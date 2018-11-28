Константинополь упразднил экзархат русских приходов в Западной Европе: что это значит

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Синод Вселенского патриархата упразднил экзархат русских приходов в Западной Европе. Такое решение было принято во вторник, 27 ноября.

Эти приходы подчиняются Константинополю и не имеют отношения к Русской православной церкви.

Представители Вселенского патриархата назвали решение давно подготовленным и техническим.

По их словам, оно убирает дублирование юрисдикции внутри церкви между митрополитами Константинополя в европейских странах и экзархатом русских приходов.

При этом архиепископия православных русских приходов в Западной Европе заявила, что не просила об этом, а их руководителя - архиепископа Иоанна Хариопольского - не предупреждали о подобном решении.

Эти события происходят на фоне разрыва церковного общения Русской православной церкви с Константинополем, после чего одна из общин экзархата русских приходов Западной Европы выразила желание перейти в подчинение РПЦ.

Русская православная церковь допускает, что после решение синода часть верующих перейдет именно к ним.

На заседании синода Вселенского патриархата 27-29 ноября должны определить дату проведения в Киеве собора поместной православной церкви, а также, возможно, утвердить томос по автокефалии.

Что такое экзархат русских церквей в Западной Европе?

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата) - автономная единица без права автокефалии.

Image caption Синод Вселенского патриархата в ближайшие дни также должен определить дату проведения в Киеве собора поместной православной церкви

Она была образована в 1931 году для православных эмигрантов из послереволюционной России в Европе.

Эта церковная юрисдикция в течение своей истории имела разные статусы, однако специальным решением 1999 года патриарх Варфоломей восстановил экзархат.

Он распространяется на ряд стран Западной Европы: Францию, Бельгию, Нидерланды, Великобританию, Германию, Норвегию, Швецию, Испанию, Италию и Данию.

В составе экзархата есть десятки приходов и около ста священников. Центр экзархата - во Франции, его возглавляет архиепископ Иоанн Хариопольский.

Он сосуществует параллельно с константинопольской митрополией Франции, которую сейчас возглавляет митрополит Галльский Эммануил.

Экзархат русских приходов первым во Вселенском патриархате озвучил позицию, что Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ.

Там призвали РПЦ позволить своим верующим причащаться в храмах Вселенского патриархата.

После разрыва общения РПЦ с Константинополем приход экзархата во Флоренции попытался перейти в подчинение Русской православной церкви (РПЦ за рубежом).

Техническая формальность?

Собеседник ВВС во Вселенском патриархате указывает, что упразднение экзархата является внутренним структурным изменением, которое давно готовилось.

Image caption Во Вселенском патриархате решение называют давно подготовленным

Такие изменения вызваны дублированием юрисдикций внутри Вселенского патриархата.

В патриархии настаивают, что почти в каждой стране Западной Европы уже есть епископ Константинополя, и в этих же странах есть общины, которые принадлежали к экзархату.

Из-за этого возникало много разночтений, к кому священникам обращаться в случае необходимости - местному епископу или экзарху.

К примеру, священник в Италии, который относится к экзархату, не мог обращаться к местному епископу, а должен был идти к экзарху во Францию. "Это непрактично и неканонически", - рассказали в Константинополе, указывая, что на такие проблемы жаловалась община в Риме.

Там настаивают, что в 1931 году, когда создавали экзархат, в нем была потребность - в Европе было всего несколько православных епископов. Сейчас же потребность в экзархате отпала.

После решения синода все приходы экзархата подчиняются местным епископам Вселенского патриархата.

"Мы не просили"

В экзархате русских православных приходов на решение отреагировали негативно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption РПЦ допускает, что после решения синода часть верующих перейдет именно к ним

"Этого решения никоим образом не просила архиепископия. Владыка Иоанн (руководитель экзархата - Ред.) не был предварительно уведомлен", - говорится в заявлении.

Там добавили, что владыка Иоанн как раз в этот день находился в Константинополе для встречи с синодальной комиссией. Но о решении он узнал только постфактум во время личного общения с патриархом.

В ближайшее время архиепископ Иоанн вернется в Париж и проведет заседание совета архиепископии, которая рассмотрит отмену экзархата.

Архиепископ Иоанн Хариопольский призвал всех священников и верующих экзархата сохранять спокойствие.

На решение синода уже отреагировала РПЦ.

"Прихожанам и священникам теперь, видимо, придется сделать выбор: влиться в греческую епархию или вернуться в Русскую церковь, в составе которой почти все эти приходы были основаны и существовали до 1930 года, когда "временно" были приняты в состав Константинопольского патриархата в связи с тяжелым положением церкви в Советской России", - сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает "РИА Новости".

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