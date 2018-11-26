Почему не раньше? Что в соцсетях пишут о военном положении

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Совет нацбезопасности поддержал введение военного положения, и в понедельник это решение должна утвердить Верховная Рада. Президент Порошенко заявил, что это не означает объявления войны и заверил, что введение такого положения не ограничит конституционные права и свободы.

А что думают в соцсетях об этом?

Почему не раньше?

Среди самых популярных вопросов, которые сейчас интересуют пользователей соцсетей - почему власти решили вводить военное положение только сейчас, а не год, два или три назад.

Пользователь Дмитрий Ильченко считает, что агрессивные действия России - не ключевая причина. Если бы это было так, его ввели бы уже давно - поводов для этого было немало. Все из-за приближения выборов, считает он.

По его мнению, украинские власти решили использовать инцидент с захватом украинских судов, чтобы сорвать предстоящие президентские выборы.

"Захват баз в Крыму? Не повод для военного положения. Захват части Донецкой и Луганской области? Не повод для военного положения. Илловайск? Не повод для военного положения. Сбили самолет? Не повод. Гибнут каждый день украинцы? Куда там, какое военное положение" , - пишет Ильченко.

Возможность того, что кто-то пользуется случаем, чтобы сорвать выборы, не исключает и депутат Мустафа Найем.

"Все сучество этой войны в том, что никогда до конца непонятно, где реальность, а где игра. Где "торговля на крови", а где мы даром отдаем врагу наши заводы, шахты и комбинаты. Где Виктор Медведчук представитель Украины, а где он же - кум президента страны-агрессора дома в гостях у президента Украины. Где вообще на самом деле воюют, а где - договорняк. И, наконец, где на нас действительно напали, а где, пользуясь случаем, банально откладывают выборы".

Несмотря на сомнения, Найем не исключает того, что проголосует за введение военного положения:

"Война-то само по себе идёт, уже четвёртый год, настоящая - ты сам видел; и где-то там, на фронте, в окопах уже который месяц сидит обычный парень, физически защищая собой наши границы. А где-то здесь, на мирной территории его ждут мать, жена и ребенок. А ты в какой-то очень конкретный момент должен сделать выбор: нажать эту чертову зеленую кнопочку и поддержать этого парня или продолжить копаться в своих сомнениях".

Зачем вообще нужно военное положение?

Некоторые обращают внимание на слова Петра Порошенко, который во время заседания СНБО заверил, что военное положение не приведет к ограничению прав и свобод.

Зачем в таком случае оно вообще сейчас нужно, части пользователей не совсем понятно.

"Объясните мне кто-то компетентный ... то есть я не против, разумеется, я просто не понимаю, что тогда меняется", - написала Екатерина Венжик.

Журналист Алена Яхно называет такой подход "облегченной" версией военного положения.

"Как могут сохранятся "конституционные права и свободы граждан", о которых говорил Президент, если закон предполагает их жесткое ограничение? У нас будет военно положение-light? Но тогда это противоречит закону".

Похожие вопросы возникли у политолога Петра Олещука: "Я правильно понял из выступления президента, что у нас введут военное положение, которое не повлияет ни на один вопрос, кроме выборов?" - написал он.

"Успокойтесь, зрадофилы"

Однако не все в Facebook ищут в действиях властей скрытые намерения.

Более 13 тыс. лайков собрала публикация Виталия Гайдукевича под названием "Памятка истерички", в которой всем озабоченным он советует успокоиться.

В частности, в ней говорится, что "если Рада одобрит военное положение, то это не пожизненно, оно продлится всего 60 дней".

А пока, говорит автор, "не надо болтать языком о передвижении военной техники и личного состава".

"Хочется написать крик - пойди погуляй часок. Вернешься - напишешь, если еще будет актуально. А лучше не засорять ленту несущественным".

Введение военного положения поддерживает и адвокат Кирилл Сергеев. По его мнению, в сложившейся ситуации у украинских властей не было другого выбора.

"Господа зрадофилы, а теперь посмотрите с другой стороны: стерпеть то, что вчера произошло, было нельзя. Если бы он (Петр Порошенко - Ред.) не ввел ВП, его бы никто не понял. И да, война - это штука, которая не согласовывает даты и может начаться на выборы, Новый год и другие государственные и религиозные праздники".

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