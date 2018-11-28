Чья вода в Керченском проливе?

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После инцидента в Черном море, когда российские пограничники обстреляли и захватили украинские корабли, Украина и Россия обвиняют друг друга в провокациях и нарушении международных договоров.

События прошлых выходных стали самым масштабным конфликтом в регионе с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Однако споры о судоходстве, о принадлежности вод и суши в этом регионе не прекращаются уже более 20 лет.

Главная причина - окончательно не урегулированный статус Керченского пролива. Ни одному из президентов Украины так и не удалось договориться с Россией о линии государственной границы. А после аннексии Крыма перспективы такого урегулирования выглядят еще более призрачными.

Пролив и экономические интересы

Керченский пролив и Керчь-Еникальский канал - искусственно углубленный участок пролива - единственный путь для прохождения судов между Черным и Азовским морями, а также из внутренних портов Волго-Донского бассейна РФ в Черное море.

До аннексии Крыма навигацию по каналу осуществляло украинское государственное предприятие "Дельта-лоцман". За техническое состояние канала отвечал Керченский морской торговый порт. Ежегодно, до 2014 года, через Керченский пролив, оплачивая специальные сборы, проходило до 9 тыс. судов, в том числе российских.

Кроме того, в акватории Азовского моря находилось более 120 перспективных для разработки месторождений нефти и газа.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Керченский пролив в сильные морозы покрывается льдом. Фото 2008 года

После аннексии Крымского полуострова Керченский торговый порт оказался под российским контролем.

Как рассказывает журналист Русской службы Би-би-си Павел Аксенов, в октябре 2015 года появился приказ российского министерства транспорта, который предоставил Керченскому порту полномочия на контроль за прохождением судов через пролив.

И теперь Москва настаивает, что Керченский пролив - это территориальные воды России, и именно поэтому российские пограничники задержали украинские корабли 25 ноября.

С этим категорически не согласен Киев. Не признавая аннексии Крыма, Украина настаивает на том, что пролив и далее является внутренними водами двух стран.

"Внутренние воды"

За все годы после распада СССР Киев и Москва не смогли договориться об установлении границы в Азовском море и Керченском проливе.

В 2003 году Леонид Кучма и Владимир Путин подписали "Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива".

Парламенты двух стран ратифицировали документ синхронно, в апреле 2004-го.

Этот договор предусматривал свободный проход торговых и военных судов двух стран через пролив и свободный доступ в порты России и Украины иностранных торговых судов.

Для прохода через пролив некоммерческих кораблей Украина и Россия должны были предоставлять обоюдное согласие.

Декларировалось, что "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины", а "все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины".

В мае 2004 года на переговорах в Москве уже шла речь о подготовке документов о поэтапной делимитации (определении границы) - сначала Азовского моря, затем пролива.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Путин и Леонид Кучма, 24 декабря 2003 года

Однако этого так и не произошло. Как объясняли эксперты, Россия не хотела отдавать Украине контроль над Керчь-Еникальским каналом. В то же время Украина исходила из того, что разделение должно происходить исключительно на основании линии административной границы, существовавшей во времена Советского Союза. А в соответствии с ней, канал находится в украинской части пролива.

Попытка создать "корпорацию"

В июле 2012 года президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали заявление о том, что Украина и Россия будут готовить договор, в котором окончательно урегулируют отношения двух стран в вопросах, по которым более 15 лет им не удавалось договориться.

А именно: разграничение Азовского моря, Керченского пролива, использование смежных территориальных вод, континентального шельфа и исключительных экономических зон двух стран в Черном море.

Однако выяснилось, что это урегулирование предусматривало создание совместной украинского-российской корпорации по управлению Керчь-Еникальским каналом.

Эти намерения вызвали протесты оппонентов Виктора Януковича в Украине. Они заявляли, что такой договор был бы огромной уступкой России и означал бы добровольный отказ Киева от своей собственности.

В одностороннем порядке

Через более чем четыре года после аннексии полуострова Москва уверена, что Керченский пролив является частью территориальных вод России. Украина же настаивает на том, что там действуют международные договоры, и прежде всего договор, подписанный Украиной и Россией в 2003 году, и Международная конвенция ООН по морскому праву.

В статье 44 Конвенции указывается: "Государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом сообщать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не допускается никакого приостановления транзитного прохода".

Копірайт зображення AFP Image caption Россия, задержав украинские корабли, обвинила их в незаконном пребывании в территориальных водах России. Украина не считает их российскими

Говорить об урегулировании проблемы с границей после 2014 года не приходится: само согласие Украины на такие переговоры означало бы легитимизацию аннексии Крыма.

В то же время, после обострения ситуации в Азовском море и Керченском проливе власть Украины делает односторонние шаги.

В частности, Совет нацбезопасности и обороны в сентябре рекомендовал парламенту принять закон о внутренних водах, территориальном море и прилежащей зоне с определением координат срединной линии в Азовском, Черном морях и Керченском проливе.

После принятия такого закона Киев намерен сообщить об этом России и секретариату ООН и просить считать эти координаты линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами.

То есть, Киев добивается, чтобы разграничение морского пространства произошло на национальном и международном уровне, а Россия бы эти решения выполняла.

Однако закона еще нет, а Кремль неоднократно заявлял, что считает и Крым, и прибрежные воды своими.

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