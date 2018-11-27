Когда именно будет введено военное положение и как к нему готовятся силовики

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Решение о военном положении еще не вступило в силу, а Вооруженные силы и другие силовые ведомства уже готовятся его выполнять.

Силы ООС (Операции Объединенных сил. - Ред.) приведены в состояние полной боевой готовности, Минобороны развернуло спецпункт управления, а пограничники "фильтруют" въезжающих в Украину россиян.

Когда начнет действовать военное положение?

26 ноября после ожесточенных дискуссий Верховная Рада одобрила введение военного положения на 30 суток, но не на всей территории Украины, как предлагал ранее президент, а в десяти приграничных областях.

Согласно принятому решению, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах государства в Азово-Керченской акватории.

Однако точная дата введения военного положения несколько раз менялась. Сначала на сайте Рады появился один указ, потом другой, и какой из них утвердил парламент - до конца не понятно.

Президент называл 28 ноября, а в доработанном указе, зарегистрированном на сайте парламента, речь шла о 26-м. Позже о 26 ноября сообщила и пресс-служба СНБО.

Копірайт зображення Сайт РНБО України

Во вторник BBC News Украина пыталась разобраться, когда именно в десяти областях страны введут военное положение.

Стоит отметить, что некоторые ведомства, с которыми мы пообщались, готовились к военному положению с 28 ноября, другие говорили о 26-м.

Впоследствии в АП нам объяснили, что во время рассмотрения этого вопроса в Раде были внесены некоторые правки - они касались областей, в которых будет действовать военное положение, сокращения его срока с 60 до 30 дней, а также утверждения даты военного положения не 28, как ранее предлагал президент, а 26 ноября.

Это решение еще должно опубликовать официальное издание "Голос Украины". Поэтому военное положение в любом случае пока не действует.

Источники BBC News Украина утверждают, что документы будут опубликованы в среду, поэтому в приграничных областях военное положение начнет действовать все-таки 28 ноября.

Что уже делают силовики?

Во вторник Министерство обороны сообщило, что развернуло специальный пункт управления для совершенствования военно-политического и административного руководства ВСУ, взаимодействия с другими ведомствами, а также осуществления информационного обеспечения высшего государственного и военного руководства.

Пункт управления развернули в составе объединенных центров, которые будут выполнять следующие задачи:

нормирование вопросов, связанных с нормативным и правовым обеспечением

организация комплекса оборонительных мероприятий

координация действий по направлениям обеспечения потребностей армии в вооружении и технике, материальными средствами, ресурсами.

"Пункт управления работает в круглосуточном режиме и в тесном взаимодействии с оперативными группами Генерального штаба ВС Украины и другими органами военного управления", - добавили в министерстве.

По приказу командующего операции Объединенных сил Сергея Наева, военнослужащие усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность.

А государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что его предприятия в тех областях, где вводят военное положение, будут работать в "особом режиме, который включает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнение задач, связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты".

Также там призвали не распространять информацию о перемещении военной техники и вооружения. "Кроме того, просим помнить, что Россия ведет активную информационную войну, поэтому необходимо осторожно относиться к непроверенной информации", - призвали на предприятии.

Готовятся к работе в новых условиях и в МВД. Там во вторник провели совещание по обсуждению дальнейшего плана действий.

В Государственной пограничной службе BBC News Украина сообщили, что детально прорабатывают план действий в условиях военного положения. Накануне их подразделения перевели на усиленный режим несения службы по всей области украинской границы.

А глава ведомства Петр Цигикал заявлял, что для определенной категории граждан России будут введены ограничения на въезд.

Похоже, эти меры уже начали действовать. За прошедшие сутки в столичных аэропортах пограничники отказали во въезде 75 гражданам России. Это достаточно высокий показатель, поскольку в среднем отказ во въезде на территорию Украины получают 20-30 россиян ежедневно.

Что произошло в море?

25 ноября стало известно, что российские пограничники захватили украинские корабли и моряков, которые на них находились.

По информации же начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, это была плановая и законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий. Однако российские корабли применили оружие на поражение и захватили украинские корабли.

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Он также сообщил, что после этой атаки связь с украинскими кораблями была потеряна.

Украинская сторона обвинила россиян в захвате трех военных кораблей, на которых находились 23 военных. Трое из них ранены.

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А в Москве настаивают, что украинские корабли "осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ" (которым Кремль считает воды у Крыма). При этом они не реагировали на требования о немедленной остановке и "совершали опасное маневрирование".

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ФСБ, добавив, что трое украинских военнослужащих в результате получили ранения.

Кроме того, против украинских моряков возбудили уголовное дело по факту нарушения российской границы.

В связи с ситуацией поздно вечером 25 ноября собрался военный кабинет, который предложил ввести режим военного положения в Украине.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что "серьезно обеспокоен" решением Киева привести свои вооруженные силы в полную боевую готовность и объявить военное положение.

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