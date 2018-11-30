Возможно ли присутствие кораблей НАТО в Азовском море?

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images Image caption Корабли НАТО часто участвуют в учениях в Черном море, как, например, в 2017 году в Болгарии

Президент Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море. Об этом он сказал в интервью после того, как российские силы обстреляли и захватили три украинских корабля и их экипаж вблизи Керченского пролива.

В России призыв украинского президента восприняли негативно.

В НАТО напомнили, что в Черном море силы альянса уже присутствуют.

Эксперты считают, что пока присутствие кораблей НАТО в Азовском море невозможно.

Конфликт между Украиной и Россией обострился 25 ноября, когда российские силовики захватили рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива. Задержаны 24 украинских моряка, некоторые из них получили ранения во времф обстрела россиянами украинских кораблей.

После этого на части территории Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.

В интервью изданию Bild, опубликованном в среду, 28 ноября, Петр Порошенко заявил: "Германия - один из ближайших союзников, и мы надеемся, что страны НАТО сейчас готовы разместить военные корабли в Азовском море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность" .

В Москве к такому призыву украинского президента отнеслись отрицательно.

Представитель российского президента Дмитрий Песков, отвечая, какова позиция Кремля по этому поводу, ответил: "Негативная".

Песков заявил, что сама постановка такого вопроса "направлена ​​на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко".

Какова реакция НАТО?

Министры иностранных дел НАТО встретятся с украинским коллегой Павлом Климкиным для обсуждения конфронтации между Украиной и Россией в Азовском море, сообщил альянс в четверг, 29 ноября, после призыва Порошенко.

Встреча состоится на следующей неделе, во время запланированного заседания глав МИД 29 стран-членов организации, сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Комиссия Украина-НАТО на этой неделе уже провела экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг Азовского моря.

В альянсе не отреагировали на призыв Порошенко, но представитель организации отметила, что силы НАТО уже присутствуют в регионе.

"С момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО значительно увеличило свое присутствие в Черном море", - заявила пресс-секретарь.

"Сегодня корабли НАТО регулярно проводят патрулирование и учения в Черном море. В 2018 году корабли НАТО провели в Черном море 120 дней, по сравнению с 80 днями в 2017-м", - цитирует представительницу НАТО информагентство AFP.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После аннексии Крыма группы кораблей НАТО трижды заходили в Украину, в частности в июле этого года для совместных учений с украинскими ВМС

Три страны-члены НАТО - Румыния, Болгария и Турция - имеют собственные военно-морские силы в Черном море. Силы альянса регулярно проводят патрулирование в воздухе, отметила г-жа Лунгеску.

"Поэтому в Черном море уже много сил НАТО, и мы будем продолжать оценивать наше присутствие в регионе. НАТО и союзники организации продолжат оказывать мощную политическую и практическую поддержку Украине", - заявила пресс-секретарь альянса.

Ранее в НАТО заявили о полной поддержке Украины. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли.

"Нет оправдания применению военной силы против украинских кораблей и личного состава", - заявил Столтенберг в понедельник, 26 ноября.

"Этот инцидент - напоминание о войне, которая продолжается в Украине. Россия должна понять, что ее действия будут иметь последствия", - добавил генсек альянса, напомнив, что страны-члены НАТО полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Участники экстренного заседания комиссии Украина-НАТО призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и свободу судоходства в Азовском море и в районе Керченского пролива, заявил Столтенберг.

Что говорят страны-члены НАТО?

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 29 ноября, заявила, что выступает за мирное решение.

Она призвала Россию немедленно освободить украинских моряков и разблокировать судоходство.

Меркель заявила, что поднимет этот вопрос на встрече с российским президентом на саммите G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября и 1 декабря.

Ранее Германия отклонила призыв украинского посла усилить давление на Россию и направить немецкие военные корабли в Черное море.

"Сейчас самое главное - сдержанность и диалог", - заявил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщил DW.

Он отметил, что отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия хочет "сдержанности и снижения эскалации с обеих сторон".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Немецкие военные корабли участвуют в миссиях за рубежом

Раджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, являющейся членом НАТО и имеющей свои ВМС в Черном море, заявил, что готов выступить посредником между президентами Порошенко и Путиным.

"И Путин, и Порошенко во время наших переговоров просили об этом. Мы передадим требования [Украины] Путину во время нашей встречи в Аргентине", - сказал президент Эрдоган, отметив, что этот вопрос обсудят и во время встречи с Дональдом Трампом в Буэнос-Айресе.

На саммите планировалась и встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным, однако впоследствии президент США отменил встречу с президентом России из-за того, что Россия не освободила захваченных украинских моряков.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Исходя из того, что корабли и матросов не вернули в Украину из России, я решил, что лучше для всех заинтересованных сторон будет, если я отменю запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал Трамп.

Ранее президент США, говоря о конфронтации у Керченского пролива, заявил, что ему не нравится то, что происходит.

Госдепартамент США, Великобритания, Франция, Польша, Дания и Канада также осудили события, произошедшие вблизи Керченского пролива, назвав это российской агрессией.

"Сейчас невозможно"

Копірайт зображення REUTERS Image caption В НАТО призвали Россию восстановить право на свободное судоходство в Азовском море и районе Керченского пролива

Размещение кораблей НАТО в Азовском море пока невозможно, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

"С точки зрения международного права, пока не отменен договор 2003 года, по которому Азовское море является внутренним морем Украины и России, это просто нереально", - объясняет эксперт.

В 2003 году Украина и Россия подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Согласно этому договору, военные корабли третьих стран могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт одной из стран по ее приглашению или разрешению, которое согласовано с другой стороной.

"Пока этот договор не будет аннулирован или расторгнут, НАТО не войдет в Азовское море", - пояснил специалист.

Односторонний разрыв этого договора возможен, но этот процесс очень небыстрый, говорит Жирохов.

"Все зависит от того, как международное морское право будет трактовать события 25 ноября. Если это признают агрессией России в нейтральных водах, тогда процесс разрыва договора может пойти быстрее", - рассуждает эксперт.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption В ФСБ заявили, что украинские корабли нарушили границу России и "неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря"

Адвокат и эксперт по морскому праву Виталий Собкович говорит, что в договоре не прописано, как его можно разорвать, а нормы договора недостаточно детализированы.

"Этот договор больше политический, чем реальный, - говорит юрист. - По нему изменения и споры должны решаться по соглашению между сторонами. Все прописано на принципах дружбы и братства между странами".

В документе четко не определено, каким должно быть согласование другой стороны на проход военных кораблей, сколько времени это должно забирать и т.п., говорит специалист.

"Из-за Керченского моста Россия, вероятно, будет иметь особые требования, применяя нормы безопасности", - считает Собкович.

В Азовском море и Керченском проливе, помимо договора, действуют также и нормы международного морского права.

Что касается военных кораблей в прибрежных водах, конвенция ООН по морскому праву предусматривает соблюдение законов и правил страны.

"Если военный корабль их нарушает, прибрежное государство может потребовать от него покинуть территориальное море", - говорит юрист.

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