Пес хаски растрогал всю Америку

Хаски Синатра убежал из дома в Бруклине после того, как погибла в перестрелке его 14-летняя хозяйка.

Спустя 18 месяцев его нашли во Флориде.

Как он преодолел почти 1800 километров?

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