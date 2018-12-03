Фотографы исследуют самые креативные постройки мира
Конкурс фотографии "Искусство строительства" объявил 12 фото, которые вышли в финал.
Конкурс, который проводит Chartered Institute of Building (CIOB), посвящен творчеству в строительной отрасли, а победитель получит денежную премию в 3500 фунтов стерлингов.
Финалисты опередили тысячи других участников конкурса и теперь должны победить в интеренет-голосовании.
Вот 12 кадров, которые дошли до финала.
Закат над небоскребом, снято в Санкт-Петербурге, автор Михаил Проскалов
Старые телевизоры, снято в Бижари, Иран, автор Джамшид Фараджванд
"Просвет надежды", снято в Куме, Иран, автор Расол Баяти
"Рождество в рыбьем скелете", Нью-Йорк, фотограф Й Черн Янг
"Дворец Конфетти" в Утрехте, Нидерланды, автор Ханс Вихманн
"Урбанистическая гора", снято в Баку, Азербайджан, Хамед Йонес
"Авала", башня в Сербии, автор Дэвид Мередит
"Спираль" - лестница в Эдинбурге, Шотландия, автор Шахбаз Маджид
"Сверхурочная работа", снято в Манитобе, Канада, автор Беверли Джей
"Белая женщина", снято в Медине, Саудовская Аравия, фотограф Хосейн Фарахани
"Житель крыши", снято в Нюрнберге, Германия, автор Ана Чанкветадзе
"Лебеди", снято в Неаполе, Италия, фотограф Роберто Конте
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Проголосовать за лучшее фото можно на сайте Art of Building