Без мобилизации и предвыборной кампании: что будет после введения военного положения

Копірайт зображення УНІАН

В понедельник Верховная Рада на внеочередном заседании может проголосовать за введение военного положения. Накануне СНБО принял решение об обращении в парламент с такой инициативой.

Это реакция украинских властей на произошедший в воскресенье инцидент в районе Керченского пролива, когда российский пограничный катер протаранил украинский буксир.

Украинская сторона обвинила россиян в захвате трех военных кораблей, на которых находились 23 военных. Шестеро из них ранены, двое - в тяжелом состоянии.

В ФСБ России настаивают, что украинские корабли "предприняли попытку незаконных действий" в рамках "территориального моря России" и не реагировали на требования о немедленной остановке.

Из выступления президента понятно, что о жестких ограничениях, которые предусматривает Закон о правовом режиме военного положения, речь не идет.

В частности он заверил, что немедленной мобилизации не будет, но резервисты должны быть начеку.

А вот начало президентской избирательной кампании, очевидно, будет перенесено.

Решение СНБО

Копірайт зображення Прес-служба президента України

Украинская сторона обвинила российскую в акте агрессии и заявила о серьезной военной угрозе.

По информации начальника Генштаба Виктора Муженко, несмотря на то, что это была плановая и абсолютная законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий, российские военные корабли в нейтральных водах Черного моря применили оружие на поражение и захватили их.

Он также сообщил, что после этой атаки и захвата кораблей связь с украинскими кораблями была потеряна.

Уже в ночь с воскресенья на понедельник из-за этой ситуации экстренно собрался Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По результатам совещания было принято решение предложить ввести военное положение сроком на 60 суток.

В связи с этим парламент соберется на внеочередное заседание в 16 часов понедельника. Приедет туда и сам президент.

А до этого, днем ​​26 ноября, министр иностранных дел Павел Климкин и руководство Минобороны встретятся с послами иностранных государств, в том числе G7 и стран Евросоюза.

На этой встрече они проинформируют дипломатов о ситуации, а также предоставят аргументы по поводу инициативы ввести военное положение.

Пока без мобилизации

Копірайт зображення УНІАН

На заседании СНБО Петр Порошенко сообщил, что получил сотни звонков от участников АТО и военных, которые сейчас находятся в резерве, о том, что "они уже пакуют рюкзаки и готовы выступать на оборону государства".

"Решение не предусматривает немедленной мобилизации. Но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди", - пояснил он.

При этом Петр Порошенко призвал всех быть начеку.

После заседания СНБО Генштаб сообщил, что Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленную службу.

В Государственной пограничной службе сообщили, что все подразделения переведены на усиленный режим несения службы по всей украинской границе.

Копірайт зображення УНІАН

Там ВВС News Украина объяснили, что уже усилили резервы ведомства, морская охрана границы в полной готовности к выполнению задач.

Что касается ограничений при пересечении границы, то их готовятся ввести уже после соответствующего решения парламента.

"Скорее всего, для граждан Украины никаких ограничений не будет. Однако будут ограничения для определенных категорий граждан России", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Временные ограничения

Копірайт зображення ІГОР ЗІНКЕВИЧ Image caption Сейчас "евробляхеры" блокируют дороги возле границы с ЕС. После введения военного положения их действия подпадут под запрет

В условиях военного положения полностью запрещается проведение забастовок.

Военное командование получает право ставить вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных организаций, если "она угрожает суверенитету, национальной безопасности Украины, ее государственной независимости и территориальной целостности, жизни граждан".

Во время военного положения может быть введен комендантский час - то есть запрет находиться на улицах в определенное время суток без специальных разрешений.

Может вводиться особый режим въезда и выезда с территории, на которой введено военное положение, а также ограничено движение транспортных средств и свобода передвижения как граждан Украины, так и иностранцев.

В Министерстве инфраструктуры сообщили BBC News Украина, что сейчас ограничения по движению грузового транспорта есть, но они связаны исключительно с погодными условиями.

"Никаких других ограничений нет", - сообщил министр Владимир Омелян.

Вместе с тем, по его словам, министерство находится в состоянии повышенной готовности выполнить все решения СНБО и правительства по ограничению движения транспорта или переориентации направлений в случае, если они будут одобрены.

"Министерство инфраструктуры готовит соответствующие предложения, они будут рассмотрены на совещании с участием руководства "Укравтодора", "Укрзализныци", Администрации морских портов, "Укрпочты", аэропортов и других. Уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры", - добавил Омелян.

Что с выборами?

Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а избирательная кампания должна была стартовать 31 декабря 2018 года. Именно с этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов.

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После того, как депутаты проголосуют за военное положение, очевидно, эти сроки будут нарушены.

Согласно законодательству, во время военного положения нельзя изменять Конституцию Украины и Крыма, проводить выборы президента и парламента Украины, а также органов местного самоуправления. Также запрещается проводить всеукраинский и местный референдумы.

Поэтому если сейчас введут военное положение, то оно продлится до конца января 2019 года. Следовательно, избирательная кампания 31 декабря уже не начнется, что может повлиять и на срок проведения президентских выборов.

Депутат от Блока Петра Порошенко и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что несмотря на всю эту ситуацию выборы состоятся.

"А выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов. Порошенко точно не боится Путина. Выборов тем более не боится", - написала она на своей странице в Facebook.

Что со СМИ?

По закону, на время действия военного положения военное командование получает полномочия по контролю предприятий связи, издательств, телерадиоорганизаций и даже театров.

Оно может использовать радиостанции, телецентры и типографии для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и гражданского населения.

Военные могут запретить работу любительских радиостанций и передачу информации через компьютерные сети.

Однако пока власть лишь призывает пользоваться официальными источниками информации.

"Агрессивные действия России на море сопровождаются активным распространением дезинформации. Просим вас пользоваться только официальными источниками информации и не распространять факты, не подтвержденные официальными спикерами уполномоченных органов власти", - говорится в заявлении Министерства информационной политики.

Банковская система

Во время заседания СНБО председатель Национального банка Яков Смолий сообщил, что решение о военном положении не повлияет на работу банковской системы.

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"Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияет на работу банков", - сказал Смолий.

В понедельник в пресс-службе НБУ BBC News Украина сообщили, что собирают встречу с руководителями 40 крупнейших банков для обсуждения этой ситуации.

Накануне премьер Владимир Гройсман заверил: все, что касается экономической стабильности, будет сделано.

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