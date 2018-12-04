Image caption Во время сезона саранчи ее можно покупать горстями на улицах

В Уганде - сезон саранчи, там ее рассматривают, как питательный деликатес, который варят или хорошо прожаривают. Она настолько популярна, что некоторые серьезно обеспокоены сокращением "урожая", сообщает корреспондент BBC Пейшнс Атухайре.

Сумерки. Ржавые бочки из-под нефти стоят рядами. К деревянным жердям прикреплены листы железа. Горят яркие огни, как на спортивном стадионе.

Но четверо молодых людей не готовятся играть в футбол, они здесь, чтобы ловить саранчу.

В это время года, во время сезона дождей, эта сцену можно увидеть во многих городах страны.

"Когда начинается сезон, мы наблюдаем за циклом Луны и готовимся (они, как правило, появляются при полной Луне). Мы также надеемся на дождь. Большее количество появляется, когда идет дождь", - говорит Курайш Катонголе, один из самых опытных ловцов саранчи в Уганде.

Image caption Люди ловят свою добычу, используя яркие огни, дым от травы и листы железа

Он является председателем группы, координирующей торговлю саранчой по всей стране.

Когда его работники устанавливают последнюю из бочек в зоне ловли, на краю города Масака, он идет, чтобы управлять работой в других местах.

Соленые, хрустящие и ароматные

По мере того, как темнеет, ночные насекомые начинают собираться вокруг источников света. Большинство из них зеленые, но есть и ярко-коричневые и золотисто-коричневые.

Ловцы поджигают свежую траву, дым от нее привлекает насекомых. Саранча ударяется о листы железа, и падает прямо в бочки. Это звучит, как крупные капли дождя по железной крыше. А когда количество насекомых увеличивается, звук напоминает стойку слива.

Женщины, школьницы все еще в униформе, даже дети осматривают кусты вокруг ловушки, собирая тех, кто убегает, прежде чем они смогут убежать дальше.

Image caption Саранча ударяется о листы железа и падает в пустые бочки из-под нефти

Съедобные насекомые - деликатес во многих угандийских общинах, а для городского населения - популярная закуска.

В час пик в столице страны Кампале молодые люди с корзинами или пластмассовыми ведерками ходят вдоль дорог, продавая отваренную или хорошо прожаренную и готовую к употреблению саранчу. Столовая ложка стоит 1000 угандийских шиллингов (0,27 доллара).

Другие продают свежую зеленую саранчу, у которой крылышки и лапки уже оторваны. Ее можно приготовить дома.

Несмотря на то, что большинство угандийцев любят саранчу, я в последний раз ел ее еще будучи ребенком, поэтому я не очень отчетливо помню ее хрустящий и солоноватый вкус.

Но идея положить жареное насекомое в рот никогда не привлекала меня.

"Ешьте больше насекомых"

Угандийцы среди более 2 млрд людей по всему миру, которые едят различные виды насекомых, по оценкам ООН.

В 2013 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в своем докладе призвала тех, кто еще не ест насекомых, рассмотреть возможность добавления их в рацион.

ООН заявляет, что это может повысить питательность питания и увеличить количество доступной пищи.

Но в Уганде количество саранчи может падать, поскольку площадь мест ее проживания вокруг озера Виктория сокращается.

По данным Национального лесного управления, ежегодно в период с 2010 по 2015 год страна теряла более 46 тысяч гектаров природного лесного покрова.

В регионе Масака, который является традиционным центром ловли саранчи, 9000 га дикой природы превратили в сельскохозяйственные земли или поселения в течение 1990-2005 годов.

Неподалеку, по дороге в порт Букаката на берегу озера Виктория большие деревья срубили. Значительные территории бывших лесов и пастбищ - это теперь плантации ананасов.

Image caption Саранчу продают свежей, вареной или жареной

Г-н Катонголе стал свидетелем этих изменений.

"В этой местности и на островах был огромный лес и болота, всех их уничтожили. Следствием этого стало то, что количество саранчи, которая появляется в этом регионе, ежегодно снижается", - говорит он.

С высоты своего 30-летнего опыта торговли он добавляет: "Раньше люди говорили: "Пойду в Масаку, вот там действительно саранча", но это изменилось".

И плоды ночной работы подтверждают это.

Молодые люди переворачивают бочки, наполняя уловом белые мешки. Из всего безумного роя насекомых им удается заполнить только два мешка.

Транспортировка саранчи

"Было время, когда я ловил 20-25 мешков за ночь", - сказал Катонголе с грустью.

Примерно в 5:00 он загружает мешки, собранные вокруг города, в машину, а его коллега 3 часа везет их в Кампалу.

Там за один мешок можно выручить как минимум 80 долларов.

Но спрос на саранчу - не только в столице.

Утро приносит активность на главный рынок на окраине Масаки. Чтобы привлечь покупателей, продавцы выкрикивают цены, а некоторые используют музыкальный подход - поют и хлопают в ладоши.

Image caption Торговцы на рынке могут продать стакан саранчи за 5000 угандийских шиллингов (1,34 доллара)

Некоторые продают прямо из бочек, другие используют большие пластмассовые ведра или лотки. Здесь можно увидеть самую разнообразную саранчу; продавцы отмеряют стаканы или горсти свежей саранчи в пластиковые пакеты.

На углях стоит сковорода с насекомыми, которые жарятся в кипящем масле.

Агнес Нансамба улыбается, когда готовит. Уменьшение урожая означает больше клиентов для нее. Она поднимает сковороду и трясет, переворачивая саранчу.

"Богом данное" угощение

"Раньше мы торговали здесь целый день, и не было достаточно клиентов, но сегодня я зажарила всего 12 стаканов, и продам каждый за 5000 угандийских шиллингов ($1,35). Несколько недель назад цена была (даже) выше", - говорит она .

Пока мы говорим, появляется грузовик с мешками, свисающими с металлических перил. Многие торговцы ездят пополнять свои запасы.

Здесь никто не думает о том, откуда появляются насекомые. Они просто знают, что они приходят в мае и ноябре, когда идут дожди. Они видят в них дар от Бога.

Но группа угандийских ученых пытается узнать больше о жизненном цикле этих насекомых, чтобы увидеть, можно ли их собирать, нанося меньший вред.

Профессор Филипп Нйеко, ведущий исследователь, говорит, что, кроме потери места жительства, агрессивная ловля этих насекомых людьми является еще одной угрозой.

"Они не собираются в рои, чтобы их съели, они роятся, чтобы есть и размножаться. Но когда вы включаете свет и собираете тысячи насекомых, вы прерываете их жизненный цикл".

"Вы не знаете, собираете ли вы тех, кто должен отложить яйца, мужского или женского пола, так что не удивляйтесь, если в следующем сезоне их будет меньше".

Искусственное разведение

Его команда изучает возможность размножения и выращивания саранчи в контролируемом режиме, чтобы сделать ее доступной в течение всего года.

"Мы пытаемся разработать процедуры или протоколы о том, как вы можете поддержать этих насекомых. Мы разрабатываем питательные корма, которые позволят нам выращивать таких насекомых, которых бы мы хотели, с точки зрения их качества и вкуса", - объясняет ученый.

Профессор Нйеко говорит, что его команда будет экспериментировать с массовым разведением этих насекомых в конце следующего года.

Если эксперименты окажутся удачными, угандийцы с радостью узнают, что они могут продолжать наслаждаться саранчой весь год, а не только во время сезона дождей.

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