕС подписал с Украиной соглашение об ассоциации, это также было бы поводом (для агрессии России)"

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Джеймс Шерр, эксперт британского аналитического центра Chatham House:

События в Украине (протесты, переросшие в Евромайдан. - Ред.) не стали "черным лебедем". Они были предсказуемы, но политический мейнстрим смотрел в другую сторону.

Я предполагал, что если бы ЕС подписал с Украиной соглашение об ассоциации, это также стало бы поводом (для российской агрессии. - Ред.).

Саммит в Вильнюсе в 2013 году в этом смысле сыграл бы ту же роль, что и саммит НАТО в Бухаресте в 2008-м, после которого Россия напала на Грузию.

В самой Украине позицию ЕС воспринимают с благодарностью, но не без некоторой критики, особенно в том, что касается санкций. В Европе же, несмотря на все разногласия, единство относительно санкций оказалось крепче и длилось дольше, чем я ожидал.

Что касается НАТО, то тут есть разочарование и раздражение из-за того, что США и Великобритания не выполнили свои обязательства по Будапештскому меморандуму.

ЕС не желает уступать России в фундаментальных вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины Джеймс Шерр, эксперт Chatham House

Украина добилась определенного прогресса и провела некоторые важные реформы. Главное ограничение - это отсутствие политической воли и возможности начать те преобразования, которые в идеальных условиях могут привести к началу реалистичного диалога о членстве в ЕС.

ЕС не желает уступать России в фундаментальных вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это впечатляет, особенно если вспомнить, сколько сейчас в Европе разногласий.

Вторжение (России. - Ред.) в Крым стало поворотным моментом. До этого ЕС и Запад в целом (включая США), даже несмотря на события в Грузии, придерживались парадигмы "сотрудничества с Россией" - нелегкого, проблематичного, но все же партнерства.

Россия аннулировала все соглашения, сформировавшие систему отношений во время холодной войны. И люди на Западе наконец это поняли.

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