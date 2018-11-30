После Евромайдана: три истории перемен к лучшему

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Андрей хотел уехать из страны, но во время Евромайдана передумал и начал собственный бизнес.

Разобранный на баррикады забор с Михайловской улицы стал началом сквера Небесной сотни и многих других преобразований в украинских городах.

Популярность украинских брендов после Евромайдан поспособствовала тому, что Made in Ukraine сегодня - это масштабное движение и фестивали, которые посещают сотни тысяч людей.

ВВС News Украина рассказывает о проектах, людях и бизнесе, на которые повлиял Евромайдан, и о том, что хорошего появилось в Украине благодаря революционным событиям.

"Умный кофе"

До Евромайдана Андрей Пелюховский работал в сфере веб-дизайна и подумывал уехать из Украины. Однако, как он вспоминает сейчас, "во время революции мысли о переезде исчезли".

Он остался и решился открыть в Киеве "Умный кофе" - место, где готовили кофе и проверяли эрудицию: клиенты могли получить скидку, ответив на вопросы викторины, читали вырезки из научных журналов и книги.

Появилась мысль, что от тебя что-то зависит, и не стоит ждать, что тебе что-то сделает государство Андрей Пелюховский, предприниматель

"Мне было интересно попробовать. Началась революция и, казалось, что более неудачного времени для этого быть не может. С другой стороны, я понял - или сейчас, или никогда", - вспоминает Пелюховский.

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Андрей Пелюховский рассказывает, как Евромайдан повлиял на него и вдохновил: "И атмосфера, которая была тогда в воздухе, заставляла взять на себя больше ответственности".

"Вокруг нашей трамвайной остановки, где открыли кафе, мы убирали территорию и красили, делали то, что должны делать коммунальщики. К этому побуждало настроение, которое было вокруг. Многие люди начали делать так же именно в это время", - вспоминает Андрей.

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По его мнению, именно во время и после Евромайдана украинский малый бизнес получил толчок, но не благодаря реформам на государственном уровне, а потому, что люди начали понимать, что они могут сделать что-то сами, хоть и небольшими шагами и в небольших масштабах" .

"Появилась мысль, что от тебя что-то зависит, и не стоит ждать, что тебе что-то сделает государство", - рассказывает мужчина.

Сейчас предприниматель имеет пять точек кофе в Киеве, винный бар, где продается только вино украинского производства, и ресторан.

Made in Ukraine

В 2013 году журналистка Юлия Савостина решила проверить, можно ли прожить год, пользуясь только товарами украинского производителя.

Копірайт зображення Facebook Yuliya Savostina Image caption Юлия Савостина: Евромайдан очень помог украинской продукции - она стала популярной и востребованной

"Когда я начинала эксперимент Made in Ukraine, все крутили пальцем у виска и говорили: ну кому это надо? А сейчас купить украинскую косметику или иметь в гардеробе половину платьев украинских производителей - это обычная вещь", - говорит Юлия.

Из историй в СМИ и украинских ужинов, где угощали только украинским продуктами, проект Made in Ukraine перерос в масштабное движение. Юлия Савостина провела в Украине 16 фестивалей Made in Ukraine, в которых приняли участие тысячи украинских производителей и которые посетили сотни тысяч человек.

Команда Made in Ukraine создала площадку для встреч украинских производителей и покупателей.

Савостина - автор книги "Made in Ukraine: покупай, пробуй, путешествуй", ставшей частью стенда, который представлял Украину на международной выставке импортных товаров в Шанхае.

Копірайт зображення madeinukraine.org Image caption Первые фестивали Made in Ukraine посещали около 15 тысяч гостей, а сейчас каждое мероприятие принимает 50-55 тысяч

Евромайдан очень помог украинской продукции - она стала популярной и востребованной, считает Юлия Савостина.

"Во время Евромайдана наступил момент огромного запроса от общества на собственную самоидентификацию: кто мы, украинцы, что у нас есть классного, в чем наше уникальное торговое предложение", - говорит основательница Made in Ukraine.

Бренды, существовавшие до этого десятилетиями, "вышли из подполья" и зашли в центральные магазины Юлия Савостина, основательница Made in Ukraine

"И Евромайдан ответил на эти вопросы - в чем мы лучшие. Все это вылилось в мощное общественное движение, волонтеры, общественные организации начали работать на высоком уровне".

Копірайт зображення Facebook Yuliya Savostina Image caption Традиционным местом фестивалей Made in Ukraine стала Контрактовая площадь в Киеве

По ее словам, после всех этих событий украинцы осознали свою креативность и умение приспосабливаться, жить и творить в любых условиях.

Благодаря популяризации произведенных в Украине товаров, утверждает г-жа Савостина, появились бренды, которые могут конкурировать с массмаркетом: одежда MustHave, Vоvk, Andre Tan, верхняя одежда VIVALON, FRIZMAN, обувь Kachorovska Marsala и LAPTI, косметика "Душка", возросла популярность украинских производителей мебели и керамики.

"Меня очень радует, что значок Made in Ukraine стал повседневностью. Бренды, которые существовали до этого десятилетиями, "вышли из подполья" и зашли в центральные магазины", - говорит Юлия Савостина.

Все будет город-сад

Когда в Украине начался Евромайдан, киевлянка Женя Кулеба работала менеджером культурных проектов в "Мыстецьком Арсенале" и не собиралась заниматься развитием городов и урбанистикой, не было у нее и планов создавать парки и скверы.

В феврале 2014 года вокруг заброшенного участка возле дома на улице Михайловской, где жила Женя, активисты разобрали забор, чтобы построить баррикады на Майдане.

При мэре Леониде Черновецком эту землю отдали под застройку: здесь должен был быть отель и паркинг, но были мусор и смрад.

Копірайт зображення facebook.com/znenya.kuleba Image caption До и после: до Евромайдана сквер Небесной сотни был помойкой, сегодня же там - чистота и порядок

Г-жа Кулеба организовала соседей и волонтеров на субботник, чтобы расчистить это место.

Так началась история сквера "Небесной сотни". Благодаря работе активистов помойка стала садом с детскими площадками и привезенными со всей Украины деревьями.

Главное, что Евромайдан дал людям - это веру в свои силы Женя Кулеба, основательница общественной инициативы "Город-сад"

Земельный участок после нескольких лет судебной тяжбы вернули городу, в сквере появился мурал с Сергеем Нигояном - первой жертвой расстрелов на Евромайдане.

Копірайт зображення unian Image caption Сквер Небесной сотни, май 2016 года

"Обычные люди приносили деньги на растения и землю для сквера. Главное, что Евромайдан дал людям - это веру в свои силы, в то, что их голос имеет значение, что они могут, объединившись, достигать общих результатов. Именно поэтому удалось сделать сквер Небесной сотни", - говорит Женя Кулеба.

По ее словам, после событий на Майдане произошел беспрецедентный взрыв доверия и объединения людей.

Копірайт зображення facebook.com/znenya.kuleba Image caption Волонтеры общественной организации "Город-сад" меняют публичные пространства в городах на востоке Украины

В 2016 году сквер "Небесной сотни" первым в Украине получил награду Европейского конкурса публичных пространств, а люди, благодаря которым он появился, начали менять городские просторы на востоке Украины.

Женя Кулеба с активистами создали волонтерскую организацию "Город-сад", которая вместе с местными жителями восстанавливает заброшенный парк в Славянске, ему вернули название Шелковичный, здесь появились детская и танцевальная площадки, спортивная зона, летний кинотеатр, сейчас строят дорожки.

Копірайт зображення facebook.com/pg/Парк-Шелковичный Image caption Киносеансы в парке Шелковичный, май 2018 года

В прошлом году в Константиновке на лестнице заброшенного кинотеатра активисты создали публичное пространство "Киноступени", на открытии которого читал стихи поэт Сергей Жадан, а местные жители встречаются и смотрят там фильмы.

Продолжается строительство публичного пространства "Сквер 21" в Доброполье, публичного пространства "Точка" в Покровске (Донецкая область). Волонтеры работают над проектами "Тихий сквер" в Константиновке и "Аллея Якорь" в Мариуполе.

"У нас нет идеи создавать как можно больше парков и скверов. Главное - это объединять людей вокруг создания парков и скверов, привлекать местных жителей к переменам в их городах", - говорит Женя Кулеба.

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