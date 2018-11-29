Пес хаски растрогал всю Америку

Хаски Синатра убежал из дома в Бруклине после того, как погибла в перестрелке его 14-летняя хозяйка.
Спустя 18 месяцев его нашли во Флориде.
Как он преодолел почти 1800 километров?
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