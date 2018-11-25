"Верните мою похищенную дочь из охваченного войной Йемена"
В мае 1986 года муж британки Джеки Салех похитил и вывез в Йемен трех их маленьких дочерей. Теперь, когда в Йемене свирепствует война, женщина одержима идеей вывезти младшую дочь в Великобританию.
Мое любимое воспоминание о дочерях - то, как они втроем играют вместе в нашем уютном домике.
Они были такие игривые: воровали из холодильника конфеты и приносили мне в спальню, чтобы поделиться.
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Старшей, Раханне, было 5 лет. Это была умная и упрямая девочка, которая точно знала, чего хочет.
Надя была на год младше - вежливая, милая, щедрая на проявления любви и очень привязана ко мне.
Сафии же было всего полтора годика; она ходила туда-сюда, что-то лепетала и с каждым днем все больше пленяла мое сердце.
Помню, как она уселась в саду и грызла кусок мыла, а когда я это увидела, просияла: "Смотри, мама - шоколадка!".
Трое наших девочек родились в отношениях, которые в то время были счастливыми и стабильными.
Я познакомилась с их отцом Садеком Салехом в конце 1970-х на дискотеке.
Это был пик популярности Майкла Джексона, время джинсов-клеш и больших воротников.
Садек родился в йеменском городе Таиз, но жил с отцом в Кардиффе.
Мы полюбили друг друга, родили детей, поженились.
Затем отношения испортились - он пил, играл в азартные игры, был без работы.
Он был очень строг к детям, вплоть до того, что они его боялись.
После шести лет брака я сказала "хватит" и сообщила, что хочу расстаться.
Мой мир рухнул одними майскими выходными в 1986 году.
Я заболела гриппом и лежала в постели; Садек сказал, что отвезет детей к отцу в соседний район города, где они все вместе и заночуют.
Но когда они не вернулись в воскресенье утром, как мы договаривались, я запаниковала.
Приехала полиция - срывала доски с пола и ставила множество вопросов.
Затем Садека выследили и сообщили мне, что он вместе с детьми уехал в Лондон, откуда вылетел в Саудовскую Аравию.
Когда я услышала, что он покинул страну вместе с нашими детьми, я будто умерла внутри.
Моих дочерей не было. Блуждая по нашему дому, я обнаружила, что часть детской одежды и игрушек осталась, но большинство их фотографий исчезло.
Он не только забрал моих детей, но и хотел стереть из моей жизни все воспоминания о них.
Моя жизнь превратилась в кошмар.
Интерпол следил за передвижениями Садека по Ближнему Востоку и узнал, что тот прибыл в Йемен - а дальше его след окончательно потерялся.
Дома, за шесть с половиной тысяч километров от Йемена, моя жизнь была кончена.
Из мамы троих прекрасных детишек я превратилась в несчастную женщину с пустотой в сердце.
Я без конца говорила с различными должностными лицами из Министерства внутренних дел, а также с другими семьями, пострадавшими от похищения детей.
Бывший первый министр Уэльса Родри Морган уделил мне много времени, пытаясь помочь.
Мои дети имели британское гражданство и британские паспорта. Я была уверена, что нашей беде можно как-то помочь.
Но годы постепенно уходили, первый, второй и так далее, а с ними - много дней рождения и празднований Рождества.
Я столько всего пропустила - первые дни школы, детские спортивные соревнования ... Однажды утром я проснулась и поняла, что мои дочери-красавицы уже совсем выросли.
Несмотря на это, я не теряла надежды когда-нибудь их увидеть.
И однажды в начале 2001 года мне пришло письмо, написанное на арабском.
Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я нашла переводчика - конечно же, письмо оказалось от моей старшей Раханны.
Моя умничка помнила не только меня, но и наш домашний адрес. Переехав наконец от отца, она сразу мне написала. Мы наладили общение, и в мае я полетела в Йемен.
К тому времени все сильно изменилось.
Раханне был 21 год, а Наде - 19. Мне было очень страшно в ожидании того момента, когда я смогу со слезами их обнять.
Я старалась мысленно подготовиться к тому, какими увижу своих дочерей.
Они были мусульманками, закутанными в хиджаб, и все же это были мои дочери; как только они открыли лицо, я увидела, что они похожи на меня, как и раньше.
На очень плохом английском они рассказали мне о своей сложной жизни.
Йемен был за чертой бедности, и обеих девушек очень рано выдали замуж за старших мужчин.
Но кое-что не изменилось.
У Раханны остался лидерский характер; она рассказала, что ни на день меня не забывала и не отказывалась от намерений меня найти.
Надя была нежная, как и раньше; впрочем, было очевидно, что похищение и ранний брак стали для нее психологической травмой.
Она вела себя, как маленькая девочка, и это было очень больно для меня.
Как оказалось, моя маленькая Сафия даже не догадывалась о правде; ей рассказали, что якобы ее мамой была совсем другая женщина.
Однажды меня отвезли в ее школу, где я рассказала ей, что я - ее мама, и подарила британское свидетельство о рождении.
Она была настолько поражена и переполнена эмоциями, что упала на пол и плакала.
Затем, подчиняясь требованиям реальной жизни, я вернулась в Британию, а они остались жить в Йемене.
Раханна родила двоих детей. В 2007 году Надя умерла при родах, рожая четвертого ребенка. В местной больнице не было крови, которая была ей необходима.
Не могу передать, что я чувствую, думая о ее смерти.
В том же году умер их отец и похититель Садек; конечно, к тому времени это уже ничего не меняло. Ущерб был причинен.
Но вернемся к настоящему. Две мои похищенные дочери до сих пор в Йемене.
С Раханной мы сейчас контактируем только время от времени.
Впрочем, мы - я и моя четвертая дочь Люси, которая родилась после похищения своих сестер и которой сейчас тридцать - постоянно общаемся с 34-летней Сафией.
Вместе со своими четырьмя детьми она живет неподалеку от города Ходейда, который вместе со значительной частью Йемена контролируется повстанцами-хуситами; город регулярно страдает от бомбардировок со стороны Саудовской Аравии, которая пытается выгнать хуситов.
Война длится уже более трех лет и обходится стране невероятно дорого: около 10 тыс. человек погибли, а миллионы - голодают.
У Сафии проблемы со здоровьем.
Недавно она переболела тифом, а сейчас тяжело болеет ее младший ребенок.
Я общаюсь с ней как можно чаще через видеосвязь. Иногда, когда мы говорим, она начинает кричать детям, чтобы те легли на пол: где-то неподалеку слышны бомбардировки.
Каждый раз, когда я ей звоню, она плачет и говорит, как сильно хочет приехать ко мне.
Она - британская гражданка, незаконно вывезенная с родины, лишенная родной матери.
После всего, что она пережила, неужели она не заслуживает безопасности, питьевой воды, еды и чистого туалета для своих детей?
Поэтому я и обращаюсь к британскому правительству за помощью.
Граждан Британии нужно эвакуировать; и поскольку на государственном уровне это маловероятно, член Национальной ассамблеи Уэльса Нил МакЭвой помог мне начать сбор средств на самостоятельное возвращение Сафии с детьми, через страницу в интернете.
Когда я слишком долго думаю о ее ситуации, то едва не схожу с ума.
Все эти годы я боролась с депрессией, сейчас же слышу крики моей дочери, когда вокруг разрываются бомбы; ужас продолжается.
Хочу лишь одного: чтобы она вернулась домой и жила в Кардиффе рядом со мной, как это должно было быть всегда.
Вот что ответила на обращение Джеки Салех пресс-секретарь Министерства иностранных дел: "Понимаем, что текущая ситуация глубоко огорчает госпожу Морган (Салех).
Впрочем, как следует из рекомендаций МИД для путешественников, с февраля 2015 года временно приостановлена деятельность посольства Великобритании в г. Сана, Йемен. Все дипломатические представители отозваны из страны.
Мы и в дальнейшем рекомендуем воздержаться от поездок в Йемен и не имеем возможности содействовать выезду из Йемена британских граждан или лиц с двойным (в том числе британским) гражданством".