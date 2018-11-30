"Для меня это личная драма". Россияне об ограничениях на въезд в Украину

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина существенно ограничивает въезд граждан России на свою территорию

Украина ввела ограничения на въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Украинская и Русская службы BBC News поинтересовались у россиян, которые регулярно ездят в Украину, как новый запрет может повлиять на их жизнь.

Согласно данным ФСБ, ежегодно из России в Украину ездят около 2 млн человек.

Только за 2017 год в Украину приехали 2,3 млн человек, в 2016 их было 1,8 млн (по информации Единой межведомственной информационно-статистической системы).

Украинская сторона давала оценки чуть ниже: глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал говорил, что в Украину за 2016 год въехали чуть более 1,5 млн россиян. В 2017 году эта цифра снизилась до 1,46 млн.

Российские граждане ездят с деловыми визитами, отдыхать, часть переезжают на ПМЖ.

Больше всего частных поездок - к родственникам, друзьям.

Теперь многие из этих людей, скорее всего, не смогут попасть в Украину.

Копірайт зображення Tutu.ru Image caption На одном из российских сайтов по продаже железнодорожных билетов уже предупреждают об ограничениях

Точные правила и критерии, по которым россиян не будут пускать в Украину, еще предстоит определить - например, глава погранслужбы Украины говорил, что запрет может не коснуться тех, кто едет, например, на похороны или по другим "гуманитарным" причинам.

Как же эти ограничения могут повлиять на поездки россиян в Украину?

Алексей, 37 лет, юрист: Новый год во Львове и в Саратове - разные праздники

Алексей - юрист. Несколько лет назад он переехал из России в Украину и там женился.

Российский паспорт он сохранил и периодически ездит в Россию по делам и к родственникам.

Сейчас он как раз там, возвращаться планирует примерно через неделю.

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На вопрос, не боится ли он теперь, что его не пустят обратно в Украину, отвечает: "Новый год во Львове и Новый год в Саратове - это разные праздники. Встречать его с "Иронией судьбы" и ретро-записями Кобзона - это действительно вызывает опасения".

Далее он рассуждает уже как юрист: "Любая демократия может отказать иностранцу во въезде по причинам национальной безопасности, или даже без объяснения причин".

Он связывает желание Украины ограничить въезд для россиян с предоставлением Томоса украинской церкви - новые меры, уверен он, помогут избежать волнений на религиозной почве.

Встречать Новый год с "Иронией судьбы" и ретро-записями Кобзона - это действительно вызывает опасения Алексей, россиянин

Правда, к каждому случаю, считает Алексей, надо подходить индивидуально.

"Например, гражданин России, который едет первый-второй раз в Украину и не вполне понятно зачем - это совсем не тот же гражданин России, который имеет близких родственников в Украине, вид на жительство, и постоянно ездит через границу. И при этом не привлекался в Украине ни к административной, ни к уголовной ответственности", - объясняет юрист.

"Совершенно очевидно, что это два разных гражданина России и не следует чесать всех под одну гребенку", - добавляет он.

Пропуск для "добропорядочных русских", по его мнению, вполне можно организовать с помощью сбора информации о целях визита: "Если человек едет к родственникам и готов предоставить документы о родстве и другую информацию о себе... - это вполне достаточные основания, на мой взгляд, не препятствовать его въезду".

"А вот разного рода "туристы" и иные лица, уклоняющиеся от предоставления подробных данных о себе и своем путешествии, будут отсечены этим фильтром", - размышляет Алексей.

Борис, предприниматель, 26 лет: Буду ездить с израильским паспортом

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам Бориса, женщины-пограничники мягче действуют во время проверок

У Бориса, россиянина, в Киеве растет сын. Ему четыре с половиной года.

Борис ездит в Украину раз в несколько недель.

Летать неудобно и дорого, говорит он, потому что надо лететь через другой город. Но с пограничниками в аэропорту меньше проблем, чем в поезде или на автомобильном границе, считает он: "Как-то уважительнее относятся".

"Когда ездишь на поезде, проблем больше, люди грубее: один раз меня угрожали снять с поезда. Я решил больше не рисковать и теперь так не езжу", - говорит Борис.

"Въезд, по большому счету, зависит от настроения пограничника и твоей уверенности. Обычно я прямо говорю, что еду к сыну. У меня куча украинских штампов в паспорте, это очень помогает, конечно. Спрашивают, был ли в Крыму, я всегда говорю, что да - в детском лагере, лет 15 назад. После этого все расслабляются и пропускают. Этот паттерн прокатывает всегда", - делится советами предприниматель.

""Еще я стараюсь ходить к пограничницам-женщинам - может, это какой-то сексистский стереотип у меня, но они как-то с большим пониманием относятся и мягче - мне так кажется, - вспоминает Борис. - Таким образом я пересекаю границу все время - каждый раз волнуюсь, каждый раз прохожу".

В последний раз он летал в Киев в октябре, и тогда впервые заполнял миграционную карточку.

Я попробую въехать снова, а потом еще раз. И так, пока не пропустят Борис, россиянин, ездит в Киев к сыну

Он все еще надеется попасть в Украину даже после введенных ограничений.

"Никакого плана нет - если меня завернут во время военного положения, я потеряю билеты и мне придется вернуться. Потом я попробую въехать снова, а потом еще раз. И так, пока не пропустят".

"Дальше придумаем что-то, придется где-то на нейтральной территории встречаться", - планирует Борис.

"Я надеюсь, что когда-нибудь эта дебильная эскалация закончится - с нашей, российской стороны, прежде всего, - но это я не контролирую".

В его планах - получить гражданство Израиля и использовать для въезда в Украину израильский паспорт.

Василий Литвиненко, интернет-маркетолог: Не спою щедривок за рождественским столом

Копірайт зображення Фейсбук Василя Литвиненка Image caption Василий Литвиненко переживает, что теперь не сможет посетить близких родственников в Днепре

Василий родом из Днепра, сейчас живет и работает в Москве.

"В Днепре живут мои близкие родственники. Когда мы жили вместе, еще при СССР, буквально в соседних домах, но затем, с уходом старшего поколения разъехались по разным городам. И, конечно же, там близкие друзья, с кем прошли мои детство и юность", - рассказывает он.

"Я всегда приезжал несколько раз в год навестить своих родных и близких, на дни рождения и на Рождество, а они, соответственно, приезжали в гости к нам. Сказать, как важны для меня эти встречи, просто невозможно", - добавляет Василий.

Для меня это личная драма. Мои родственники уже не совсем молодые люди, пенсионеры, и один Бог знает, сколько нам еще отмерено времени, чтобы встретиться... Василий,, живет и работает в Москве

Он признается, что ему трудно судить, насколько обоснованы ограничения: "Украина в состоянии войны с Россией, и то, как себя должна вести страна по отношению к агрессору, должно решаться определенно не на моем уровне... Скорее всего, в состоянии гибридных технологий и провокаций России это оправдано, но мне от этого не легче".

"Для меня это личная драма. Мои родственники уже не совсем молодые люди, пенсионеры, и один Бог знает, сколько нам еще отмерено времени, чтобы встретиться, обняться и просто поговорить", - отмечает Василий.

"Никогда не смогу себе простить, если вдруг случится что-нибудь с моими близкими людьми, а я не смогу быть рядом. Я, правда, больше всего сейчас этого боюсь", - признается он.

"Как на меня это может повлиять? Я не спою щедривок за рождественским столом, я не приеду к женщине, которую уже много лет называю своей мамой, на юбилей", - резюмирует Василий.

Игорь, 32 года, юрист: Окольными путями в Украину ездить не будем

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина ужесточила контроль на границах после конфликта в Керчи и введения военного положения в приграничных регионах страны

Игорь родом из Харькова, но давно получил российское гражданство. Его жена - украинка с украинским паспортом, у их ребенка российское гражданство.

Раньше, до 2013 года, он часто приезжал в Харьков к своей будущей супруге, иногда просто навестить ее на выходные.

Проблемы с въездом в Украину начались сразу после Евромайдана: новые досмотры и требования к документам, подтверждающим цель визита.

"Я перестал ездить без острой необходимости. Жену к тому времени я уже перевез в Москву", - вспоминает он.

В Украине остались родители супруги, ее старшая сестра с детьми. "Они нас ждут в гости всегда", - говорит он.

Окольными путями, если что, в Украину ездить не будем - игра не стоит свеч Игорь, россиянин

В последний раз он был в Украине летом и провел там три дня. "Но если честно, энтузиазм ездить туда пропал. А этот запрет еще больше подхлестнул это ощущение. Даже при желании туда не попадешь".

"Влияет ли эта ситуация на настроение жены? Конечно, ей хотелось бы, чтобы на праздники, юбилеи мы ездили всей семьей. Думаю, что на ее моральном восприятии это можется сказаться. Но она одновременно и с пониманием относится. Окольными путями, если что, в Украину ездить не будем - игра не стоит свеч", - говорит Игорь.

После закрытия прямого авиасообщения россиянам попасть в Украину можно либо самолетом через Минск, либо поездом, либо на машине.

"Едешь, обложенный с ног до головы документами, свидетельствами", - описывает свои путешествия Игорь.

"Вообще было бы проще, если бы все стало как раньше, когда были более доброжелательные отношения. Когда просто было меньше проблем. Любые запреты, которые касаются границ и сообщения между странами, имеют большое значение и настроение не улучшают", - говорит Игорь.

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