Пэт Кокс к годовщине Евромайдана: Украина и ЕС должны двигаться дальше вместе

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Майдан был массовым проявлением надежды на то, что Украина пойдет по новому пути и откажется от унаследованного постсоветского порядка. Это была чрезвычайная мобилизация людей, их количество постоянно росло, каждый был готов выплеснуть свое разочарование и поделиться надеждой на перемены.

В нем приняли участие мужчины и женщины разного возраста, а его глубинные причины, коренившиеся в обществе и гражданском движении активистов, не имели ничего общего с инсинуациями Путина о нацистском перевороте и угрозах, чем цинично воспользовались в качестве повода для аннексии Крыма и разжигания насилия на Донбассе.

Это место, куда украинцы пришли искать Европу - а нашли Украину, где европейцы искали Украину - а нашли Европу.

Копірайт зображення Уніан Image caption Пэт Кокс и Александр Квасьневский во время Евромайдана часто приезжали в Киев в качестве членов миссии Европарламента, наблюдавшей за ситуацией в Украине

Почему произошел Майдан

Это произошло потому, что люди почувствовали себя преданными. Ведь обещанный курс на более открытую и реформированную Украины был отвергнут, страну развернули в обратную сторону, несмотря на длительные ожидания.

Люди отказались терпеть произвол власти.

Майдан произошел, потому что ни одна власть не может все время управлять без согласия тех, кто дал ей эту власть. Источник власти в Украине - ее граждане, и они отказались дать согласие, все остальное - история.

Вызовы

После Революции достоинства Украина столкнулась одновременно с несколькими глубинными вызовами:

Российский реваншизм в связи с аннексией Крыма, а также угроза территориальной целостности посредством сепаратистской войны на Донбассе

Непрекращающиеся смерти людей на войне

Последствия Минского процесса, который не дает должного результата

Усиление безопасности и оборонных возможностей государства

Реагирование на макроэкономические потрясения и связанные с ними последствия

Начало процесса фундаментальных реформ для решения важных общественных и политических вопросов, а также для удовлетворения ожиданий граждан.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Экс-президент Украины Виктор Янукович и руководители мониторинговой миссии Европарламента Александр Квасьневский и Пэт Кокс на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, 29 ноября 2013 года. Тогда Украина так и не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС из-за отказа правительства

Что важно сейчас?

Возможности любой политической системы справиться с такими масштабными проблемами могут быть ограничены. Так происходит и с Украиной.

Сейчас было бы правильным сосредоточить внимание на том, что нужно сделать после Майдана, ведь как и в любом сбалансированном отчете, здесь есть активы и пассивы. С точки зрения реформ, активы заслуживают признания, так же как и пассивы заслуживают критики и переосмысления.

Те, кто работают над реформами внутри политического процесса и вне его, достойны поощрения и поддержки, чтобы усилить их надежду и уверенность во многих битвах, в которых еще надо выстоять и победить.

Систематическое превращение Украины из постсоветского государства, где доминировали эгоистические элиты над современным обществом и демократией, - это задача поколений. То, что это дело времени, не должно успокаивать.

Нужно действительно осознавать необходимость реформировать Украину, поскольку пропасть между стремлениями и достижениями может перерасти в недоверие к тем, кому доверили политическую власть.

И наоборот, необратимая преданность реформам может раскрыть нереализованный потенциал Украины и, несомненно, станет хорошей реакцией на агрессивное поведение соседа.

Для таких изменений нужны хорошие люди, честные политики, крепкое и бдительное гражданское общество, свободные и справедливые СМИ, а также приверженность созданию прочных, дееспособных, независимых и подотчетных институций.

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В отличие от большого соседа на Востоке, результаты президентских выборов в Украине в 2019 году не являются очевидными.

Ни один кандидат не претендует на то, чтобы набрать 75% голосов населения.

СМИ - более открыты и свободны, чем в России. Выборы будут свободными, и, есть надежда, справедливыми. Гражданское общество остается активным и внимательным, а это еще одно преимущество Украины перед Россией.

Конечно, есть информация о том, что некоторые силы во власти противодействуют антикоррупционным реформам.

Встроенные интересы все еще очень сильно влияют на украинскую политику. Слишком много смелых антикоррупционных журналистов и чиновников заплатили высокую цену за правду и прозрачность. И это вызывает беспокойство.

Что касается ЕС и других стран, они должны продолжать двигаться курсом, согласованным с Украиной, продолжать осуждать Россию за ее агрессию, предлагать значительную поддержку и понимать, что то, что происходит в Украине сегодня, может произойти в другом месте завтра, если мы не будем держаться вместе в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

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