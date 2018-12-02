Почему мамам в декрете бывает тяжело и одиноко

Эмма Барнетт BBC Radio 5
  • 2 декабря 2018
Эмма Барнетт Копірайт зображення Эмма Барнетт
Image caption Радиоведущая ВВС Эмма Барнетт недавно вышла на работу после декретного отпуска

Отпуск по уходу за ребенком часто воспринимается как время полной идиллии между мамой и ребенком. Женщина может забыть о привычных тревогах, ведь она "в отпуске". Говорить в открытую о негативных ощущениях всегда было не принято.

Впрочем, недавнее исследование, проведенное агенством ComRes по заказу BBC Radio 5 live, показывает, что декретный отпуск - отнюдь не прогулка по цветущему парку.

Я вышла на работу после восьми "с хвостиком" месяцев декретного отпуска по уходу за моим первым ребенком. Сейчас я веду утреннее шоу в прямом эфире каждую среду и четверг.

Я всегда думала о декретном отпуске как о золотом и счастливом времени - особенно учитывая то, что у нас долгое время не получалось зачать ребенка и возникали серьезные сомнения, удастся ли вообще.

Поймите меня правильно. Безусловно, некоторые из самых милых и самых запоминающихся событий в моей жизни произошли именно в декрете.

Как и две трети опрошенных женщин, я чувствовала поддержку со стороны моих прекрасных друзей (новых и старых) и любовь моей семьи.
Image caption Эмма признается, что порой испытывала разочарование, грусть и беспомощность

Но все равно это был чертовски сложный период жизни, а иногда - полного одиночества.

Ирония в том, что, по сути, ты никогда не бываешь один - ведь твое "солнышко", в которое ты все больше влюбляешься, находится с тобой почти двадцать четыре часа в сутки.

Но большую часть отпуска, первые четыре-пять месяцев, малыш еще не может с тобой общаться, кроме редких улыбок и долгих часов плача.

Слезы и ярость

Помню, как в первые месяцы после родов я носила сына в слинге. Это было непросто, потому что он уже тогда был довольно тяжелый, а у меня болел шов после кесарева сечения.

Я прыгала с ним по всему дому, пытаясь его успокоить, когда он плакал. Малыш не хотел есть или спать, не нуждался в смене подгузника - но, что бы я ни делала, плач не прекращался.

Это длилось, казалось, часами, а я была одна-одинёшенька - за исключением разве что певцов из моего плейлиста, который я назвала "Мое спасение на время декрета". Меня охватывали беспомощность, разочарование и печаль.

Иногда меланхолия сменялась гневом и яростью.

Несколько недель назад я записалась на вакцинацию против гриппа и попросила свою маму посидеть с ребенком, чтобы не брать его с собой.

Я подготовила бутылочку с молоком, коляску, запасной комплект одежды и легкий перекус на случай, если им захочется прогуляться. Запыхавшись, я прибежала в клинику - чтобы услышать с порога, что у них не работает принтер и поэтому придется перенести мою запись на другой день.

В прежней жизни, я была бы недовольна. А теперь - просто слетела с катушек. У меня потемнело в глазах.

Копірайт зображення Эмма Барнетт
Image caption Не надо чувствовать себя виноватой, признаваясь, что в декрете вам трудно, говорит Эмма

Одиночество

Похоже, подобные переживания испытала не я одна.

В ходе нашего исследования представители ComRes опросили более 1000 женщин, побывавших в отпуске по уходу за ребенком в течение последних десяти лет. Вот что они узнали:

  • 27% не получили от декретного отпуска такого удовольствия, как ожидали
  • 47% чувствовали себя одиноко
  • 2 из 5 скучали по работе
  • Каждая 5-я женщина жалела, что не вышла на работу раньше

Мой рабочий контракт предусматривает, что в течение декретного отпуска у меня будет несколько дней, когда я смогу приходить в офис и заново знакомиться с профессиональной жизнью.

В один из таких дней мне удалось провести "Шоу Эндрю Марра" на канале BBC One, пока Марр находился на больничном после операции.

Это был довольно амбициозный план, учитывая, что сделала я это спустя всего 11 недель после родов.

Но эти дни можно было посвятить и другим полезным и практическим задачам. Например, за неделю до возвращения в мое шоу на BBC Radio 5 live я посвятила день знакомству с новой компьютерной системой в нашей редакции.

Лишь несколько часов в офисе - с чашкой горячего чая и без материнских дел - помогли мне снова почувствовать себя собой и подготовиться к возвращению в профессию. Для меня это был очень ценный опыт.

Возвращение на работу

Лично я решила выйти на работу после восьми месяцев в декретном отпуске.

Я чувствовала себя к этому готовой, а кроме того, мой муж решил использовать свою часть декретного отпуска. А хотя бы один из нас должен зарабатывать на ипотеку.

Копірайт зображення Эмма Барнетт
Image caption Думаете, что декретный отпуск - это прогулка по цветущему парку? Ошибаетесь!

Когда в декрете была я, он зарабатывал деньги.

А это, конечно, усложняет вашу жизнь, супружеские отношения и то, как вы проводите время дома.

Вы вдвоем решили привести в этот мир ребенка. Но проходит всего две недели, и ваш муж прощается с вами в дверях, хочет он того или нет - а вы в буквальном смысле слова остаетесь с ребенком на руках.

У некоторых пар подобное положение вещей, как и общепринятое разделение труда, порождает обиды.

Оставаясь дома, вы титаническими усилиями пытаетесь сохранить свое "я", не забыть, какой вы были раньше и о чем привыкли думать, пока у вас не появился ребенок.

Не нужно испытывать чувство вины, признаваясь, что декретный отпуск дается вам с трудом, что далеко не каждая минута с ребенком - вершина блаженства. Вы часто бываете крайне истощены, скучаете по времени наедине с партнером и собой, а порой (тссс!) вас одолевает скука.

Признаваться в негативных переживаниях совсем не значит предать своего ребенка.

Это вполне нормально - говорить, что вы любите своего ребенка, но эта любовь не всегда распространяется на ваш новый способ существования и порой вы скучаете по прошлому.

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