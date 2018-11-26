Война, мобилизация или выборы - что теперь ждет Украину?
В понедельник Верховная Рада может ввести в Украине военное положение на 60 дней.
Как может развиваться ситуация после этого в военном и политическом плане?
Casus belli
Военный эксперт и публицист Михаил Жирохов предупреждает, что обострение в районе Керчи может иметь очень серьезные осложнения, а в целом его можно рассматривать как casus belli - формальный повод для войны.
"Ситуация - это однозначно casus belli. Но все прекрасно понимают, что противостоять огромной России Украина сама, без союзников, не может. Полномасштабная война - это ракетные удары по инфраструктуре, аэродромам...", - отмечает эксперт.
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Однако, по его словам, Запад четко еще не высказал свою позицию относительно новых возможных санкций против России из-за последних событий.
Также пока невозможно делать прогнозы о том, настроен ли Кремль на продолжение эскалации.
В российском МИДе только призвали Запад "угомонить" Киев.
"Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", - заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Между тем, по данным Михаила Жирохова, в понедельник утром жители Мариуполя видят российский флот, который находится на расстоянии 3-5 км от побережья.
"Что они этим хотят показать, никто не понимает. ВСУ также выводят на боевые позиции "Смерчи". Но это не то оружие, которым можно противостоять провокациям", - отмечает эксперт.
Мобилизация резервистов
Михаил Жирохов говорит: вероятно, введение военного положения будет не так реакцией на события в Черном море, как подготовкой к возможному дальнейшему обострению.
"Это игра на опережение. Если, грубо говоря, завтра начнется высадка десанта возле Мариуполя - чтобы были силы и средства для ответа. Сейчас же нет никаких правовых оснований для того, чтобы куда-то выводить войска", - объясняет военный эксперт.
По его словам, военное положение может иметь целью две главные цели: частичную мобилизацию и усиление контроля на границах.
В то же время в ночь на понедельник президент Украины Петр Порошенко заверил, что объявление военного положения не означает немедленной мобилизации, однако повлечет за собой "соответствующую работу с резервом первой очереди".
Михаил Жирохов объясняет - речь идет о резервистах, которые недавно проходили обучение в подразделениях территориальной обороны.
"Это резервные бригады, сформированные при каждом оперативном командовании. Это мотопехотные бригады, которые в случае войны или объявления военного положения сразу наполняются военнослужащими", - говорит эксперт.
Мобилизовывать будут резервистов, подписавших соответствующие контракты, по которым они обязались сразу "стать в строй" в случае войны или при военном положении: "Это мотивированные люди, которые прошли бои, первые волны мобилизации".
"Таким образом, за короткое время мы получаем 6-8 механизированных бригад, а также две танковые бригады", - констатирует эксперт.
В целом речь может идти об около 100 тыс. резервистов - впрочем сомнительно, что всех их будут сразу мобилизовать.
Перенос выборов
В политическом плане наиболее ощутимый результат возможного введения военного положения - перенос выборов президента Украины.
Сами выборы намечены на 31 марта 2019 года, а избирательная кампания должна стартовать 30 декабря.
Если в понедельник введут военное положение, то выборы могут перенести минимум на месяц.
"Все зависит от того, какой будет ситуация в конце января. Если тогда не будет веских оснований для продления военного положения, то его отменят или не продлят. Выборы будут отсрочены где-то на месяц", - говорит политолог Владимир Фесенко.
Он также предполагает, что выборы могут не переносить, а взамен сократить избирательную кампанию с 90 до 60 дней. Но для этого нужны законодательные изменения.
В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов сразу после заседания Совбеза говорил, что военное положение, если его все же введут, могут отменить в любое время и не ждать 60 дней.
"Если же напряжение не исчезнет или ситуация обострится, то военное положение сохранится, и сказать, когда состоятся президентские выборы, невозможно", - рассказывает Владимир Фесенко о другом сценарии.
Моряки и корабли
Захваченные россиянами 23 украинских моряка и 3 корабля (два из которых - новые бронированные катера) сейчас находятся в Керчи.
Есть информация о трех раненых украинских военнослужащих, находящихся в керченской больнице.
В российской ФСБ сразу заявили о том, что "по факту нарушения границы РФ инициировано уголовное дело".
"То, как быстро Россия вернет украинских моряков и как распорядится судами, покажет отношение РФ к ситуации. Если она не склонна эскалации, то хотя извинений и компенсаций не будет, но людей и технику вернут в течение недели", - прогнозирует Михаил Жирохов.
В противном же случае украинские и корабли могут долго держать в Крыму или в России - пока суд будет рассматривать вопрос о нарушении ее границ.
Это означает дальнейшее обострение ситуации в отношениях между Украиной и Россией.
Между тем глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник заявил, что Россию "давно уже не волнуют" возможные новые санкции, в частности из-за ситуации в Керченском проливе.