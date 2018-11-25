"Верните мою похищенную дочь из охваченного войной Йемена"

Image caption Джеки Салех просит британское правительство содействовать возвращению ее дочери из Йемена

В мае 1986 года муж британки Джеки Салех похитил и вывез в Йемен трех их маленьких дочерей. Теперь, когда в Йемене свирепствует война, женщина одержима идеей вывезти младшую дочь в Великобританию.

Мое любимое воспоминание о дочерях - то, как они втроем играют вместе в нашем уютном домике.

Они были такие игривые: воровали из холодильника конфеты и приносили мне в спальню, чтобы поделиться.

Старшей, Раханне, было 5 лет. Это была умная и упрямая девочка, которая точно знала, чего хочет.

Надя была на год младше - вежливая, милая, щедрая на проявления любви и очень привязана ко мне.

Сафии же было всего полтора годика; она ходила туда-сюда, что-то лепетала и с каждым днем ​​все больше пленяла мое сердце.

Помню, как она уселась в саду и грызла кусок мыла, а когда я это увидела, просияла: "Смотри, мама - шоколадка!".

Image caption Потеряв троих детей за одну ночь, Джеки Салех десятилетиями боролась с депрессией

Трое наших девочек родились в отношениях, которые в то время были счастливыми и стабильными.

Я познакомилась с их отцом Садеком Салехом в конце 1970-х на дискотеке.

Это был пик популярности Майкла Джексона, время джинсов-клеш и больших воротников.

Садек родился в йеменском городе Таиз, но жил с отцом в Кардиффе.

Мы полюбили друг друга, родили детей, поженились.

Копірайт зображення JACKIE SALEH Image caption Джеки с маленькой Раханной в 1980-х

Затем отношения испортились - он пил, играл в азартные игры, был без работы.

Он был очень строг к детям, вплоть до того, что они его боялись.

После шести лет брака я сказала "хватит" и сообщила, что хочу расстаться.

Копірайт зображення JACKIE SALEH Image caption Раханна и Надя в детстве

Мой мир рухнул одними майскими выходными в 1986 году.

Я заболела гриппом и лежала в постели; Садек сказал, что отвезет детей к отцу в соседний район города, где они все вместе и заночуют.

Но когда они не вернулись в воскресенье утром, как мы договаривались, я запаниковала.

Приехала полиция - срывала доски с пола и ставила множество вопросов.

Затем Садека выследили и сообщили мне, что он вместе с детьми уехал в Лондон, откуда вылетел в Саудовскую Аравию.

Когда я услышала, что он покинул страну вместе с нашими детьми, я будто умерла внутри.

Моих дочерей не было. Блуждая по нашему дому, я обнаружила, что часть детской одежды и игрушек осталась, но большинство их фотографий исчезло.

Он не только забрал моих детей, но и хотел стереть из моей жизни все воспоминания о них.

Моя жизнь превратилась в кошмар.

Интерпол следил за передвижениями Садека по Ближнему Востоку и узнал, что тот прибыл в Йемен - а дальше его след окончательно потерялся.

Дома, за шесть с половиной тысяч километров от Йемена, моя жизнь была кончена.

Копірайт зображення JACKIE SALEH Image caption Садек Салех похитил своих детей и вывез их в Йемен

Из мамы троих прекрасных детишек я превратилась в несчастную женщину с пустотой в сердце.

Я без конца говорила с различными должностными лицами из Министерства внутренних дел, а также с другими семьями, пострадавшими от похищения детей.

Бывший первый министр Уэльса Родри Морган уделил мне много времени, пытаясь помочь.

Мои дети имели британское гражданство и британские паспорта. Я была уверена, что нашей беде можно как-то помочь.

Но годы постепенно уходили, первый, второй и так далее, а с ними - много дней рождения и празднований Рождества.

Я столько всего пропустила - первые дни школы, детские спортивные соревнования ... Однажды утром я проснулась и поняла, что мои дочери-красавицы уже совсем выросли.

Несмотря на это, я не теряла надежды когда-нибудь их увидеть.

И однажды в начале 2001 года мне пришло письмо, написанное на арабском.

Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я нашла переводчика - конечно же, письмо оказалось от моей старшей Раханны.

Моя умничка помнила не только меня, но и наш домашний адрес. Переехав наконец от отца, она сразу мне написала. Мы наладили общение, и в мае я полетела в Йемен.

К тому времени все сильно изменилось.

Раханне был 21 год, а Наде - 19. Мне было очень страшно в ожидании того момента, когда я смогу со слезами их обнять.

Копірайт зображення JACKIE SALEH Image caption В 2001 году Джеки встретилась в Йемене с двумя старшими дочерьми - Надей и Раханной

Я старалась мысленно подготовиться к тому, какими увижу своих дочерей.

Они были мусульманками, закутанными в хиджаб, и все же это были мои дочери; как только они открыли лицо, я увидела, что они похожи на меня, как и раньше.

На очень плохом английском они рассказали мне о своей сложной жизни.

Йемен был за чертой бедности, и обеих девушек очень рано выдали замуж за старших мужчин.

Но кое-что не изменилось.

У Раханны остался лидерский характер; она рассказала, что ни на день меня не забывала и не отказывалась от намерений меня найти.

Надя была нежная, как и раньше; впрочем, было очевидно, что похищение и ранний брак стали для нее психологической травмой.

Она вела себя, как маленькая девочка, и это было очень больно для меня.

Как оказалось, моя маленькая Сафия даже не догадывалась о правде; ей рассказали, что якобы ее мамой была совсем другая женщина.

Однажды меня отвезли в ее школу, где я рассказала ей, что я - ее мама, и подарила британское свидетельство о рождении.

Она была настолько поражена и переполнена эмоциями, что упала на пол и плакала.

Затем, подчиняясь требованиям реальной жизни, я вернулась в Британию, а они остались жить в Йемене.

Копірайт зображення JACKIE SALEH Image caption 34-летняя Сафия с детьми Мохаммедом (12 лет), Жаклин (11 лет), Люси (10 лет) и Асалой (2 года)

Раханна родила двоих детей. В 2007 году Надя умерла при родах, рожая четвертого ребенка. В местной больнице не было крови, которая была ей необходима.

Не могу передать, что я чувствую, думая о ее смерти.

В том же году умер их отец и похититель Садек; конечно, к тому времени это уже ничего не меняло. Ущерб был причинен.

Но вернемся к настоящему. Две мои похищенные дочери до сих пор в Йемене.

С Раханной мы сейчас контактируем только время от времени.

Впрочем, мы - я и моя четвертая дочь Люси, которая родилась после похищения своих сестер и которой сейчас тридцать - постоянно общаемся с 34-летней Сафией.

Вместе со своими четырьмя детьми она живет неподалеку от города Ходейда, который вместе со значительной частью Йемена контролируется повстанцами-хуситами; город регулярно страдает от бомбардировок со стороны Саудовской Аравии, которая пытается выгнать хуситов.

Война длится уже более трех лет и обходится стране невероятно дорого: около 10 тыс. человек погибли, а миллионы - голодают.

У Сафии проблемы со здоровьем.

Недавно она переболела тифом, а сейчас тяжело болеет ее младший ребенок.

Я общаюсь с ней как можно чаще через видеосвязь. Иногда, когда мы говорим, она начинает кричать детям, чтобы те легли на пол: где-то неподалеку слышны бомбардировки.

Каждый раз, когда я ей звоню, она плачет и говорит, как сильно хочет приехать ко мне.

Копірайт зображення JACKIE SALEH Image caption Сафия Салех сейчас в Йемене, в районе военных действий. Она очень больна

Она - британская гражданка, незаконно вывезенная с родины, лишенная родной матери.

После всего, что она пережила, неужели она не заслуживает безопасности, питьевой воды, еды и чистого туалета для своих детей?

Поэтому я и обращаюсь к британскому правительству за помощью.

Граждан Британии нужно эвакуировать; и поскольку на государственном уровне это маловероятно, член Национальной ассамблеи Уэльса Нил МакЭвой помог мне начать сбор средств на самостоятельное возвращение Сафии с детьми, через страницу в интернете.

Когда я слишком долго думаю о ее ситуации, то едва не схожу с ума.

Все эти годы я боролась с депрессией, сейчас же слышу крики моей дочери, когда вокруг разрываются бомбы; ужас продолжается.

Хочу лишь одного: чтобы она вернулась домой и жила в Кардиффе рядом со мной, как это должно было быть всегда.

Вот что ответила на обращение Джеки Салех пресс-секретарь Министерства иностранных дел: "Понимаем, что текущая ситуация глубоко огорчает госпожу Морган (Салех).

Впрочем, как следует из рекомендаций МИД для путешественников, с февраля 2015 года временно приостановлена ​​деятельность посольства Великобритании в г. Сана, Йемен. Все дипломатические представители отозваны из страны.

Мы и в дальнейшем рекомендуем воздержаться от поездок в Йемен и не имеем возможности содействовать выезду из Йемена британских граждан или лиц с двойным (в том числе британским) гражданством".

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