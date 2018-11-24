Леса Амазонки истребляют все быстрее

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Темпы сокращения площади тропических лесов Амазонии достигли пика за последнее десятилетие

Согласно официальным данным, с августа 2017-го по июль 2018 года леса исчезли на площади 7,9 тысячи кв. км. Площадь этой территории в пять раз превышает площадь территории Лондона.

Министр охраны окружающей среды Бразилии Эдсон Дуарте заявил, что виной тому - нелегальная вырубка.

Эти цифры появились на фоне беспокойства в отношении политики новоизбранного президента Бразилии Жаира Болсонару.

Во время избирательной кампании в 2018 году он обещал снизить штрафы за ущерб, причиненный лесному хозяйству, а также ограничить возможности экологического агентства.

Администрация новоизбранного президента также объявила о планах объединить министерства аграрной политики и охраны окружающей среды. По мнению критиков, такие шаги представляют серьезную угрозу тропическим лесам.

Самый большой урон нанесен лесам в штатах Мату-Гросу и Пара, там уровень вырубки вырос на 13,7% по сравнению с прошлым годом.

Министр охраны окружающей среды Бразилии Эдсон Дуарте обвинил в незаконной вырубке леса организованные преступные группы. Он также призвал приложить все силы, чтобы изменить этот тренд.

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Тропические леса Амазонки - самый крупный в мире тропический лес, в котором сконцентрировано множество растений и животных, исследуемых учеными.

Дом тропических лесов - Бразилия, где, по закону, землевладельцы должны сохранять определенный процент лесных ресурсов.

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