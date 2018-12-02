Что такое "Набка" и от кого ее спасают в Ужгороде?

Image caption Ужгородцы ласково называют набережную "Набкой"

С конца лета в Ужгороде местные жители и представители мэрии не могут прийти к согласию. Причиной всему - липовая аллея на набережной Независимости, которую власти стремятся ремонтировать, а ужгородцы боятся лишиться в ходе этого ремонта исторического украшения города.

Аллее в историческом центре столицы Закарпатья - почти 100 лет.

За время своего существования она стала центром культурной жизни не одного поколения ужгородцев, которые ласково называют ее "Набкой".

Деревья были посажены в "золотую пору" Ужгорода - во времена Чехословацкой республики, в состав которой входило и Закарпатье. Тогда Ужгород и стал административным, политическим и культурным центром края.

Власти республики много инвестировали в городское строительство, сформировав в городе новый административный центр на месте болот, у которого, несмотря на развитие, осталось старое название - Малый Галагов (Болотина).

Ее протяженность - 2,2 километра. Это позволяет считать набережную самой длинной липовой аллеей в Европе.

Деревья вдоль набережной реки Уж высадили чешские биологи в 1928 году. Помимо лип, до начала ремонта на аллее сохранились некоторые аутентичные элементы декора.

Поэтому сообщество Uzhhorod Modernism, стремясь сохранить аутентичность и уникальность комплекса Малый Галогов, подало в ЮНЕСКО заявку на включение его в список Всемирного наследия.

Быстрыми темпами

История началась в мае, когда в Ужгород приехал премьер Владимир Гройсман.

Тогда он услышал об идее с ЮНЕСКО, прогулялся по набережной Независимости и согласился поддержать активистов с инициативой, а также выделить деньги на ремонт набережной, которая в отдельных местах требовала корректной реставрации.

"Есть хорошая новость по результатам визита в Ужгород премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Я обратился к нему с просьбой - и вот уже есть постановление Кабмина о выделении на ремонт набережной Независимости в Ужгороде 21 миллиона гривен", - заявил на летней сессии горсовета мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Image caption Набережную в Ужгороде считают самой длинной липовой аллеей в Европе

Эти деньги и еще немного из местного бюджета власти города обязаны использовать до конца года, иначе они вернутся в центральный бюджет.

Противостояние, которое до сих пор продолжается, спровоцировал представленный впоследствии проект реконструкции набережной. На первый взгляд он предусматривал обычное обновление пешеходной дорожки, новые скамейки и фонари с цветами. Но потом была озвучена версия о рытье траншеи глубиной 70 сантиметров рядом с липами, а следовательно - и возможное уничтожение корневой системы старых деревьев и некоторых аутентичных элементов набережной.

Более того, многие начали подозревать, что в будущем это может привести к вырубке лип.

Противостояние

Возмущение вышло за рамки соцсетей, когда на липовой аллее появилось заграждение, и мастера начали демонтировать мостовую с пешеходной зоны, обнажив корни лип.

Никаких разрешений мастера не имели, и люди прогнали их, а каждый камень мостовой собственноручно вернули на место.

"Мы согласны с тем, что набережную ремонтировать нужно. Но, несмотря на то, что это любимое общественное пространство и ценный ареал, мы хотим, чтобы оно максимально сохранило свой вид, чтобы историческая среда была сохранена, а не уничтожена", - рассказала одна из активистов, представитель "Института города Ужгород" Людмила Ливак.

Далее началась круглосуточная охрана "Набки": активисты дежурили, не допуская к работе мастеров, и собирали подписи под обращением к премьеру с просьбой отложить реализацию проекта.

Некачественные и затянутые строительные работы - не редкость для Ужгорода, поэтому люди имели основания опасаться потерять еще и любимую аллею.

Некачественная реставрация "усугубит проблему номинирования Малого Галагова в ЮНЕСКО", - говорилось в письме-обращении к премьер-министру.

Это не первый "архитектурный скандал" в Ужгороде - в последнее время они вспыхивают практически ежемесячно:

Такое же противостояние возникло вокруг разрушения здания , где когда-то располагалась лавка Цирил а Фунданича. Сейчас он о разрушен о .

В прошлом году мэрия проводила обновление пешеходной зоны на одной из центральных площадей города - Почтовой. Результат настолько возмутил ужгородцев, что горсовет был вынужден разо рвать договор с фирмой-исполнителем и сменить подрядчик а.

Еще одним резонансным обновлением стал ремонт площади Шандора Петефи, который длится уже год. За это время он не раз становился объектом возмущения, сарказма, иронических замечаний и открытого скандала.

24 ноября в центре города установили памятник жертвам Голодомора "Свеча памяти" работы киевского скульптора Игоря Гречаника. Ужгородцев возмутило, что памятник совсем не соответствует заявленному макет у. Более того, его установили не там, где планировали.

"Ужгородцам не угодишь никак! Вон сколько шума было с набережной, а теперь что? Посмотрите, как хорошо делают!" - прокомментировал губернатор Геннадий Москаль.

Ремонт или реконструкция?

Наладить диалог с властью активистам не удавалось долго, поскольку в мэрии настаивали, что "необходимо до конца года освоить средства!"

Главный архитектор Ужгорода Олег Боршовский еще во время одной из первых встреч с протестующими заявил, что активисты слишком драматизируют: "Концепция набережной не меняется. Капитальный ремонт предусматривает исключительно замену покрытия пешеходной зоны, которая была выполнена в 84-м году. Бетонную плитку заменят природным камнем".

Мэр добавил, что никаких нарушений нет: "Это будет капитальный ремонт". По его словам, тротуар с правой стороны улицы, где растет аллея, трогать не планировали.

Однако на набережной есть деревья, которые пустили корни дальше - под асфальтом и брусчаткой, поэтому они в опасности - убеждены активисты.

#SaveNabka

Кампанию под таким названием на фоне всех этих событий инициировали активисты.

Они даже рассматривали возможность обращения в суд.

"Поскольку здесь есть явные нарушения", - аргументировала юрист Наталья Майстренко.

Image caption Активисты хотят, чтобы эту аллею включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

После этого в мэрии все-таки сели за стол переговоров с активистами и согласились подготовить приложение к договору с подрядчиком, в котором должна быть прописана очередность работ.

Сначала должны заасфальтировать проезжую часть, сохранив аутентичные чехословацкие люки и сливные решетки.

Затем - провести исследования, проконсультироваться с экспертами относительно материала покрытия пешеходной части. Все это должно сохранить шанс номинирования в список наследия ЮНЕСКО.

"Если все пойдет по плану и власть в этот раз отнесется ответственно к своим обещаниям, то мы получим чуть ли не первый в городе прецедент диалога общественности и властей", - писали активисты.

Работы на набережной начались в конце сентября.

Чья взяла?

Однозначного ответа нет. Ремонт "Набки" продолжается по проекту горсовета, однако под наблюдением ужгородцев.

Image caption Вместо брущатки - гранитная плитка

Несмотря на ряд юридических нарушений с изменениями в проект и прохождением всех разрешительных процедур, на набережной положили асфальт, а на аллее продолжается замена брусчатки на гранитную плитку.

"Несмотря на то, что мы наблюдаем, что горсовет целенаправленно уничтожает шансы на ЮНЕСКО и до сих пор не обеспечил гарантию сохранения лип, в этом циничном улучшении есть и позитив - впервые укладку гранита делают с нивелиром (измерительное устройство для определения перепадов высот между точками. - Ред.). Будет ровно", - написали активисты на странице группы в Facebook.

"Без ЮНЕСКО, неизвестно с липами ли, но ровно", - иронизируют ужгородцы.

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