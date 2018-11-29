Саломе Зурабишвили - первая женщина-президент Грузии. Кто она такая?

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Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии. Она набрала 59,52% голосов избирателей, оставив позади экс-дипломата Григола Вашадзе - представителем партии "Единое национальное движение", возглавляемой Саакашвили.

Саломе Зурабишвили баллотировалась в президенты как независимый кандидат.

Однако как в оппозиции, так и в аналитических кругах независимость Зурабишвили, которая заручилась поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", считают номинальной, сообщает из Тбилиси корреспондент ВВС Нина Ахметели.

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Из Франции в Грузию

Саломе Зурабишвили родом из известной грузинской семьи, родилась она во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и около 30 лет работала дипломатом во французском МИДе.

В Грузию Зурабишвили приехала в 2003 году сначала послом Франции в Тбилиси, но уже в марте 2004 года она стала министром иностранных дел Грузии в постреволюционном правительстве по решению президента Михаила Саакашвили. Тогда же она получила грузинское гражданство, при этом сохранив французский паспорт.

На должности главы внешнеполитического ведомства Зурабишвили продержалась чуть больше года. В октябре 2005-го она была отстранена от должности министра и перешла в оппозицию Саакашвили.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 20 марта 2004 года Саакашвили назначил посла Франции в Грузии Саломе Зурабишвили министром иностранных дел. Вскоре Зурабишвили станет его оппонентом

До 2010 года Зурабишвили возглавляла оппозиционную партию "Путь Грузии", а потом вошла в экспертную группу ООН по мониторингу ситуации в Иране.

На парламентских выборах 2016 года Зурабишвили баллотировалась как независимый депутат в одном из мажоритарных округов в Тбилиси - и прошла в парламент при поддержке правящей партии "Грузинская мечта".

Это не первая ее попытка стать президентом Грузии. В 2013 году она также хотела участвовать в президентских выборах, но ей было отказано в регистрации из-за двойного гражданства. В этот раз Зурабишвили отказалась от французского гражданства до регистрации кандидатом в президенты.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В конце 2000-х годов Саломе Зурабишвили была одной из самых ярких критиков Саакашвили

Российский вопрос

Одной из главных заслуг Зурабишвили на посту министра иностранных дел Грузии многие считают ее вклад в переговорный процесс и достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии.

Несмотря на это, уже в начале ее предвыборной кампании на нее обрушился поток обвинений в пророссийских взглядах из-за заявления об августовской войне 2008 года.

Отвечая на вопрос журналиста, она сказала, что Россия начала войну против Грузии еще сто лет назад, но Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта.

Заявление Саломе Зурабишвили не понравилось и оппозиции, и многим представителям правящей партии. Позднее она объяснила, что в 2008 году в роли агрессора выступила Россия, но, по ее словам, Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, дав военный ответ российской провокации. Россия это использовала как повод для начала войны против Грузии, считает Зурабишвили.

"Это было огромным преступлением Саакашвили и Национального движения перед грузинским народом и государством, и вспоминать об этом - наш гражданский долг", - написала она.

Объяснение полностью соответствует позиции "Грузинской мечты" - Россия была агрессором и инициатором войны в 2008 году, но если бы не авантюристский подход правительства Саакашвили, у Москвы ничего бы не вышло.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Грузинские военные в Гори, август 2008 года

Формальная независимость

Аналитики утверждают, что хотя Зурабишвили не числится в рядах лидеров "Грузинской мечты", полностью независимым кандидатом ее назвать сложно.

Зурабишвили за последние годы доказала, что она - один из самых агрессивных активистов "Грузинской мечты", и утверждение, что у правящей партии нет на этих выборах своего кандидата, неубедительно, считает эксперт Гия Хухашвили.

"Сам президентский институт в смысле передела власти особой роли не играет, так что бросить определенную кость без особого риска они [правящая партия] могли. Но, как оказалось, до конца они к этому не готовы, и они попытались разыграть такой псевдодемократический спектакль. Это очень похоже на провинциальный спектакль в деревне, который все видели, но на него ходят, потому что других развлечений в этом селе нет", - говорит эксперт.

Несмотря на активное сотрудничество с "Грузинской мечтой", Зурабишвили вряд ли будет во всем соглашаться с партией Бидзины Иванишвили. "Что произойдет в будущем, никто не знает, потому что Зурабишвили легко входит в конфликт и конфронтацию с другими. Поэтому, по-моему, большим подарком Зурабишвили для "Грузинской мечты" не будет", - считает директор Грузинского института политики Корнелий Какачия.

Внутри правящей партии не было полного согласия в связи с поддержкой кандидатуры Зурабишвили, но решающее слово и в этот раз было за председателем партии Бидзиной Иванишвили, считает Какачия.

Он отмечает, что несмотря на то, что президентский пост в Грузии не имеет большого влияния, как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - генеральная репетиция перед парламентскими выборами 2020 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Партия "Грузинская мечта" бизнесмена Бидзины Иванишвили уже не впервые поддерживает Саломе Зурабишвили на выборах

Зачем Зурабишвили "Грузинской мечте"?

По словам политолога Гии Хухашвили, "Грузинская мечта" не могла допустить победу кандидата от "Национального движения", лидером которого является Саакашвили - это поставило бы под вопрос парламентские выборы 2020 года, а сам политик мог получить помилование со стороны нового президента и вернуться в страну.

"А если у Саакашвили развяжутся руки, то всякого можно ожидать", - говорит Гия Хухашвили.

Но сегодня как оппозиционная, так и властная политические элиты находятся в глубоком кризисе, отмечает он. Грузинский избиратель, по его словам, не доверяет никому, и многие голосуют не за идеи и программы, а готовы отдать свой голос взамен за сделанную дорогу, проведенный газ или трудоустройство.

"Исходя из того, что ресурсов для подкупа избирателя - и я не имею в виду здесь прямой подкуп - больше у власти, конечно же, их ставленник имеет решающее преимущество", - считает политолог.

Сама Зурабишвили назвала решение правящей партии о поддержке ее кандидатуры демократичным со стороны правящей партии и правильным для страны.

Нынешние президентские выборы - последние, в которых голосование является прямым и всеобщим. В 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, согласно которым уже в 2024 году избирать главу государства будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 делегатов.

Полномочия президента, согласно обновленной конституции, которая вступит в силу после принесения присяги новоизбранным президентом и подразумевает окончательный переход к парламентской модели правления, будут ограничены.

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