Что такое "Набка" и от кого ее спасают в Ужгороде?
С конца лета в Ужгороде местные жители и представители мэрии не могут прийти к согласию. Причиной всему - липовая аллея на набережной Независимости, которую власти стремятся ремонтировать, а ужгородцы боятся лишиться в ходе этого ремонта исторического украшения города.
Аллее в историческом центре столицы Закарпатья - почти 100 лет.
За время своего существования она стала центром культурной жизни не одного поколения ужгородцев, которые ласково называют ее "Набкой".
Деревья были посажены в "золотую пору" Ужгорода - во времена Чехословацкой республики, в состав которой входило и Закарпатье. Тогда Ужгород и стал административным, политическим и культурным центром края.
Власти республики много инвестировали в городское строительство, сформировав в городе новый административный центр на месте болот, у которого, несмотря на развитие, осталось старое название - Малый Галагов (Болотина).
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Ее протяженность - 2,2 километра. Это позволяет считать набережную самой длинной липовой аллеей в Европе.
Деревья вдоль набережной реки Уж высадили чешские биологи в 1928 году. Помимо лип, до начала ремонта на аллее сохранились некоторые аутентичные элементы декора.
Поэтому сообщество Uzhhorod Modernism, стремясь сохранить аутентичность и уникальность комплекса Малый Галогов, подало в ЮНЕСКО заявку на включение его в список Всемирного наследия.
Быстрыми темпами
История началась в мае, когда в Ужгород приехал премьер Владимир Гройсман.
Тогда он услышал об идее с ЮНЕСКО, прогулялся по набережной Независимости и согласился поддержать активистов с инициативой, а также выделить деньги на ремонт набережной, которая в отдельных местах требовала корректной реставрации.
"Есть хорошая новость по результатам визита в Ужгород премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Я обратился к нему с просьбой - и вот уже есть постановление Кабмина о выделении на ремонт набережной Независимости в Ужгороде 21 миллиона гривен", - заявил на летней сессии горсовета мэр Ужгорода Богдан Андреев.
Эти деньги и еще немного из местного бюджета власти города обязаны использовать до конца года, иначе они вернутся в центральный бюджет.
Противостояние, которое до сих пор продолжается, спровоцировал представленный впоследствии проект реконструкции набережной. На первый взгляд он предусматривал обычное обновление пешеходной дорожки, новые скамейки и фонари с цветами. Но потом была озвучена версия о рытье траншеи глубиной 70 сантиметров рядом с липами, а следовательно - и возможное уничтожение корневой системы старых деревьев и некоторых аутентичных элементов набережной.
Более того, многие начали подозревать, что в будущем это может привести к вырубке лип.
Противостояние
Возмущение вышло за рамки соцсетей, когда на липовой аллее появилось заграждение, и мастера начали демонтировать мостовую с пешеходной зоны, обнажив корни лип.
Никаких разрешений мастера не имели, и люди прогнали их, а каждый камень мостовой собственноручно вернули на место.
"Мы согласны с тем, что набережную ремонтировать нужно. Но, несмотря на то, что это любимое общественное пространство и ценный ареал, мы хотим, чтобы оно максимально сохранило свой вид, чтобы историческая среда была сохранена, а не уничтожена", - рассказала одна из активистов, представитель "Института города Ужгород" Людмила Ливак.
Далее началась круглосуточная охрана "Набки": активисты дежурили, не допуская к работе мастеров, и собирали подписи под обращением к премьеру с просьбой отложить реализацию проекта.
Некачественные и затянутые строительные работы - не редкость для Ужгорода, поэтому люди имели основания опасаться потерять еще и любимую аллею.
Некачественная реставрация "усугубит проблему номинирования Малого Галагова в ЮНЕСКО", - говорилось в письме-обращении к премьер-министру.
Это не первый "архитектурный скандал" в Ужгороде - в последнее время они вспыхивают практически ежемесячно:
- Такое же противостояние возникло вокруг разрушения здания, где когда-то располагалась лавка Цирила Фунданича. Сейчас оно разрушено.
- В прошлом году мэрия проводила обновление пешеходной зоны на одной из центральных площадей города - Почтовой. Результат настолько возмутил ужгородцев, что горсовет был вынужден разорвать договор с фирмой-исполнителем и сменить подрядчика.
- Еще одним резонансным обновлением стал ремонт площади Шандора Петефи, который длится уже год. За это время он не раз становился объектом возмущения, сарказма, иронических замечаний и открытого скандала.
- 24 ноября в центре города установили памятник жертвам Голодомора "Свеча памяти" работы киевского скульптора Игоря Гречаника. Ужгородцев возмутило, что памятник совсем не соответствует заявленному макету. Более того, его установили не там, где планировали.
- "Ужгородцам не угодишь никак! Вон сколько шума было с набережной, а теперь что? Посмотрите, как хорошо делают!" - прокомментировал губернатор Геннадий Москаль.
Ремонт или реконструкция?
Наладить диалог с властью активистам не удавалось долго, поскольку в мэрии настаивали, что "необходимо до конца года освоить средства!"
Главный архитектор Ужгорода Олег Боршовский еще во время одной из первых встреч с протестующими заявил, что активисты слишком драматизируют: "Концепция набережной не меняется. Капитальный ремонт предусматривает исключительно замену покрытия пешеходной зоны, которая была выполнена в 84-м году. Бетонную плитку заменят природным камнем".
Мэр добавил, что никаких нарушений нет: "Это будет капитальный ремонт". По его словам, тротуар с правой стороны улицы, где растет аллея, трогать не планировали.
Однако на набережной есть деревья, которые пустили корни дальше - под асфальтом и брусчаткой, поэтому они в опасности - убеждены активисты.
#SaveNabka
Кампанию под таким названием на фоне всех этих событий инициировали активисты.
Они даже рассматривали возможность обращения в суд.
"Поскольку здесь есть явные нарушения", - аргументировала юрист Наталья Майстренко.
После этого в мэрии все-таки сели за стол переговоров с активистами и согласились подготовить приложение к договору с подрядчиком, в котором должна быть прописана очередность работ.
Сначала должны заасфальтировать проезжую часть, сохранив аутентичные чехословацкие люки и сливные решетки.
Затем - провести исследования, проконсультироваться с экспертами относительно материала покрытия пешеходной части. Все это должно сохранить шанс номинирования в список наследия ЮНЕСКО.
"Если все пойдет по плану и власть в этот раз отнесется ответственно к своим обещаниям, то мы получим чуть ли не первый в городе прецедент диалога общественности и властей", - писали активисты.
Работы на набережной начались в конце сентября.
Чья взяла?
Однозначного ответа нет. Ремонт "Набки" продолжается по проекту горсовета, однако под наблюдением ужгородцев.
Несмотря на ряд юридических нарушений с изменениями в проект и прохождением всех разрешительных процедур, на набережной положили асфальт, а на аллее продолжается замена брусчатки на гранитную плитку.
"Несмотря на то, что мы наблюдаем, что горсовет целенаправленно уничтожает шансы на ЮНЕСКО и до сих пор не обеспечил гарантию сохранения лип, в этом циничном улучшении есть и позитив - впервые укладку гранита делают с нивелиром (измерительное устройство для определения перепадов высот между точками. - Ред.). Будет ровно", - написали активисты на странице группы в Facebook.
"Без ЮНЕСКО, неизвестно с липами ли, но ровно", - иронизируют ужгородцы.