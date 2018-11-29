Саломе Зурабишвили - первая женщина-президент Грузии. Кто она такая?
Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии. Она набрала 59,52% голосов избирателей, оставив позади экс-дипломата Григола Вашадзе - представителем партии "Единое национальное движение", возглавляемой Саакашвили.
Саломе Зурабишвили баллотировалась в президенты как независимый кандидат.
Однако как в оппозиции, так и в аналитических кругах независимость Зурабишвили, которая заручилась поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", считают номинальной, сообщает из Тбилиси корреспондент ВВС Нина Ахметели.
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Из Франции в Грузию
Саломе Зурабишвили родом из известной грузинской семьи, родилась она во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и около 30 лет работала дипломатом во французском МИДе.
В Грузию Зурабишвили приехала в 2003 году сначала послом Франции в Тбилиси, но уже в марте 2004 года она стала министром иностранных дел Грузии в постреволюционном правительстве по решению президента Михаила Саакашвили. Тогда же она получила грузинское гражданство, при этом сохранив французский паспорт.
На должности главы внешнеполитического ведомства Зурабишвили продержалась чуть больше года. В октябре 2005-го она была отстранена от должности министра и перешла в оппозицию Саакашвили.
До 2010 года Зурабишвили возглавляла оппозиционную партию "Путь Грузии", а потом вошла в экспертную группу ООН по мониторингу ситуации в Иране.
На парламентских выборах 2016 года Зурабишвили баллотировалась как независимый депутат в одном из мажоритарных округов в Тбилиси - и прошла в парламент при поддержке правящей партии "Грузинская мечта".
Это не первая ее попытка стать президентом Грузии. В 2013 году она также хотела участвовать в президентских выборах, но ей было отказано в регистрации из-за двойного гражданства. В этот раз Зурабишвили отказалась от французского гражданства до регистрации кандидатом в президенты.
Российский вопрос
Одной из главных заслуг Зурабишвили на посту министра иностранных дел Грузии многие считают ее вклад в переговорный процесс и достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии.
Несмотря на это, уже в начале ее предвыборной кампании на нее обрушился поток обвинений в пророссийских взглядах из-за заявления об августовской войне 2008 года.
Отвечая на вопрос журналиста, она сказала, что Россия начала войну против Грузии еще сто лет назад, но Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта.
Заявление Саломе Зурабишвили не понравилось и оппозиции, и многим представителям правящей партии. Позднее она объяснила, что в 2008 году в роли агрессора выступила Россия, но, по ее словам, Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, дав военный ответ российской провокации. Россия это использовала как повод для начала войны против Грузии, считает Зурабишвили.
"Это было огромным преступлением Саакашвили и Национального движения перед грузинским народом и государством, и вспоминать об этом - наш гражданский долг", - написала она.
Объяснение полностью соответствует позиции "Грузинской мечты" - Россия была агрессором и инициатором войны в 2008 году, но если бы не авантюристский подход правительства Саакашвили, у Москвы ничего бы не вышло.
Формальная независимость
Аналитики утверждают, что хотя Зурабишвили не числится в рядах лидеров "Грузинской мечты", полностью независимым кандидатом ее назвать сложно.
Зурабишвили за последние годы доказала, что она - один из самых агрессивных активистов "Грузинской мечты", и утверждение, что у правящей партии нет на этих выборах своего кандидата, неубедительно, считает эксперт Гия Хухашвили.
"Сам президентский институт в смысле передела власти особой роли не играет, так что бросить определенную кость без особого риска они [правящая партия] могли. Но, как оказалось, до конца они к этому не готовы, и они попытались разыграть такой псевдодемократический спектакль. Это очень похоже на провинциальный спектакль в деревне, который все видели, но на него ходят, потому что других развлечений в этом селе нет", - говорит эксперт.
Несмотря на активное сотрудничество с "Грузинской мечтой", Зурабишвили вряд ли будет во всем соглашаться с партией Бидзины Иванишвили. "Что произойдет в будущем, никто не знает, потому что Зурабишвили легко входит в конфликт и конфронтацию с другими. Поэтому, по-моему, большим подарком Зурабишвили для "Грузинской мечты" не будет", - считает директор Грузинского института политики Корнелий Какачия.
Внутри правящей партии не было полного согласия в связи с поддержкой кандидатуры Зурабишвили, но решающее слово и в этот раз было за председателем партии Бидзиной Иванишвили, считает Какачия.
Он отмечает, что несмотря на то, что президентский пост в Грузии не имеет большого влияния, как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - генеральная репетиция перед парламентскими выборами 2020 года.
Зачем Зурабишвили "Грузинской мечте"?
По словам политолога Гии Хухашвили, "Грузинская мечта" не могла допустить победу кандидата от "Национального движения", лидером которого является Саакашвили - это поставило бы под вопрос парламентские выборы 2020 года, а сам политик мог получить помилование со стороны нового президента и вернуться в страну.
"А если у Саакашвили развяжутся руки, то всякого можно ожидать", - говорит Гия Хухашвили.
Но сегодня как оппозиционная, так и властная политические элиты находятся в глубоком кризисе, отмечает он. Грузинский избиратель, по его словам, не доверяет никому, и многие голосуют не за идеи и программы, а готовы отдать свой голос взамен за сделанную дорогу, проведенный газ или трудоустройство.
"Исходя из того, что ресурсов для подкупа избирателя - и я не имею в виду здесь прямой подкуп - больше у власти, конечно же, их ставленник имеет решающее преимущество", - считает политолог.
Сама Зурабишвили назвала решение правящей партии о поддержке ее кандидатуры демократичным со стороны правящей партии и правильным для страны.
Нынешние президентские выборы - последние, в которых голосование является прямым и всеобщим. В 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, согласно которым уже в 2024 году избирать главу государства будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 делегатов.
Полномочия президента, согласно обновленной конституции, которая вступит в силу после принесения присяги новоизбранным президентом и подразумевает окончательный переход к парламентской модели правления, будут ограничены.