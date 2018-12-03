Фотографы исследуют самые креативные постройки мира

Конкурс фотографии "Искусство строительства" объявил 12 фото, которые вышли в финал.

Конкурс, который проводит Chartered Institute of Building (CIOB), посвящен творчеству в строительной отрасли, а победитель получит денежную премию в 3500 фунтов стерлингов.

Финалисты опередили тысячи других участников конкурса и теперь должны победить в интеренет-голосовании.

Вот 12 кадров, которые дошли до финала.

Закат над небоскребом, снято в Санкт-Петербурге, автор Михаил Проскалов

Копірайт зображення Mikhail Proskalov

Старые телевизоры, снято в Бижари, Иран, автор Джамшид Фараджванд

Копірайт зображення Jamshid Farajvand

"Просвет надежды", снято в Куме, Иран, автор Расол Баяти

Копірайт зображення Rasol Bayati

"Рождество в рыбьем скелете", Нью-Йорк, фотограф Й Черн Янг

Копірайт зображення Yi Cherne Juang

"Дворец Конфетти" в Утрехте, Нидерланды, автор Ханс Вихманн

Копірайт зображення Hans Wichmann

"Урбанистическая гора", снято в Баку, Азербайджан, Хамед Йонес

Копірайт зображення Hamed Younesi

"Авала", башня в Сербии, автор Дэвид Мередит

Копірайт зображення David Meredith

"Спираль" - лестница в Эдинбурге, Шотландия, автор Шахбаз Маджид

Копірайт зображення Shahbaz Majeed

"Сверхурочная работа", снято в Манитобе, Канада, автор Беверли Джей

Копірайт зображення Beverly Jay

"Белая женщина", снято в Медине, Саудовская Аравия, фотограф Хосейн Фарахани

Копірайт зображення Hossein Farahani

"Житель крыши", снято в Нюрнберге, Германия, автор Ана Чанкветадзе

Копірайт зображення Ana Tchankvetadze

"Лебеди", снято в Неаполе, Италия, фотограф Роберто Конте

Копірайт зображення Roberto Conte

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