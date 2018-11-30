Выплюнуть вату: о чем спектакль Сенцова "Номера"

"Сказали поесть - поел, сказали репетировать - репетируют, главное в перерывах не позволять себе думать". Это слова одной из героинь спектакля "Номера" об обществе-антиутопии, где люди вместо имен имеют номера, вместо свободы - правила, которые ненавидят, но которым подчиняются.

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Пьесу "Номера" еще в 2011 году, незадолго до Майдана и аннексии Крыма, написал украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний срок заключения. Накануне ее показали в Киеве.

Организаторы называют спектакль пророческим, а его сюжет - связанным с судьбой автора. Свои финальные правки в произведение Олег Сенцов вносил уже с российском СИЗО Лефортово в 2014 году.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в России признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. В Украине и других странах мира регулярно проходят акции в поддержку Сенцова, арест которого считают политически мотивированным, а самого режиссера - политзаключенным. Россию неоднократно призывали освободить его.

"Для Сенцова важно, что эта пьеса реализовалась, это была его мечта", - говорит продюсер спектакля и подруга Сенцова Анна Паленчук. За годы его заключения она обменялась с режиссером почти сотней писем и, кроме спектакля, продюсирует еще и фильм, который снимут по произведению Сенцова "Номера".

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В своих письмах Олег Сенцов дал абсолютную свободу действий режиссеру постановки Тамаре Труновой. Она работает в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве.

Трунова поместила персонажей пьесы в старый цирк, который, несмотря на свое предназначение, полностью подчиняется установленным правилам и распорядку: когда принимать пищу, когда пить воду, "когда спать и кого любить".

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"Наши персонажи стали жертвами ими же созданной системы, однако им не хватило желания ее изменить. Если создаешь такую ​​систему, имей силы ее побороть", - поделился своим видением Дмитрий Олейник, актер театра "Золотые ворота".

Он сыграл персонажа под номером 7, больше других стремящийся к переменам. Он выплевывал вату, которая в спектакле является символом энергии и страха, сковывающего героев изнутри.

"Я буду рада, если каждый выйдет после этого спектакля с каким-то своим спектаклем внутри. Буду рада, если кто-то во время этого спектакля встретится с собой, и те маски, которые мы носим, ​​и к которым мы приросли, немного снимутся", - рассказала режиссер Трунова.

Ее целью, утверждает режиссер, было "поставить спектакль, который будет поддержкой для драматурга".

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Бюджет спектакля составил около 2 млн гривен, 125 тысяч, из которых, по словам продюсера, пойдут на гонорар Сенцова.

"Потому что Олег, находясь в заключении, знает, что он продолжает зарабатывать, и для него это важно", - говорит Анна Паленчук.

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Она уверена, что пьеса заслуживает внимания и надеется, что спектакль займет свое место в репертуаре одного из классических театров, но пока единственный показ запланирован на 7 декабря в Довженко-центре, деньги от которого пойдут на поддержку семей политзаключенных.

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Зрители встретили спектакль овациями и длинными обсуждениями после завершения.

"Пьеса вызвала много мыслей. Она очень актуальна. Я понимаю, что подобная постановка предшествует переменам. Ведь, когда это уже звучит в спектаклях, когда мы осознаем, что мы что-то не можем победить, значит мы на полпути к тому, чтобы обрести храбрость и начать изменения", - говорит зрительница Елена.

Несколько дней назад в заполярной колонии в Лабытнанги Олега Сенцова посетил российский режиссер Аскольд Куров. Он спросил у Олега, что тот хотел бы передать зрителям, которые придут на его представление.

Сенцов сказал два слова: "Приятного просмотра".

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