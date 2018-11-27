Копірайт зображення Телерадиостудия "Бриз" МО Украины Image caption Командиры захваченных МБАКов Богдан Небылица и Роман Мокряк

После захвата Россией трех военных судов ВМС Украины в Черном море на территории аннексированного Крыма удерживают более двадцати украинских моряков.

Во вторник суд должен избрать для них меру пресечения.

24 моряка

С начала конфликта украинская сторона заявляла, что на захваченных россиянами кораблях находилось 23 человека, тогда как российские медиа со ссылкой на "главу Крыма" Аксенова писали о 24 задержанных.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Видео инцидента возле Керченского пролива опубликовал Арсен Аваков

Во вторник пресс-служба украинской Генпрокуратуры подтвердила цифру 24.

"В настоящее время малые бронированные артиллерийские катера (МБАКы) "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью РФ", - написал представитель прокуратуры Андрей Лысенко.

Имена

Копірайт зображення Телерадиостудия "Бриз" МО Украины Image caption Артиллерийский катер "Бердянск" вместе с экипажем, а также двумя другими украинскими кораблями россияне задержали у берегов Крыма в воскресенье

Еще раньше в СМИ начали появляться имена задержанных украинцев - журналисты ТСН опубликовали список 18 военных, а группа InfoResist расширила его до 22 имен.

В то же время российские СМИ обнародовали имена трех украинских моряков, которые получили ранения во время захвата кораблей.

В пресс-службе украинского военного флота сообщили BBC News Украина, что пока официально не раскрывают имен задержанных моряков из-за согласования всех необходимых процедур.

Тем не менее, родные и знакомые нескольких из них подтвердили информацию о том, что их близкие входили в состав корабельной группы, захваченной в Черном море.

Андрей Эйдер

Копірайт зображення Фейсбук Андрея Эйдера Image caption Андрей Эйдер

BBC News Украина побеседовала с отцом матроса Андрея Эйдера, одного из раненых украинских моряков с катера "Бердянск".

Дмитрий Эйдер рассказал, что Андрей якобы позвонил своей девушке посреди ночи с российского номера и рассказал, что был прооперирован и находится в больнице.

Впрочем, отец сомневается, что это действительно был его сын. Пока семье лишь удалось выяснить, что парень получил осколочные ранения конечностей.

"Если бы он мне позвонил, я бы голос своего ребенка точно узнал, он картавит. Нам неизвестно больше того, что сообщают российские СМИ", - говорит отец Андрея.

Он также отмечает, что его сын должен иметь статус военнопленного.

"Считаю, что рассмотрение его дела в российском гражданском суде является незаконным. Дело военнопленных может рассматривать только военный суд. Мы на стороне военных, именно они должны эту ситуацию решать", - отмечает Дмитрий Эйдер.

Андрею 18 лет. Он прослужил на катере "Бердянск" два месяца.

Парень очень хотел стать именно военным моряком, пошел служить в ВМС Украины по контракту.

Его командиры рассказывали, что Андрей успел хорошо себя зарекомендовать.

BBC News Украина также побеседовала с волонтером украинских ВМС, которая поддерживает контакты с семьями задержанных моряков, находящихся в Одессе.

Они пока не готовы контактировать с журналистами, опасаются, что это может навредить безопасности их родных.

Командиры катеров

Также стало известно, что командир захваченного МБАКа Богдан Небылица - один из курсантов Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе, которые отказались перейти на сторону России и пошли на службу в украинский флот.

Копірайт зображення Телерадиостудия "Бриз" МО Украины Image caption Богдан Небылица

По данным СМИ, Богдан Небылица был назначен командиром одного из двух "Айлендов", которые США недавно передали ВМСУ - их ожидают в Украине в следующем году.

О командире другого захваченного россиянами МБАКа "Бердянск" Романе Мокряке еще в 2015 году писало издание "Новое время" (тогда он служил на ракетном катере "Прилуки").

"Мокряк пять лет прослужил на подводной лодке "Запорожье". Когда в Крыму зацвела так называемая русская весна, из 101 человека его экипажа подавляющее большинство решило перейти служить в ЧФ РФ, однако Мокряк и еще 29 человек не предали Украину", - писал журнал.

Копірайт зображення Телерадіостудія "Бриз" МО України Image caption Роман Мокряк

Именно по МБАКу "Бердянск" россияне открыли огонь во время захвата (в сети появилось фото повреждений).

Видео

ФСБ России обнародовало видео "опроса" трех задержанных украинских моряков.

На нем, по данным СМИ: "оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь"), комендор-сигнальщик матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины ..., капитан 3-го ранга Владимир Лисовый".

На видео все говорят о том, что украинская корабельная группа в воскресенье вошла "в территориальные воды РФ". При этом они не реагировали на требования российских пограничников немедленно остановится.

Копірайт зображення Телерадиостудия "Бриз" МО Украины Image caption МБАКы "Никополь" и "Бердянск" - одни из самых новых в составе боевого флота ВМС. Всего их шесть

Из-за аннексии Крыма Украина и международное сообщество не признают акваторию Азовского моря, в районе Керченского пролива и на подходах к нему, территориальными водами России.

В то же время Владимир Лисовый сказал на камеру, что "сознательно игнорировал" радио-запросы российских пограничников и "осознавал, что действия украинской группы носят провокационный характер".

При этом, видно, что мужчина во время выступления читает текст, предположительно, с телесуфлера.

В ВМС Украины в ответ заявили, что "с пониманием относятся к так называемым свидетельствам наших военнослужащих, ... ведь методы работы спецслужб России ни для кого не является секретом".

"В 2014 году в Крыму часть наших людей побывала в застенках ФСБ России и прекрасно понимает давление и меры воздействия", - говорится в заявлении ВМС, опубликованном 26 ноября.

"На видео - наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них", - добавили там.

А в СБУ подтвердили, что на судах находились представители спецслужбы, которые занимались "контрразведывательным обеспечением".

Во вторник Симферопольский суд Крыма изберет меру пресечения для украинских моряков.

На основании первых решений можно сделать вывод, что крымские прокуроры будут просить поместить их под стражу на два месяца.

Следите за нашими новостями в Facebook, Twitter и Telegram