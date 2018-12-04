Месяц после смерти Гандзюк: как проходит следствие

Копірайт зображення Иван Антипенко

4 ноября в Киеве умерла херсонская активистка, советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк. На нее совершели нападение 31 июля, облив раствором серной кислоты. В результате пострадавшая получила более 30% химических ожогов тела.

Екатерина Гандзюк провела в больнице 96 дней и перенесла более десяти сложных операций по пересадке кожи. После очередной операции организм женщины не выдержал. Екатерине было 33 года.

Изначально дело Гандзюк получило значительный резонанс в Украине и за рубежом. Журналисты продолжают наблюдать за ходом расследования.

После смерти Гандзюк генпрокуратура передала дело от полиции в СБУ. По подозрению в организации и совершении преступления в августе арестовали пять человек.

Это Сергей Торбин, Владимир Васянович, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все - участники АТО на востоке Украины в составе 5-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. В ноябре арестовали еще одного подозреваемого - Игоря Павловского.

Из предыдущих судебных заседаний известно, что некоторые из задержанных сотрудничают со следствием и уже признались в содеянном.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко в интервью телеканалу ICTV заявил, что личности всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк уже установлены.

"У нас есть несколько десятков версий, но на данный момент мы сходимся на том, что нашли основную версию и видим мотив. Мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей, и все, кто заказал это убийство, кто организовывал, нами установлены", - сказал Луценко.

Верховная Рада создает ВСК и реакция генпрокурора

6 ноября Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) для расследования нападения на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. "За" проголосовали 259 народных депутатов.

Возглавил ВСК внефракционный депутат Борислав Береза. В состав комиссии вошли 19 парламентариев из разных фракций.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Генпрокурор заявил, что комиссия будет мешать следствию

Задача комиссии - проверить ход расследования убийства Екатерина Гандзюк и нападений на других активистов, которые произошли в Украине на протяжении последних двух лет.

• Рада проведет собственное расследование дела Гандзюк: что это значит

Таких случаев насчитывается несколько десятков. Еще находясь в больнице Екатерина Гандзюк записала видеообращение, где называет имена активистов, на которых совершались нападения и чьи дела еще не раскрыты.

В тот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, докладывая в парламенте о ходе расследования дела Гандзюк, заявил, что готов уйти в отставку. Так он отреагировал на критику работы правоохранительной системы по расследованию нападения на активистов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поставил этот вопрос на рейтинговое голосование, поскольку процедура отставки генпрокурора предусматривает предварительное рассмотрение соответствующего заявления президентом. Отставку Луценко поддержали только 38 депутатов.

Сам генпрокурор критически отреагировал на создание ВСК. Он заявил, что комиссия будет мешать следствию.

Арест нового подозреваемого

12 ноября стало известно об аресте нового подозреваемого в организации убийства Гандзюк. Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца Игоря Павловского - экс-помощника депутата от фракции "БПП" Николая Паламарчука.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Павловскому объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: соучастие в преступлении и умышленное убийство, совершенное по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц. На Павловского во время допроса указал другой подозреваемый.

Игорь Павловский - один из руководителей общественного формирования "Черный туман". В состав формирования входят бывшие бойцы добровольческих батальонов, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.

Павловского называют вероятным посредником между заказчиком и исполнителями убийства Гандзюк.

Копірайт зображення С14 Image caption В день похорон Екатерины Гандзюк, участники общественной организации "С14" забросали двор и дом, где живет Павловский, файерами и дымовыми шашками

В Херсоне Павловского знают как человека с хорошими связями в правоохранительных органах. Он хорошо знаком с другим подозреваемым по делу Гандзюк - Сергеем Торбиным. Павловский публично заявлял, что помогал ему как участнику АТО, а офисы их организаций расположены по одному адресу.

После ареста Николай Паламарчук уволил Павловского с должности своего помощника и заявил о своей непричастности к убийству Гандзюк.

В эфире телеканала "112 Украина" Павловский заверил, что не причастен к этому преступлению.

"Заявляю прямо, что к ситуации с Гандзюк не имею вообще никакого отношения. Даже не был с ней никогда знаком", - заявил Павловский.

• C14: дом вероятного посредника в нападении на Гандзюк "загорелся"

7 ноября, в день похорон Екатерины Гандзюк, участники общественной организации "С14" забросали двор и дом, где живет Павловский, файерами и дымовыми шашками. На заборе возле его дома активисты написали слово "убийца".

После ареста Павловского в Государственном реестре судебных решений стали недоступными все судебные решения по делу Гандзюк.

Акция "Аваков, уходи!"

17 ноября активисты неформальной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", общественные деятели из ОО "Автомайдан" и Центра противодействия коррупции провели акцию "Аваков, уходи!".

Копірайт зображення Иван Антипенко Image caption Активисты заявляют, что правоохранители делают недостаточно для расследования нападений

Акция состоялась возле больницы Главного управления МВД в Киевской области, где, по мнению организаторов, размещена резиденция министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Участники акции критиковали Авакова за отсутствие наказания за массовые нападения на активистов в последние годы. По словам активистов, министр МВД ответственен за отсутствие действенной системы правопорядка в Украине.

"Мы устали годами переживать постоянный прессинг. Ситуация в регионах абсолютно нездоровая. Она требует действенной системы правоохранительных органов, которая не давала бы возможности осуществлять системные атаки на активистов", - заявил во время акции одесский активист Виталий Устименко, на которого тоже совершали нападение.

Министр МВД никак не отреагировал на эту акцию. Аваков также ни разу публично не прокомментировал расследование нападения на Гандзюк.

Три заседания ВСК

Следственная комиссия депутатов провела три заседания со дня ее создания.

Первое состоялось 15 ноября в Киеве. На нем были заслушаны представители СБУ, Генпрокуратуры и МВД. Большая часть заседания проходила в закрытом режиме.

20 ноября ВСК провела второе заседание. Среди других, заслушали мэра Херсона Владимира Николаенко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Мэр Херсона сказал, что Екатерина Гандзюк называла ему вероятного заказчика покушения

Он заявил, что Екатерина Гандзюк называла ему вероятного заказчика покушения на нее. По словам мэра, эту фамилию он сообщил следователю СБУ. Однако публично Николаенко эту фамилию не озвучил, чтобы не помешать следствию.

29 и 30 ноября ВСК провела выездное заседание в Херсоне. Сначала заседание проходило в открытом режиме. На нем народные депутаты задавали вопросы председателю Херсонской ОГА Андрею Гордееву, его заместителю Евгению Рищуку и председателю областного совета Владиславу Мангеру.

Перед заседанием Борислав Береза ​​отметил, что функция ВСК - не подменить органы следствия, не допросить кого-то, а собрать больше информации для установления справедливости.

Копірайт зображення Иван Антипенко Image caption ВСК провела четыре заседания, одно из них - в Херсоне

Разговор с руководителями области прошел в напряженной атмосфере. Мангер, Гордеев и Рищук в один голос говорили, что никоим образом не причастны к этому преступлению, не имели конфликтов с Гандзюк и не понимают, какие полезные показания могут дать комиссии. Гордеев возмущался тем, что его фамилия вообще упоминается среди фигурантов дела.

Позже, в закрытом режиме, слушали представителей местной полиции и прокуратуры, которые изначально занимались делом Гандзюк.

Также в закрытом режиме депутаты общались со знакомыми Гандзюк: как с ее коллегами и друзьями, так и с политическими оппонентами, а также с представителями различных общественных организаций, которые заявили, что могут предоставить комиссии важную информацию.

Результаты в начале

Копірайт зображення Иван Антипенко Image caption Членов ВСК удивила информация о ситуации в Херсонской области

После шестичасового заседания в закрытом режиме председатель ВСК Борислав Береза ​​заявил журналистам, что приезд парламентариев в Херсон был небесполезным.

"Узнали очень большое количество информации. Один вопрос, когда ты слышишь версии или слухи, а другое - общаешься со свидетелями, и они дают подтверждение своих слов... Информация, которая имеет отношение к правоохранительным органам будет предоставлена ​​им в ближайшее время. Кроме того, будет отдельная реакция от всех нас, потому что мы были удивлены тем, что услышали (о ситуации в области. -Ред.). Следующее заседание ВСК состоится 4 декабря в Верховной Раде".

Народный депутат Мустафа Найем поддержал Борислава Березу в том, что выездное заседание комиссии было полезным.

Копірайт зображення Иван Антипенко Image caption "Мы увидели, как друг к другу относятся представители местной власти, услышали конкретные факты относительно распределения имущества и власти", - сказал депутат Найем

"Мы увидели реакцию правоохранителей, увидели как друг к другу относятся представители местной власти, услышали конкретные факты относительно распределения имущества и власти. Эта информация касается не только Екатерины Гандзюк. Все эти данные будут отражены в нашем отчете и на них должна быть какая-то реакция со стороны правоохранительных органов", - прокомментировал Найем.

Подозреваемым продлили арест

В конце ноября пяти подозреваемым в организации и совершении убийства Гандзюк Шевченковский районный суд Киева продлил арест на 60 суток.

Ранее в зале Херсонского городского суда четверо подозреваемых (Васянович, Горбунов, Вишневский и Грабчук) признали свою причастность к преступлению.

Во время допроса они рассказали о деталях организации нападения на Гандзюк и своей роли в этом деле.

Согласно материалам следствия, озвученным на предыдущих судебных заседаниях, Горбунов покупал кислоту, Грабчук совершил непосредственное нападение, а Васянович и Вишневский следили за Гандзюк.

Сергей Торбин, на которого другие подозреваемые указывают как на организатора, свою вину не признает.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram