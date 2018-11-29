"Если бы мы отдали Вову в детдом, его бы уже не было в живых"

Копірайт зображення Ярослав Голубчик Image caption Вова часто дивиться на оточуючих через маленьке дзеркальце, лікарі вважають, що так йому простіше сфокусуватись

Вова, как его называют родные, во многом совершенно не отличается от своих сверстников: любит смотреть видео на компьютере, увлекается плаванием, иногда капризничает.

Однако он - необчный подросток, у 14-летнего мальчика уникальный для Украины диагноз.

С рождения он страдает синдромом Опица-Каведжиа.

Это редкое генетическое заболевание, при котором у пациента искривлен позвоночник, нарушена работа внутренних органов, есть задержки в развитии.

По словам мамы мальчика, в немецкой клинике, где только год назад смогли установили диагноз, сообщили, что в медицинской литературе описано всего 20-25 подобных случаев.

BBC News Украина побеседовала с мамой мальчика, Натальей Комаренко, чтобы узнать больше о том, как живет семья с уникальным мальчиком.

"В воде он как айсберг"

Копірайт зображення Ярослав Голубчик Image caption Вова часто смотрит на людей через маленькое зеркальце, врачи считают, что так ему проще сфокусироваться

Для общения Вова не использует слова, как другие дети, однако родные его понимают.

Порой, когда он не может донести свое мнение, парень начинает сердиться и может себе навредить, кусая руки.

Успокоить его удается с помощью маленького зеркальца, которое Вова всегда держит при себе. Именно через него он часто смотрит на окружающий мир.

Несмотря на сложное состояние, жизнь у Вовы довольно активная.

Копірайт зображення Ярослав Голубчик

Мальчик учится в шестом классе, но по индивидуальной облегченной программе и учителя приходят к нему домой.

Вова очень любит плавать и регулярно ходит в бассейн.

"В воде он релаксирует ... может и песни петь", - говорит мать.

Более того, он настолько уверенно плавает, что тренер называет его "айсбергом" и хотел брать на соревнования, но из-за болезни мальчик не понимает условий соревнований.

"Он не выполняет команд ... плывет туда, куда он хочет, а не куда нужно", - отмечает Наталья.

Вовин типичный день состоит из физических упражнений, плавание, занятий с логопедом, психологом, физиотерапии в специализированном центре и музыки.

"О болезни сына я узнала уже в роддоме"

Мать рассказывает, что ее, уже вторая на тот момент, беременность проходила хорошо и родители ожидали абсолютно здорового ребенка.

Уже при рождении у Вовы произошла остановка сердца, а также было значительно затруднено дыхание.

"Врачи тогда не понимали, что это за болезнь. Еще в родильном доме к нам приходили группы врачей, в том числе и из других клиник, и никто не мог объяснить, что же с ним", - рассказывает Наталья.

Единственное, что тогда точно сказали родителям мальчика - заболевание генетическое, а следовательно неизлечимо.

На восьмой день после родов мать с сыном выписали и порекомендовали уже из дома вызвать скорую, поскольку не могли найти свободного места в детской больнице.

"Врачи говорили отдать его в детдом"

По словам Натальи, дети с похожими проблемами "погибают еще до того, как им исполняется год" от внезапной остановки сердца, о чем их и предупреждали врачи.

"Пока Вове не сполнилось 2 года, все врачи говорили: отказывайтесь, ничего из этого не выйдет, - говорит мать. - Мы не смогли на это пойти".

Муж Натальи поддерживал ее и даже говорил: "А что с парнем не так ли? С ним все хорошо, не обращай внимания на врачей".

Копірайт зображення Наталья Комаренко Image caption Вова очень любит смотреть на свое изображение на фото и видео. На снимке - Вова со своим старшим братом

Такая позиция врачей наводила на мать страх, и она некоторое время самостоятельно водила сына на физиотерапию.

Преданность родных принесла плоды.

Вова постепенно развивался: в полуторагодовалом возрасте он не мог самостоятельно держать голову, а в пять лет начал уже сам ходить.

Один из известных в Украине врачей сказал тогда Наталье, что "это настоящее чудо".

"Если бы Вова был в детдоме, его бы уже не было в живых", - говорит мать парня.

"Болезнь ребенка - это проблема семьи"

Материальная помощь семье по уходу за Вовой составляет 2 960 грн в месяц.

Также государство обеспечивает семью лекарствами против эпилепсии, которая недавно стала проявляться чаще.

Однако для облегчения симптомов болезни и развития нужен целый комплекс препаратов и витаминов - их семья покупает самостоятельно.

По словам матери, только на лекарства уходит не меньше 1500 гривен в месяц, а иногда Вова нуждается в дорогостоящих курсах лечения.

Даже анализ, установивший диагноз Вовы, обошелся семье в 44 тысячи гривен, эти деньги собрали с помощью пользователей Facebook.

2960 гривен в месяц получает семья от государства

свыше 1500 гривен идут только на лекарства

Физиотерапию в специализированном центре также оплачивают благотворители, государство обеспечивает Вове место в реабилитационном центре.

Наталья не считает, что государство делает достаточно: "У нас (в Украине. - Ред.) подобная болезнь ребенка - это проблема семьи".

По ее мнению, внесение синдрома Опица-Каведжиа в перечень редких (орфанных) заболеваний могло бы помочь, ведь тогда полную стоимость лечения покрыло бы государство.

Министерство здравоохранения на запрос BBC News Украина сообщило, что вопрос внесения заболевания в перечень орфанных заболеваний рассматривали и передали на изучение эксперту.

"Согласно заключению эксперта, синдром Опица-Каведжиа не может быть включен в перечень орфанных заболеваний. Частота синдрома на сегодня не известна. Лечение - симптоматическое", - говорится в ответе Минздрава.

"Распространенность синдрома и вопросы его диагностики требует дополнительных исследований", - говорят в ведомстве.

Немного самостоятельности

Через 13 лет после рождения Вовы, Наталья с мужем решились на третьего ребенка.

Старший брат Дмитрий, который в следующем году закончит школу и теперь уже полуторагодовалая София любят своего брата и заботятся о нем, рассказывает Наталья.

Копірайт зображення Наталія Комаренко Image caption Мать понимает, что болезнь сына неизлечима, но хочет, чтобы он развивался и становился самостоятельным

Наталья находит время и на воспитание троих детей, и на общественную работу.

Она вместе с родителями других больных детей создала организацию "С теплом в сердце".

"Общество наше, можно сказать, жестокое. Многие родители сидели в четырех стенах и даже не выводили детей на улицу", - говорит женщина.

По ее словам, организация дает возможность родителям спокойно общаться и организовывать для детей досуг: походы в аквапарк, театр, на концерты.

Сейчас организация объединяет уже 602 ребенка.

Наталья понимает, что болезнь Вовы неизлечима, и что он никогда не станет таким, как другие дети, но хочет, чтобы он стал хоть "немного самостоятельным".

"Что его ждет - никому неизвестно, но мы надеемся, что постепенно мы вытащим его на максимальный уровень, при котором он сможет жить в обществе".

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