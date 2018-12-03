Фотографы исследуют самые креативные постройки мира

  • 3 декабря 2018

Конкурс фотографии "Искусство строительства" объявил 12 фото, которые вышли в финал.

Конкурс, который проводит Chartered Institute of Building (CIOB), посвящен творчеству в строительной отрасли, а победитель получит денежную премию в 3500 фунтов стерлингов.

Финалисты опередили тысячи других участников конкурса и теперь должны победить в интеренет-голосовании.

Вот 12 кадров, которые дошли до финала.

Закат над небоскребом, снято в Санкт-Петербурге, автор Михаил Проскалов

небоскреб Копірайт зображення Mikhail Proskalov
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Старые телевизоры, снято в Бижари, Иран, автор Джамшид Фараджванд

телевизоры в стене Копірайт зображення Jamshid Farajvand
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"Просвет надежды", снято в Куме, Иран, автор Расол Баяти

потолок в храме Копірайт зображення Rasol Bayati
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"Рождество в рыбьем скелете", Нью-Йорк, фотограф Й Черн Янг

арочный потолок в супермаркете Копірайт зображення Yi Cherne Juang
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"Дворец Конфетти" в Утрехте, Нидерланды, автор Ханс Вихманн

зеленая стена Копірайт зображення Hans Wichmann
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"Урбанистическая гора", снято в Баку, Азербайджан, Хамед Йонес

ч/б Копірайт зображення Hamed Younesi
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"Авала", башня в Сербии, автор Дэвид Мередит

бетонная башня Копірайт зображення David Meredith
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"Спираль" - лестница в Эдинбурге, Шотландия, автор Шахбаз Маджид

спираль Копірайт зображення Shahbaz Majeed
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"Сверхурочная работа", снято в Манитобе, Канада, автор Беверли Джей

строительные леса Копірайт зображення Beverly Jay
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"Белая женщина", снято в Медине, Саудовская Аравия, фотограф Хосейн Фарахани

белая женщина Копірайт зображення Hossein Farahani
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"Житель крыши", снято в Нюрнберге, Германия, автор Ана Чанкветадзе

окна в крыше Копірайт зображення Ana Tchankvetadze
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"Лебеди", снято в Неаполе, Италия, фотограф Роберто Конте

декоративная лестница Копірайт зображення Roberto Conte

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