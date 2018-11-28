Полная боевая готовность: военные раскрыли детали

Копірайт зображення УНІАН

В десяти областях Украины начал действовать режим военного положения. ВСУ приведены в полную боевую готовность.

Воинские части должны осуществить доукомплектование, а для быстрого реагирования в случае наступления - перегруппировку.

Переход на новый режим необходимо согласовать с вновь созданными советами обороны на местах.

Детали от Генштаба

"Боевая готовность полная" - состояние наивысшей боевой готовности воинских частей и подразделений по переводу с мирного на военное положение. В это время Вооруженные силы и другие военизированные формирования должны осуществить доукомплектование и непосредственную подготовку к немедленным боевым действиям.

В Генеральном штабе рассказали, что ВСУ согласовывают вопросы взаимодействия с советами обороны тех областей, где было введено военное положение.

И хотя президент заверил, что мобилизации не будет, эта возможность остается открытой.

Копірайт зображення УНІАН

В Генштабе сообщили, что планируют начать сборы резервистов 1-й очереди. Они получат денежную компенсацию от 3 до 5 тысяч гривень, в зависимости от должности.

В резерв первой очереди попадают военнослужащие, которые были призваны в ряды украинской армии с первой по шестую очереди мобилизации, а также те, кто прошел срочную воинскую службу начиная с 2014 года.

В оперативный резерв второй очереди входят все остальные военнообязанные, в том числе те, кто проходил срочную службу до 2014 года или службу по контракту. Об их мобилизацию речь не идет.

Копірайт зображення УНІАН

По словам заместителя начальника Генштаба Радиона Тимошенко, военные наращивают системы противовоздушной обороны, а в декабре планируют провести учебные ракетные стрельбы по морским надводным целям.

Он добавил, что пока оснований для того, чтобы создавать военные администрации, нет. Хотя в ВСУ готовятся и к такому варианту.

На уровне областей и местного самоуправления создаются советы обороны.

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак добавил, что в ведомстве был развернут центр координации и взаимодействия.

По его словам, у военных есть достаточно сил и транспорта, чтобы выполнить задание. Поэтому речь о конфискации имущества или транспорта не идет.

Также военные планируют обустроить дополнительные госпитали в районах, где существует угроза.

Вступил в силу

Режим военного положения начал действовать в 10 областях Украины. Соответствующий указ президента и закон опубликовали в парламентской газете "Голос Украины".

Согласно документу, военное положение введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.

В законе сказано, что военное положение вводится не на всей территории Украины, а только в приграничных областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах государства в Азово-Керченской акватории.

Напомним, 25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива.

На захваченных Россией украинских кораблях находились 24 человека.

Киев заявил, что это была плановая и законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий. Однако российские корабли применили оружие на поражение и захватили украинские корабли.

В Москве настаивают, что корабли "предприняли попытку незаконных действий" в рамках "территориального моря России" (которым Кремль считает воды около Крыма) и не реагировали на требования об остановке.

Той же ночью президент Украины созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он расценил инцидент как "акт военной агрессии" и пришел к выводу о необходимости введения в стране военного положения.

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