Выборы в Грузии: победила Саломе Зурабишвили

Копірайт зображення EPA Image caption Саломе Зурабишвили после объявления результатов экзит-полов призвала страну к единству

По итогам подсчета 100% бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов в Грузии, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, сообщает центральная избирательная комиссия. Ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", получил 40,48%.

Явка избирателей во втором туре составила 56,23%. Инаугурация избранного президента пройдет 16 декабря, сообщают грузинские СМИ.

Родившаяся во Франции бывший дипломат Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом. Ее соперник отстаивает более жесткий курс на сближение с Западом.

Сторонники Вашадзе жалуются на нарушения во время выборов, в том числе подкуп избирателей, и призывают к протестам.

Это последние прямые выборы президента в Грузии. После вступления в силу новой конституции президентский пост станет во многом церемониальным.

Явка во втором туре выборов составила 56,23%, сообщает сайт Georgiainform со ссылкой на пресс-службу ЦИК Грузии. Этот показатель не учитывает проголосовавших за рубежом.

Пресс-служба ЦИК Грузии заявила, что поступила 261 жалоба от представителей наблюдательных организаций. В день голосования независимые наблюдатели, включая Transparency International - Georgia, заявляли о фактах нарушения тайны голосования, возможном подкупе избирателей и попытках фальсификации выборов.

"Все вместе мы отреклись от прошлого, от того, что помешало бы прогрессу Грузии. Наш выбор - мирная и свободная Грузия. Я хочу вести диалог с теми, кто не голосовал за меня. Мы все - граждане одной маленькой страны, мы живем в одном государстве, мы должны его объединить и успокоить", - заявила Зурабишвили, комментируя первые итоги выборов.

Вашадзе, узнав результаты экзит-полов, решил пока не оценивать их: "Мы обязательно подождем окончательные данные, так как огромное количество избирателей пришли на избирательные участки после 17:00".

Бывший президент страны Михаил Саакашвили, поддерживающий Вашадзе, призвал граждан Грузии выйти на акции протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы.

"С завтрашнего дня, несмотря на то, какие будут результаты, мы переходим на массовое неповиновение. Я призываю грузинскую полицию, армию дистанцироваться от криминальной мафиозной банды, я призываю вас взять спасение Грузии в свои руки", - заявил он.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил свою страну "с еще одной победой".

"Грузия - это состоявшаяся демократия, - сказал он. - Я хочу поблагодарить каждого гражданина, который сегодня принял участие в выборах. Уровень активности избирателей был довольно высоким".

Он добавил, что сейчас не то время, чтобы тратить его на праздник.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Выборы в Грузии: у кого больше шансов победить?

Первый тур президентских выборов оказался неожиданно конкурентным: несмотря на то, что многие наблюдатели предсказывали победу Зурабишвили, она смогла опередить оппозиционного кандидата лишь на 0,9%, при этом ни один из них не смог набрать необходимые для победы 50%.

Этот результат некоторые аналитики называли оплеухой правящей партии, которая одерживала уверенные победы на предыдущих выборах после смены власти в Грузии в 2012 году.

Генеральная репетиция

В результате перехода Грузии к парламентской форме правления полномочия президента будут значительно ограничены, однако он все равно остается верховным главнокомандующим, а также обладает правом вето и помилования. Аналитики называют эти выборы важным тестом для политических сил перед парламентскими выборами 2020 года.

По оценкам местных наблюдателей, перед вторым туром президентской гонки атмосфера была еще более напряженной и поляризованной, чем перед первым.

Копірайт зображення Reuters Image caption Григол Вашадзе пока не признал своего поражения

Поддержку оппозиционному кандидату Григолу Вашадзе выразили "Европейская Грузия", чей кандидат занял третье место в первом туре, и Республиканская партия.

Зурабишвили, со своей стороны, получила поддержку набравшего на парламентских выборах 2016 года около 5% голосов Альянса патриотов.

Зурабишвили - независимый кандидат, однако правящая партия не только выражала ей поддержку, но и активно участвовала в избирательной кампании.

После первого тура часть предвыборных баннеров с изображением Зурабишвили сменили плакаты с представителями правящей партии, в том числе и председателем "Грузинской мечты", влиятельным миллиардером Бидзиной Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в том, что именно он единолично контролирует все рычаги управления страной.

Копірайт зображення Reuters Image caption Бидзину Иванишвили многие обвиняют в том, что сосредоточил в своих руках реальную власть в Грузии

Сама Зурабишвили при этом приехала в Грузию только в 2003 году - родилась она во Франции и около 30 лет работала дипломатом во французском МИДе. Уже в марте 2004 года она стала министром иностранных дел Грузии, правда, продержалась в должности недолго - спустя год с небольшим ее отстранили, и она перешла в оппозицию к Михаилу Саакашвили.

Особенно сильно Зурабишвили критиковали за пророссийскую позицию - после ее заявления о том, что Россия начала войну против Грузии еще 100 лет назад, но в 2008 году Грузия поддалась на российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта. Позднее она немного поправилась, добавив, что в роли агрессора выступила Россия.

В правящей партии считают, что победа Вашадзе могла бы стать своеобразным реваншем прежней власти, поскольку партия кандидата "Единое национальное движение", входящая в общий оппозиционный блок, была основана Саакашвили.

В "Грузинской мечте" уверены, что оппозиционный кандидат борется не за президентское кресло, а за право помиловать Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, которым после смены власти в Грузии были предъявлены обвинения.

Саакашвили обвиняют в финансовых преступлениях и злоупотреблении властью, при этом сам он заявлял, что просить о помиловании не собирается, так как обвинений не признает.

Экс-президент покинул Грузию по окончании своего второго президентского срока и был лишен грузинского гражданства после получения украинского (украинского гражданства его также впоследствии лишили; Саакашвили оспаривает это решение и утверждает, что никакого гражданства у него теперь нет).

Беспрецедентное давление

Копірайт зображення EPA Image caption Грузинские власти обещали обеспечить прозрачность выборного процесса

Перед выборами премьер-министр страны Мамука Бахтадзе заявлял, что власти сделали все для того, чтобы выборы были свободными и прозрачными.

При этом три неправительственные организации, которые наблюдают за ходом президентских выборов в Грузии, обратили внимание на то, что об обещании правительства простить долги более чем 600 тыс. избирателей, премьер-министр объявил 19 ноября - менее чем за 10 дней до второго тура выборов.

Оппозиция ранее выступала с похожей инициативой, но объявленное решение назвала предвыборным обманом и трюком властей.

Согласно отчету организации "Международное общество по справедливым выборам и демократии", в ходе предвыборной кампании второго тура Зурабишвили собрала 85% всех пожертвований - более миллиона долларов. Ее соперник получил менее 200 тысяч долларов.

Президента страны грузинские избиратели выбирают на шестилетний срок. Следующего президента будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 человек.

Голосование в масштабах страны, за исключением отколовшихся от Грузии регионов Абхазии и Южной Осетии, завершилось в восемь часов вечера по местному времени.

В 55 избирательных участках, открытых за границей, грузинские избиратели смогут проголосовать до 24 часов по местному времени соответствующей страны.

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