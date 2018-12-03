Можно ли создавать генетически модифицированных детей?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Начнут ли ученые, достигшие успеха в генной терапии, создавать генетически модифицированных людей?

Люди научились создавать растения, животных и даже - наши собственные гены. Но до сих пор вмешательство в генетический код будущих людей традиционно оставалось "за красной линией".

А сегодня ученый из Китая утверждает, что ему удалось создать первых генетически модифицированных младенцев. Этический аспект его работы уже раскритиковали.

Однако почему ученым нельзя вмешиваться в генетику, если они хотят бороться с заболеваниями?

Люди-ГМО

Профессор Хэ Цзянькуй удалил ключевой белок с ДНК эмбрионов сестер-близнецов. Это означает, что они будут иметь врожденный иммунитет к ВИЧ.

По словам профессора, работу над белком CCR5 он вел втайне от шэньчжэньских Южного университета науки и технологий, учреждения, в котором работает.

В его исследованиях приняли участие восемь пар. В каждой паре был ВИЧ-положительный отец и ВИЧ-отрицательная мать.

Эти близнецы уже родились. Профессор Хэ сообщил, что уже есть вторая беременность на ранней стадии с генетически отредактированным эмбрионом.

Доказательств своего научного достижения ученый пока не предоставил. А родной университет планирует расследовать его деятельность в связи с нарушением академических норм.

И если результаты подтвердятся, этот эксперимент станет поворотным пунктом в науке - и одновременно поднимет непростые вопросы морально-этического характера.

Следующие поколения

"Редактирование гена зародышевой линии" (именно так называется модификации ДНК эмбриона, который может развиться у человека) дает надежду на то, что можно исправить генные мутации и предотвращать болезни, чтобы их не передавали дальше.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Редактирование ДНК эмбриона означает, что изменение может быть передано будущим поколениям

Но эта практика порождает этическую дилемму: вмешательство в генетический код поколений. Теперь уже речь идет о ДНК не одного человека, а потенциально многих людей.

Во многих странах эта практика категорически запрещена, а инструменты редактирования генов разрешено использовать только в нерепродуктивных клетках взрослых.

Например, в Великобритании ученым разрешено выполнять опыты с редактированием генов на списанных ЭКО-эмбрионах, но доводить их до состояния плода запрещено.

В Соединенных Штатах директивы в этом более свободны. В Японии продолжаются обсуждения, но речь в них лишь об опытах.

Правительство Китая приказало провести расследование, чтобы выяснить, не нарушил ли профессор Хэ законодательство, подсадив генетически модифицированные эмбрионы матери.

По мнению заместителя министра науки и технологий Китая, нарушение все же имело место. В интервью государственным СМИ Cюй Нанпине сообщил, что он был "шокирован" и что эксперимент профессора Хэ запрещен китайским законодательством.

Подобно другим странам, Китай позволяет проводить опыты с эмбриональными стволовыми клетками человека in vitro в течение 14 дней максимум, добавил замминистра.

"Предотвратить страдания"

Впрочем, профессор Хэ гордится тем, что внес изменения в ДНК сестер-близнецов, ведь это (по его утверждению) защитит их от заболевания ВИЧ, если они когда-нибудь будут контактировать с этим вирусом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Профессор Хэ защищал свою работу

Но на том этапе эмбрионы были здоровыми. Профессор Хэ вмешался в процесс, который может иметь непредсказуемые последствия, и многие сомневаются в целесообразности этого решения.

Профессор Джулиан Савулеску, эксперт по этике (Оксфордский университет) объяснил BBC: "В результате эксперимента нормальные здоровые дети подверглись риску, который несет в себе изменения генов, тогда как реальная польза от этого кажется сомнительной".

Другие утверждают, что сегодня ВИЧ можно легко контролировать - благодаря лечению вирусную нагрузку в крови можно свести к уровням неопределенного.

Некоторые ученые обеспокоены удалением гена из организмов близнецов, ведь это может обернуться уязвимостью к другим болезням, таких как лихорадка Западного Нила и грипп.

"Само по себе изменение генов - это эксперимент. Оно до сих пор ассоциируется с нецелевыми мутациями, которые могут привести к генетическим проблемам в начале жизни и позже, в том числе и создают риск возникновения рака", - пояснил профессор Савулеску.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые предупредили, что мутации могут переродиться в другие проблемы, например, рак

Доктор Ялда Ямшиди, эксперт по генетике человека в лондонском Университете Сент-Джордж, рассказала: "У нас очень мало информации о долгосрочных последствиях. Большинство людей согласятся: проводить эксперименты на людях, чтобы сделать их неуязвимыми к болезни, которой можно избежать, только ради обогащения наших знаний - с морально-этической точки зрения неприемлемо".

Дизайнерские младенцы

Некоторые ученые обеспокоены возможным злоупотреблением этой технологией в евгенике для создания генетической дискриминации.

Но профессор Хэ утверждает, что главное в его работе - создание детей, которые не будут болеть, а не дизайнерских младенцев с глазами желаемого цвета или высоким IQ.

"Я понимаю, что мою работу можно воспринимать неоднозначно. Но убежден, что семьям нужна эта технология, и ради них я готов вытерпеть критику", - сказал он.

Однако, возможно, китайский ученый - не единственный. В этом году в Британии провели расследование биоэтических аспектов изменения генов человека. Согласно его выводам, такая практика "допустима с точки зрения морали".

В то же время изменение генома "не должно увеличивать неравенство, дискриминацию или разделение в обществе", говорится в выводах следствия.

"Революция"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Доказано, что модификация генов предотвращает генетическую недостаточность печени у эмбрионов мышей

О технологии CRISPR, которая осуществляет редактирование генов, впервые стало известно в 2012 гоуа. С тех пор многих интересует вопрос, скоро ли мы увидим генетически модифицированных людей.

В CRISPR используются "молекулярные ножницы", которые меняют специфические участки ДНК - вырезают их, заменяют или корректируют.

Открытие CRISPR осуществило "революцию" в этой области, ведь впервые в истории переписывать и редактировать генетический код стало так легко.

В начале 2018 года ученые в США, применив эту технологию, сумели предотвратить генетическую печеночную недостаточность у мышей.

Этот способ лечения доказал свою действенность у грызунов после рождения. Исследователи из Детской больницы Филадельфии показали, что это изменение они могут осуществить еще до рождения мышей - отредактировав их гены.

Но они предупреждают: "любой перенос" этой работы на людей создаст "существенные трудности".

Ученые имеют в виду, что потенциальные последствия таких действий выходят за пределы новаторства в науке.

Это потребует от нас прийти к согласию, решив очень сложные этические дилеммы.

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