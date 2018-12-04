Марчук: Россия дала указания ничего не решать в Минске
На ближайших минских переговорах Украины, России и ОБСЕ обсудят не только ситуацию на Донбассе, но и захват россиянами украинских моряков в Керчи.
Недавно украинских переговорщиков в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) возглавил Евгений Марчук.
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О том, чего он ожидает от предстоящих переговоров, почему минский процесс тормозит уже более полугода и о чем не удается договариваться, новый глава украинской стороны ТКГ рассказал в интервью BBC News.
Россия отказалась от внеочередных переговоров о моряках
BBC News Украина:Как вы планируете обменивать или возвращать украинских моряков? Обсуждается ли это в принципе в Минском формате?
Евгений Марчук: Да, мы предложили... провести экстренное заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции, внесли официальное предложение и ОБСЕ разослало ее участникам.
Но, к сожалению, получили отказ от российской стороны. И предложение, что на следующем заседании 4 декабря мы обсудим все вопросы...
Вот и ответ. Мы делаем шаг к тому, чтобы хоть как-то выйти на контакт.
С президентом Путиным нашего президента не связали (Петр Порошенко заявлял, что пытался связаться с российским президентом сразу после захвата украинских моряков 25 ноября, однако разговор так и не состоялся. - Ред.), от инициативы ТКГ отказались, как с таким партнером работать?
То, что произошло 25 ноября, - страшный, дьявольский знак. Если Запад его прочитает...
BBC News Украина: Какова поддержка санкций в отношении России сейчас в западных странах по результатам уже состоявшихся встреч?
Е.М.: Пока только заявления политического характера - этот факт осудили почти все международные институты.
Чтобы они трансформировались в принятие решений, нужно время...
Надеемся, что в ближайшее время это как-то проявится в организационном смысле. Прежде всего, речь идет о Евросоюзе и США.
Я точно знаю, что экономические санкции создали очень большие проблемы для России.
Возможно, Путина это не очень волнует, ведь у него высокие рейтинги.
Но логика неизбежно демонстрирует, в том числе и Путину, что так дальше России будет очень трудно.
Сдвинуть минские переговоры с мертвой точки
BBC News Украина: То есть в целом Минский формат мертв?
Е.М.: Напомню реакцию Путина на возможную ближайшую встречу "нормандской четверки" - он сказал, что с нынешней украинской властью, то есть до президентских выборов, "мы ничего решать не будем".
(В середине ноября Владимир Путин заявил, что считает нецелесообразным встречу "нормандской четверки" до мартовских выборов в Украине: "Встречаться в нормандском формате в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая проходит в Украине, сейчас более-менее бессмысленно, потому что сегодняшняя украинская власть до сих пор ничего не сделала, чтобы выполнять минские договоренности". - Ред.)
А минский формат - это вспомогательный механизм "нормандской четверки". В нем не решаются вопросы, а нарабатываются предложения для лидеров "нормандской четверки".
Минский формат воспроизводит состояние "нормандской четверки" - она два года не собиралась. Путин это объясняет тем, что Украина не выполняет договоренности - это, якобы, главная причина.
Отсюда - в минские переговоры не вносится ничего с уровня "нормандской четверки", что можно было бы имплементировать...
BBC News Украина: Как это можно сдвинуть с мертвой точки?
Е.М.:Если Путин не хочет, то это никто не сможет сделать.
Но есть другое измерение минского процесса - он может решать гуманитарные и социальные вопросы, которые не обязательно согласовывать на уровне "нормандской четверки".
В Минске, например, удавалось договариваться о шести неделях тишины. Это, правда, было еще в 2016 году. Кроме того, договаривались о разминировании критически важных для обеих сторон объектов инфраструктуры.
Для этого не надо собираться лидерам четверки.
Такие вопросы обычно касаются населения прифронтовой зоны, а там живет около 240 тысяч человек.
На предыдущем раунде переговоров в Минске мы договорились, чтобы отработать и выйти на последнем в 2018 году заседании на технологию режима тишины во время новогодних и рождественских праздников. И затянуть его хотя бы на каникулы.
Такие вопросы - не стратегические, и они не ведут к прекращению войны, но очень важные для гражданского населения...
Как договариваются о режиме тишины
BBC News Украина: Как вообще удается договариваться о перемирии?
Е.М.: Каждый раз, когда мы это делаем, мы разрушаем главного врага - недоверие сторон.
Как правило, это удается там, где есть заинтересованность обеих сторон.
Например, когда договаривались о ремонте Донецкой фильтровальной станции, которая дает воду половине Донецка и Мариуполя.
Первое - надо было прекратить огонь, и не на один день.
Второе - разминировать объект и все вокруг.
Далее - завести ремонтников, обеспечить режим тишины по их маршруту.
Затем взять под охрану разминированный объект - это происходит при участии ОБСЕ, их камер ночного видения, а также патрулей СЦКК...
Линия столкновения на Донбассе - 420 км.
Вдоль нее есть 12 важных объектов: газо- и нефтепроводы, мосты. И вот нам удалось почти все их отремонтировать...
То есть, договариваемся будто по тактическим моментам, которые не останавливают войну. Но это разрушает недоверие и создает атмосферу того, что можно договариваться.
Пересмотр выполнения Минска
BBC News Украина: Что вы планируете привнести в работу украинской стороны ТКГ как ее новый председатель? Будет ли ваша стратегия отличаться от стратегии Кучмы?
Е.М.: Не хочу что-то противопоставлять.
Каждая сторона ТКГ не занимается самодеятельностью, она координируется с политическим и военным руководством.
Но я уже предложил некоторые вещи.
Последние полгода в Минске мы стоим на месте.
Не потому, что нет аргументов, а потому, что есть политические указания - ничего не решать с нынешним украинским руководством.
Украинская и российская стороны обвиняют друг друга в невыполнении Минских соглашений.
Я предложил - давайте проведем ревизию выполнения всех договоренностей, их не так много.
Вот, например, в сентябре 2014 года была определена линия столкновения, подписались украинская и российская стороны.
Прошло четыре года и нынешняя линия столкновения на половину не совпадает с тем, что подписали.
Почему? Потому что российская сторона захватила 1648 квадратных метров Дебальцево и т.д.
Мы говорим: подождите..., вы денонсировали соглашение?
Отвечают (представители России. - Ред.): Нет, но вот такая реальность...
Еще - в одном из минских документов от февраля 2015 года записано, что вдоль российско-украинской границы, которая Украиной не контролируется, - это 406 км 700 м - ОБСЕ создает зону безопасности: несколько пунктов наблюдения, чтобы контролировать, что происходит на границе.
Подписались все.
Но в течение четырех лет туда не пускают патрули СММ, чтобы они хотя бы начали эту работу.
Спрашиваю (у представителей России в миссии. - Ред.): почему?
Отвечают: а это не мы, это ОРДЛО.
То есть, нас направляют, чтобы мы вышли на прямые переговоры с ними.
Но у нас Трехсторонняя группа: Украина, Россия и ОБСЕ...
Поэтому я предлагаю: давайте проведем специальное заседание... и объясним друг другу, будем ли мы вообще дальше выполнять договоренности.
Россия говорит, что Украина не выполняет политический спектр.
Но во всех минских документах первые пункты - комплексное прекращении огня, разведение техники, вывод иностранцев. Только 11-й и 12-й пункты - политические вопросы.
По всей логике нельзя ничего нормализовать в гражданской сфере пока идет война.
С той стороны два армейских корпуса (т.н. "армии" "ДНР" и "ЛНР". - Ред.) - это 32 тысячи человек. Танков - более 600. Не говоря уже об "Ураганах" и "Торнадо" (реактивные системы залпового огня. - Ред.).
И при этом мы будем проводить выборы?
BBC News Украина: Можно ли как-то надавить на Россию в этом вопросе?
Е.М.: Полагают, что на этих переговорах можно своими сильными аргументами доказать, что твой оппонент неправ.
Но там это не работает. Потому что инструкция (российских властей. - Ред.) - до конца выборов (в Украине. - Ред.) никакой нормализации не может быть, ведь Порошенко использует это в своих интересах. И все...
Обмен пленными
BBC News Украина: Реально ли повторить прошлогодний обмен пленными перед Новым годом?
Е.М.: Такие попытки есть, этот вопрос активно обсуждался на последней нашей встрече.
Украина поддерживает формулу "всех на всех", но Россия включает в списки преступников, которые не имели никакого отношения к Донбассу и были осуждены в Одессе, Харькове за события совсем другого профиля.
Украина с этим не может согласиться.
Также есть согласие сторон на возвращение на территорию Украины заключенных, которых осудили еще до начала событий на Донбассе и которые не связаны с ними, но отбывают наказание в ОРДЛО (речь об осужденных, которые по состоянию на весну 2014 года находились в тюрьмах на территории "ДНР" и "ЛНР" и остаются там по сей день - их планируют перевести в тюрьмы в подконтрольных Киеву районах. - Ред.)
Это не обмен, но знак, который покажет, что можно договариваться.
На следующей встрече дискуссии об обмене продолжатся.
Есть попытки до Нового года обменять хотя бы какую-то часть. Но здесь трудно прогнозировать.
Роль Медведчука
BBC News Украина: Изменилось ли что-то в Минских переговорах после так называемых выборов в ОРДЛО?
Е.М.: Формат не изменился...
От Донецка поменялся переговорщик, от Луганска остался тот же.
Но выборы - это серьезный и демонстративный подрыв (переговоров. - Ред.). Для меня лично это одно и то же - незаконные выборы и обстрел и плен наших ребят.
BBC News Украина: Какова роль Виктора Медведчука сейчас?
Е.М.: Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами.
Сейчас от СБУ - уже несколько раундов другой человек.
А роль Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами - это другая тема, которая не касается минских переговоров.