Военный флот Украины: сколько кораблей и в каком состоянии

Копірайт зображення Mikhail Palinchak/UKRINFORM Image caption Президент Порошенко посетил фрегат "Гетман Сагайдачный" во время поездки в Одессу в июле этого года

Задержанные российскими силами безопасности украинские катера - часть боевого флота ВМС Украины.

После аннексии Крымского полуострова Россией национальный флот потерял более 80% своих активов и возможностей, как сообщали в ВМС Украины.

Многие украинские суда остались в Крыму, а часть военнослужащих перешли на сторону России.

За несколько лет Украине пришлось восстанавливать и наращивать потенциал Военно-морских сил.

Сейчас Надводные силы ВМС Украины включают: две бригады надводных кораблей, два дивизиона кораблей охраны и обеспечения и дивизион поисково-спасательных судов.

После аннексии Крыма ВМС потеряли главную базу в Севастополе.

Сейчас Военно-морские силы Украины базируются на двух базах, еще одна пока строится:

Западная военно-морская база в Одессе - основная база ВМС Украины после аннексии Крыма;

Южная военно-морская база в Николаеве - перемещена из залива Донузлав в Крыму после 2014 года;

Азовская военная морская база - пока создается в Бердянске, с дополнительными пунктами базирования в Мариуполе и Геническе.

Боевой состав украинского флота насчитывает 16 судов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" в Керчи

Флагманом ВМС является фрегат "Гетман Сагайдачный", которому более 40 лет. Сейчас он находится в Аденском заливе у берегов Сомали, где участвует в антипиратской операции НАТО "Океанский щит".

Одним из ведущих судов флота также является средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", спущенный на воду в 1970 году и предназначенный для высадки десанта.

В состав флота также входят ракетный катер "Прилуки" и десантный катер "Сватово", которые сейчас на ремонте, а также 10 артиллерийских катеров.

В течение 2016-2018 годов, впервые за много лет, в корабельный состав ВМС Украины включили шесть построенных малых бронированных артиллерийских катеров.

Среди них - "Никополь" и "Бердянск", которые сейчас российская сторона отбуксировали в Керчь после столкновения в Азовском море.

Копірайт зображення МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ Image caption Боевой катер "Кентавр" построили на киевском заводе "Кузница на Рыбальском"

Кроме того, два десантно-штурмовых катера проекта "Кентавр", которые также построили в Киеве, спустили на воду в сентябре этого года, но пока они проходят испытания и в состав флота их еще не ввели.

Два патрульных катера класса Island передали Украине США в сентябре. Их ожидают в Украине в конце 2019 года.

Копірайт зображення УКРАИНСКИЙ милитарный ПОРТАЛ Image caption Американские катера Cushing и Drummond класса Island

Также в состав ВМС Украины входит более 40 судов вспомогательного флота (учебные, рейдовые и противопожарные катера, буксиры и др.).

На некоторых из них установлено вооружение - например, на рейдовом буксире "Яны Капу", который тоакже отбуксировали в Керчь, по данным Украинского милитарного центра, установлены два пулемета.

Кроме Вооруженных сил, свой флот имеют украинские пограничники - это около 10 кораблей и около 30 катеров, которые не входят в состав ВМС Вооруженных сил.

Флот в Азовском море

Копірайт зображення УКРАИНСКИЙ милитарный ПОРТАЛ Image caption Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (справа) и морской буксир A830 "Корец" на пути к Азовскому морю

В конце сентября ВМС Украины доставили в Бердянск поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".

Оба корабля достаточно старые, построены в конце 1960-х - начале 1970-х годов и имеют, по мнению украинских военных экспертов, достаточно скромное, как для военных судов, вооружение.

Чуть раньше туда, правда по суше, уже доставили два малых катера Военно-морских сил Украины.

К ним должны были присоединиться украинские катера "Никополь" и "Бердянск", которые задержали и отбуксировали в Керчь.

Насколько важны задержанные россиянами корабли?

Задержанные россиянами украинские катера - одни из самых новых и самых боеспособных, рассказывает руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

"Бердянск" был спущен на воду в 2015 году, в составе украинских ВМС - с декабря 2016 года.

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" появился в составе украинского флота в июле этого года, вместе с тремя аналогичными судами, построенными в прошлом году.

Оба катера принадлежат к типу "Гюрза". Их спроектировали в Николаеве, а построили на заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве.

Копірайт зображення TASS via Getty Images Image caption Украинские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", отбуксированные в порт Керчи

С 2014 года ВМС Украины получили только шесть этих катеров проекта 58155, два из которых базируются в Азовском море, два в Одессе - и два теперь захвачены, говорит эксперт.

"То есть всего мы получили шесть, одну треть из которых сейчас потеряли", - рассказывает Чмут. По его словам, это не критично, "но позитивного в этом нет".

Впрочем, даже эти бронекатера имеют определенные ограничения по мореходности и применению оружия, предостерегает эксперт.

Рейдовый буксир "Яны Капу", который сейчас тоже отбуксировали в Керчь, построен в 1974 году. После развала СССР перешел к украинским ВМС.

После аннексии Крыма он остался под контролем россиян, но в мае 2014 года его вернули Украине.

Состояние "катастрофическое"

В целом военный эксперт называет состояние ВМС Украины "крайне плохим", "катастрофическим".

Основные ресурсы остались в Крыму, причем речь идет именно о потенциале, а флот - это не только корабли.

"Это и морская авиация, береговые ракетные комплексы, морская пехота, войска береговой охраны, это связь, инженерные войска, водолазы, радио-технические войска и подразделения и так далее", - объясняет эксперт.

Способность уничтожать корабли противника в Украине фактически имеет только фрегат "Гетман Сагайдачный", причем исключительно в контексте вспомогательных судов или подводных лодок противника, говорит Чмут.

Он говорит, что с 2014 года государство не уделяло должного внимания и финансирования военно-морским силам.

Достаточно внимания уделяли развитию морской пехоты, но флот получал средства по остаточному принципу, рассказывает эксперт.

По его словам, украинским военно-морским силам сложно конкурировать с российскими.

"Если ВМС Украины - это единица, то у россиян - 100, если мы говорим о совокупном потенциале", - говорит Чмут.

"У них даже береговая охрана мощнее, чем наши военно-морские силы, к сожалению", - констатирует эксперт.

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