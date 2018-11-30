"Он бредил морем" - мать пленного украинского моряка Андрея Опрыско
Два месяца ареста назначил суд в Крыму Андрею Опрыско, украинскому моряку, которого задержали в Керченском проливе. Его мать ждет своего сына на Львовщине.
Село Надетычи, в 50 километрах от Львова.
На одной из улиц старенький дом. Около него - очередь из журналистов.
Здесь живет мать украинского моряка Андрея Опрыско. Ольга Васильевна - бывшая преподавательница зарубежной литературы, а ныне - пенсионерка.
"Всех пускаю, может кто-то мне что-то новое расскажет, если будет знать о моем сыне", - говорит Ольга.
У женщины есть телевизор, однако нет спутниковой антенны. На нем есть только один местный канал. О сыне там говорят нечасто. Чтобы узнать хоть какую-то информацию, идет к соседке, у которой есть интернет.
Собственно из интернета она и узнала о том, что случилось с сыном, когда опубликовали списки захваченных украинских моряков.
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"Как мне было, когда я услышала, что он в плену? Мне кажется, что я никак не реагировала. Как заторможенная была, не могла ни плакать, ни говорить. Со временем только осознала и уже тогда начала переживать", - рассказывает женщина.
Ольга рассказывает, что перед тем, как попасть в плен, сын звонил ей.
Рассказывал, что в понедельник купался в море и проходил медкомиссию. Во вторник получил зимнее обмундирование: форму и ботинки. В среду ходил на представление в Одесский театр.
На следующий день ушел в море. И больше не звонил.
Вчера Ольга Васильевна видела сына на видео, эпизодически. Его выводили из машины и вели в помещение суда. Наручников женщина не видела - они были под курткой. Говорит, что выглядел спокойным.
Накануне с ней связался адвокат задержанного моряка.
"Адвокат просил передать от Андрея - он с ним где-то имел возможность пообщаться, - что Андрей просил его разыскать маму и передать ей, что с ним все хорошо, чтобы я не переживала", - говорит женщина.
Ольга Васильевна признается, что несколько ночей уже не может спать, только дремлет. Постоянно думает о сыне.
"Меня успокоило то, что я увидела его живого. Хотя какой тут покой? Относительный. Днем и ночью мысли одни", - говорит женщина.
"Я жду лучших вестей. Но по этим программам, которые передают о военных в плену... Ничего хорошего там нельзя найти. Я уверена, что они не виноваты. Пришлось выполнять как военнослужащим приказ старшего командования. Ну и не нарушали законов и дисциплину. Выполняли свой долг и все. Потому что они военные", - говорит женщина.
Она переживает, что будет с сыном в СИЗО. Не представляет, как он будет жить в камере.
"Он очень аккуратный. Я не представляю, как ему там теперь. Ни зубной пасты, ни зубной щетки, ни воды, чтобы помыться...", - жалуется Ольга Васильевна.
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В доме у Ольги Васильевны прохладно. Говорит, затопила только в комнате, куда пришли журналисты. Тепло экономит, потому что старый котел берет много газа.
"За октябрь пришлось заплатить за газ, за свет и не остается ничего. Это он все пересылал. Мама, я тебе вышлю. Там 500 гривен или 200 гривен. Купи себе шоколадку", - вспоминает Ольга.
Переживает за внуков. Младшему сыну Андрей Опрыско оплачивал учебу в Киеве, старшей дочери снимал квартиру. Где теперь они будут брать деньги - женщина пока не знает.
Бредил морем
Ольга Васильевна рассказывает, что ее сын с детства бредил морем. Но мать его убедила не поступать в морское училище. Хотела чаще видеть сына.
Однако Андрей все равно уехал к воде. Сначала на заработки в Испанию - работал там в одном из ресторанов на побережье.
"Доволен был, потому что видел море в разную погоду. Его основная цель была - стать моряком, видеть море", - рассказывает мать.
О любви сына к морю в доме матери напоминает коридор. Его Андрей обустроил сам. Рядом с входной дверью наклеил обои с кораблями и морской тематикой. На потолок прикрепил часы-штурвал.
В 2016 году Андрей Опрыско подписал контракт на службу в Военно-морских силах.
Два месяца провел на учениях в Николаеве. Впоследствии его перевели в Одессу. Сначала он ходил на корабле "Шостка", а затем - на новом корабле "Вышгород".
Женщина говорит, что постоянно молится за сына, просит Бога, чтобы его быстрее отпустили.
Через адвоката передала сыну, что она его ждет вместе с внуками и домашним котом. Верит, что сын непременно вернется.
Ждут Андрея и соседи. Когда вернется, обещают ему испечь торт "Сникерс".
"Говорил Андрей, что очень вкусный торт. Арахис, сгущенное молоко и два коржа черных. Там еще хрустики с маком входят и арахис не обычный, а обжаренный. И встретим его", - говорит соседка Оксана Лукомская.