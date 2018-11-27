В Стамбуле открылся решающий для Украины синод: чего ждать

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В Стамбуле началось заседание синода Вселенского патриархата, на котором должны объявить дату проведения собора поместной церкви Украины и могут утвердить томос о предоставлении ей автокефалии.

Заседание синода - собрание высших иерархов - продлится 27-29 ноября, в резиденции Вселенского патриарха.

Неделю назад Вселенский патриархат анонсировал, что уже в декабре в Украине состоится собор, на котором должны создать новую церковь и выбрать предстоятеля.

Точную дату обещали назвать на заседании синода.

После таких новостей из Константинополя президент Петр Порошенко и спикер парламента Андрей Парубий публично заявили, что на этом синоде утвердят и томос - грамоту, которая будет предоставлять автокефалию и подробно регулировать функционирование поместной церкви.

Хотя близкие к Константинополю собеседники ВВС советуют не спешить и не исключают, что окончательное утверждение томоса в ноябре может не состояться, но обсуждение документа сейчас планируется.

Перед заседанием Синода ВВС спросила экзарха Константинополя в Украине архиепископа Даниила, стоит ли ждать томос, как предсказывал президент Порошенко.

"Я не могу комментировать решение синода. Конечно, все решения будут обсуждаться", - заявил он ВВС.

Архиепископ Даниил также сказал, что украинский вопрос будут обсуждать все три дня, однако определенных решений стоит ожидать ближе к четвергу.

Ждать ли томос?

19 ноября Вселенский патриархат развеял слухи, которые распространялись в Украине, что собор новой церкви состоится в конце ноября.

Обещаний утвердить томос в сообщении не было, однако в Украине на высшем уровне его уже проанонсировали.

"27-29 ноября в Стамбуле состоится синод Вселенского патриархата, который утвердит томос для Православной церкви Украины. Под этим томосом поставят подписи все члены синода. Это откроет путь для объявления объединительного собора", - заявил в Киеве спикер парламента Андрей Парубий.

Парубий приобщен к процессу обсуждения автокефалии и встречался с экзархами Вселенского патриарха в Киеве.

Через несколько дней похожую информацию озвучил и президент Петр Порошенко.

"27-29 ноября Ростислав Павленко (Ростислав Павленко возглавляет Институт стратегических исследований и является советником президента. - Ред.) движется в Константинополь, чтобы принять участие в историческом синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса", - заявил президент.

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Один из собеседников ВВС во властной команде объяснил такую ​​позицию: якобы на синоде действительно ожидается утверждение томоса. Это должны сделать в такой форме, чтобы сразу после собора и избрания предстоятеля документ вручили ему во время совместного служения с патриархом в Константинополе. То есть, никаких дополнительных действий или новых заседаний синода для этого не требуется.

А это крайне важно, потому что в этом году заседаний синода уже не будет.

Ранее в Украине озвучивали другой сценарий - сначала собор, а затем синод утверждает томос. Но подход якобы изменился.

При этом близкий к Константинополю собеседник ВВС указывает, что утверждение томоса на синоде 27-29 ноября не обязательно.

Там действительно планируют обсудить текст томоса, однако пока говорят о нескольких вариантах того, чем это может закончиться.

Первый - о котором говорят в Киеве - синод утвердит текст томоса и об этом будет объявлено. В решении процедуру могут прописать таким образом, чтобы документ можно было вручить новоизбранному предстоятелю поместной церкви без дополнительных решений.

Однако нельзя исключать и вариант, что текст томоса окончательно не одобрят, и это произойдет уже после собора в Киеве на следующем заседании синода в январе.

Собеседник указывает, что предоставление томоса - дело уже решенное, но спешить с утверждением не будут, чтобы получить совершенный документ, который будет во всех деталях регулировать жизнь новой церкви.

Как готовят Собор

В течение последних двух месяцев в Киеве шла подготовка к проведению объединительного собора Украинской православной церкви.

11 октября синод Вселенского патриархата открыл путь для создания поместной украинской церкви.

Тогда Константинополь подтвердил стремление предоставить украинской церкви автокефалию, отменил временное переподчинение киевской митрополии Москве и признал канонический статус иерархов УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

После этого представители украинской власти рисовали следующий сценарий: в Украине должен состояться собор, затем синод утвердит томос.

Экзархи Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил и епископ Иларион сразу же вернулись в Украину и продолжили свою работу.

Ключевой проблемой в подготовке Собора было согласование всех спорных моментов - совместного устава новой церкви, названия и статуса предстоятеля. А главное - фигуры самого председателя и баланса сил в синоде будущей церкви.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 3 ноября Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом

Представители украинской власти и церквей отмечали, что в соборе должны принимать участие представители всех трех православных церквей Украины - около 40 иерархов УПЦ КП, 13 епископов УАПЦ и желающие представители УПЦ Московского патриархата.

По данным ВВС News Украина, для переговоров по собору в Киев также прилетал представитель Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Он проводил отдельные встречи как с представителями власти, так и руководителями УПЦ КП и УАПЦ.

Заседание собора должен был созвать Вселенский патриарх после того, как в Украине договорятся по всем спорным вопросам.

В ноябре собеседники ВВС, участвовавшие в переговорах, предполагали, что собор имеет шансы состояться в конце месяца, а СМИ даже называли якобы определенную дату - 22 ноября.

Хотя источники ВВС и во власти, и в украинских церквях добавляли: пока о решении официально не объявлено - договоренности нет, поэтому все даты являются лишь предварительными. Так и случилось.

Кто возглавит

Едва ли не самой важной проблемой в подготовке собора является фигура будущего руководителя церкви.

Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет неоднократно говорил о том, что стремится возглавить автокефальную церковь. Его считают главным фаворитом.

В одном из последних заявлений он рассказал, что иерархи УПЦ КП намерены выдвинуть его кандидатуру на предстоятеля, и он даст собору ответ на такое предложение.

За последний месяц в СМИ было очень много сообщений, что фигура Филарета не до конца устраивает Константинополь, и там хотят альтернативного кандидата, однако ни одно из них официально не было подтверждено.

Показательной может быть недавняя колонка известного греческого журналиста Андреаса Лудароса на сайте ORTHODOXIA.INFO под названием "Филарет - часть решения или источник проблемы?".

Это издание считается достаточно близким ко Вселенской патриархии, и именно этот журналист публиковал выдержки из переговоров Вселенского патриарха Варфоломея и руководителя РПЦ Кирилла.

С одной стороны, у Филарета были очень сложные отношения с представителями УАПЦ, поэтому многие эксперты высказывали сомнения, что иерархи этой церкви поддержат главу УПЦ КП.

С другой стороны, сторонники автокефалии в рядах УПЦ МП также не скрывают, что не намерены голосовать за Филарета.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет - один из претендентов на должность главы украинской поместной церкви

В недавнем интервью ВВС митрополит Черкасский и Каневский Софроний заявил, что ни в коем случае не проголосует за Филарета. И если бы предстоятелем стала другая фигура, то процесс перехода представителей УПЦ МП в поместную церковь существенно ускорился бы.

Теоретически, все иерархи УПЦ МП - а их более 80 - могут принять участие в Соборе. После решения синода от 11 октября в Константинополе считают своими подчиненными всех иерархов в Украине.

Однако УПЦ МП на своем соборе 13 октября повторила решение синода Русской православной церкви о разрыве евхаристического общения с Константинополем и фактически запретила своим иерархам участвовать в соборе. А тем, кто все-таки пойдет, пригрозили наказанием.

13 октября Петр Порошенко планировал встретиться с иерархами УПЦ МП и пообщаться об автокефалии. Однако к нему в "Украинский дом" приехали только трое владык.

Как указывают собеседники ВВС, эти трое - не показатель, и на Собор могут прийти до двух десятков иерархов УПЦ МП.

Однако даже двадцать человек не смогут существенно повлиять на выборы главы.

Если ситуация не изменится, то на соборе иерархи УПЦ КП будут иметь существенное преимущество над иерархами УАПЦ и УПЦ МП вместе взятыми и смогут выбрать главу церкви из своих рядов.

В украинских СМИ, когда пишут о возможных альтернативах Филарету, чаще всего вспоминают имя 56-летнего митрополита УПЦ МП Винницкого и Барского Симеона.

Сам владыка в многочисленных интервью напрямую не подтверждал и не опровергал возможное участие в соборе и выборах предстоятеля. Однако на встречу к Петру Порошенко 13 октября таки приходил.

Также в СМИ называют еще одну альтернативу среди иерархов УПЦ КП - патриаршего наместника, 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Но официального подтверждения ни от одного из участников переговоров по этой кандидатуре не было.

В частных разговорах представители УАПЦ также не исключали, что хорошим вариантом было бы избрание главой кого-то из экзархов Константинополя в Украине - равноудаленного ото всех групп влияния в украинских церквях.

Несколько источников ВВС в украинских церквях ожидают, что синод даст достаточно четкие инструкции по проведению собора, его регламенту и формату участия в нем иерархов всех церквей. И эти инструкции могут решить большинство споров.

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