10 вопросов о военном положении: комендантский час, мобилизация и цензура

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После решения о введении в Украине военного положения начала появляться информация о введении комендантского часа, мобилизации, запрете на продажу алкоголя и других запретах. Итак, что же грозит украинцам и почему не стоит паниковать?

Правовой основой для военного положения является Конституция, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента.

Именно президентский указ определяет перечень прав и свобод граждан, которые будут ограничены в этот период.

"Из всех опций, которые предоставляет закон "О правовом режиме военного положения", в указ вошли только те, которые касаются главным образом различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят нам быстрее отреагировать, как можно быстрее мобилизовать все ресурсы - человеческие, вооруженные, финансовые", - сообщил Петр Порошенко.

В своем заявлении он подчеркнул, что указ не предусматривает "никаких мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрения цензуры и т.п.".

Кому грозит мобилизация?

Всеобщая мобилизация не планируется. Перед голосованием с парламентской трибуны Порошенко заявил: "Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации".

Он добавил, что "эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации".

Накануне во время заседания СНБО президент заявил, что решение о введении военного положения "не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Никаких действий по частичной мобилизации граждан Украины в ряды Вооруженных сил Украины пока не проводится

В резерв первой очереди попадают военнослужащие, которые были призваны в ряды украинской армии с первой по шестую очереди мобилизации, а также те, кто прошел срочную воинскую службу начиная с 2014 года.

В оперативный резерв второй очереди входят все остальные военнообязанные, в том числе те, кто проходил срочную службу до 2014 года или службу по контракту. Об их мобилизацию речь не идет.

По желанию, можно уточнить свои данные, если вы в оперативном резерве и знать контакты военкомата/части, советует учасник АТО Юрий Дмитренко.

Призывники не будут проходить срочную военную службу в областях, где введено военное положение, сообщили в Черновицком областном военном комиссариате.

В Минобороны предостерегают от фальшивых сообщений от имени ведомства, которые начали поступать жителям областей, где вводят военное положение.

В фейковых сообщениях говорится о необходимости прибыть в военные комиссариаты в связи с мобилизацией.

"Никаких действий по частичной мобилизации граждан Украины в ряды Вооруженных сил Украины пока не проводится, подобные рассылки и другие слухи о начале мобилизации не соответствуют действительности", - предостерегают в Вооруженных силах.

Будут ли работать банки и бизнес-структуры?

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Глава Национального банка Украины Яков Смолий заверил, что военное положение не повлияет на работу банков в стране.

"Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме", - подчеркнул Смолий.

НБУ попросил банки наполнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные.

Введение военного положения не предусматривает никаких ограничений на экономическую деятельность, пояснили в Минэкономразвития.

"Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе министерства.

Что будет с курсом гривны?

На валютном рынке после объявления военного положения доллар подорожал примерно на 1 гривну.

Однако тому есть еще одна причина. Это совпало с началом периода компенсации НДС для экспортеров. Те предприятия, которым государство возвращает гривну, пытаются от нее избавиться, а это толкает курс вверх, объясняет экономист Евгений Бублик из Института экономики и прогнозирования.

Впрочем, рост курса является в основном результатом панических настроений, считает экономист.

Если не будет форс-мажорных обстоятельств, вскоре курс должен стабилизироваться. Ведь до этого гривна длительное время была стабильной, говорит специалист.

В НБУ объясняют, что международные валютные резервы составляют 17,8 млрд долларов.

В Нацбанке "готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса под давлением психологических факторов", заверил глава Нацбанка Яков Смолий на встрече с руководителями крупнейших 40 банков.

Иными словами, Нацбанк может "выбросить" валюту на рынок, чтобы не допустить обвала гривны.

МВФ может прекратить кредитование Украины?

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На сотрудничестве с Международным валютным фондом военное положение не скажется.

Постоянный Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил: "МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации".

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, Минфин активно работает с Фондом над принятым бюджетом на следующий год и другими вопросами, которые могут открыть доступ к финансированию Всемирного банка и ЕС в этом году.

В киевском офисе фонда также напомнили заявление бывшего представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, которое он сделал в 2014 году, сообщает Интерфакс.

"Что касается возможного введения военного положения,то у "МВФ" нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях. Мы уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты", - сообщил Ваше в октябре 2014 года.

Можно ли будет выезжать из страны?

Во время заседания парламента президент сообщил, что военное положение не повлияет на пересечение границы.

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что пограничники планируют перейти на усиленный режим охраны границы из-за агрессии России в Азовском море.

Однако подчеркнул, что для граждан Украины никаких ограничений не будет.

Ограничения на въезд в Украину могут ввести для некоторых категорий россиян, предложил глава Госпогранслужбы.

В аэропорту "Борисполь" заверили, что в связи с решением парламента о введении особого правового режима, принципиальных изменений в работе аэропорта не предвидится.

Там напомнили, что с 2014 года аэропорт работает в условиях повышенного "желтого" уровня мер безопасности: "Усиленный контроль по авиабезопасности уже давно является обычным явлением для деятельности нашего аэропорта".

Туроператоры считают, что авиабилеты могут подорожать из-за повышения страховых тарифов, поскольку перелет в страну с военным положением оценивается страховыми компаниями дороже.

Но и здесь паниковать рано - страховка рейса составляет не более 1% от себестоимости, поэтому резкого подорожания ожидать не стоит.

Ограничения передвижения гражданских лиц не будет и внутри страны.

Украинцам отменят "безвиз"?

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Введение военного положения не повлияет на безвизовый режим, действующий между Украиной и рядом других стран, в частности с Евросоюзом, заверили в Госпогранслужбе.

Украинцы могут продолжать путешествовать с биометрическими паспортами в страны ЕС без виз.

Никаких официальных сообщений о том, что Евросоюз может отменить безвизовый режим в связи с военным положением, нет.

Введут ли комендантский час?

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Во время военного положения комендантский час вводится пока не будет.

"Такие меры могут вводить только в случае обострения ситуации - только если будет угроза со стороны Российской Федерации или на границе будет замечено скопление войск", - рассказал пресс-офицер оперативного командования "Север" Виталий Кириллов в комментарии Ua: Чернигов.

Заберут ли личное авто? А другую собственность?

В Министерстве обороны Украины также опровергли сообщения о планах изымать у населения легковые автомобили.

В соцсетях предостерегают от действий мошенников, которые под прикрытием военного режима могут изымать личные вещи.

Запретят ли продажу алкоголя?

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Закон о режиме военного положения предусматривает возможность запрета "торговли оружием, сильнодействующими химическими и отравляющими веществами, а также алкогольными напитками и напитками на спиртовой основе".

Однако пока нельзя сказать, что это будет применено, ведь далеко не все предусмотренные законом меры могут действовать в конкретном случае.

В Министерстве экономического развития и торговли отметили, что субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме, следовательно никаких изменений военное положение пока не предусматривает.

Введут ли цензуру в СМИ?

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Президент Порошенко отметил, что указ не предусматривает никаких мер, связанных с введением цензуры.

Министр информационной политики Юрий Стець заверил, что ограничений свободы слова не будет.

Он призвал журналистов и всех украинских граждан не поддаваться панике в социальных сетях, а пользоваться официальными источниками информации.

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