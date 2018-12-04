Марчук: Россия дала указания ничего не решать в Минске

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На ближайших минских переговорах Украины, России и ОБСЕ обсудят не только ситуацию на Донбассе, но и захват россиянами украинских моряков в Керчи.

Недавно украинских переговорщиков в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) возглавил Евгений Марчук.

О том, чего он ожидает от предстоящих переговоров, почему минский процесс тормозит уже более полугода и о чем не удается договариваться, новый глава украинской стороны ТКГ рассказал в интервью BBC News.

Россия отказалась от внеочередных переговоров о моряках

BBC News Украина:Как вы планируете обменивать или возвращать украинских моряков? Обсуждается ли это в принципе в Минском формате?

Евгений Марчук: Да, мы предложили... провести экстренное заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции, внесли официальное предложение и ОБСЕ разослало ее участникам.

Но, к сожалению, получили отказ от российской стороны. И предложение, что на следующем заседании 4 декабря мы обсудим все вопросы...

Копірайт зображення Getty Images Image caption Задержанных украинских моряков и сотрудников СБУ сначала держали в Крыму, а затем перевезли в Москву

Вот и ответ. Мы делаем шаг к тому, чтобы хоть как-то выйти на контакт.

С президентом Путиным нашего президента не связали (Петр Порошенко заявлял, что пытался связаться с российским президентом сразу после захвата украинских моряков 25 ноября, однако разговор так и не состоялся. - Ред.), от инициативы ТКГ отказались, как с таким партнером работать?

То, что произошло 25 ноября, - страшный, дьявольский знак. Если Запад его прочитает...

BBC News Украина: Какова поддержка санкций в отношении России сейчас в западных странах по результатам уже состоявшихся встреч?

Е.М.: Пока только заявления политического характера - этот факт осудили почти все международные институты.

Чтобы они трансформировались в принятие решений, нужно время...

Надеемся, что в ближайшее время это как-то проявится в организационном смысле. Прежде всего, речь идет о Евросоюзе и США.

Я точно знаю, что экономические санкции создали очень большие проблемы для России.

Возможно, Путина это не очень волнует, ведь у него высокие рейтинги.

Но логика неизбежно демонстрирует, в том числе и Путину, что так дальше России будет очень трудно.

Сдвинуть минские переговоры с мертвой точки

Копірайт зображення Getty Images Image caption Переговоры "нормандской четверки" на высшем уровне не проводились уже два года, а без них у ТКГ нет ничего для имплементации, говорит Марчук

BBC News Украина: То есть в целом Минский формат мертв?

Е.М.: Напомню реакцию Путина на возможную ближайшую встречу "нормандской четверки" - он сказал, что с нынешней украинской властью, то есть до президентских выборов, "мы ничего решать не будем".

(В середине ноября Владимир Путин заявил, что считает нецелесообразным встречу "нормандской четверки" до мартовских выборов в Украине: "Встречаться в нормандском формате в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая проходит в Украине, сейчас более-менее бессмысленно, потому что сегодняшняя украинская власть до сих пор ничего не сделала, чтобы выполнять минские договоренности". - Ред.)

А минский формат - это вспомогательный механизм "нормандской четверки". В нем не решаются вопросы, а нарабатываются предложения для лидеров "нормандской четверки".

Минский формат воспроизводит состояние "нормандской четверки" - она ​​два года не собиралась. Путин это объясняет тем, что Украина не выполняет договоренности - это, якобы, главная причина.

Отсюда - в минские переговоры не вносится ничего с уровня "нормандской четверки", что можно было бы имплементировать...

Копірайт зображення УНИАН Image caption Евгений Марчук в конце ноября заменил главу украинской части Трехсторонней контактной группы Леонида Кучму

BBC News Украина: Как это можно сдвинуть с мертвой точки?

Е.М.:Если Путин не хочет, то это никто не сможет сделать.

Но есть другое измерение минского процесса - он может решать гуманитарные и социальные вопросы, которые не обязательно согласовывать на уровне "нормандской четверки".

В Минске, например, удавалось договариваться о шести неделях тишины. Это, правда, было еще в 2016 году. Кроме того, договаривались о разминировании критически важных для обеих сторон объектов инфраструктуры.

Для этого не надо собираться лидерам четверки.

Такие вопросы обычно касаются населения прифронтовой зоны, а там живет около 240 тысяч человек.

На предыдущем раунде переговоров в Минске мы договорились, чтобы отработать и выйти на последнем в 2018 году заседании на технологию режима тишины во время новогодних и рождественских праздников. И затянуть его хотя бы на каникулы.

Такие вопросы - не стратегические, и они не ведут к прекращению войны, но очень важные для гражданского населения...

Как договариваются о режиме тишины

Копірайт зображення Укринформ Image caption Донецкая фильтровальная станция - один из объектов, о ремонте которого удалось договориться в Минске

BBC News Украина: Как вообще удается договариваться о перемирии?

Е.М.: Каждый раз, когда мы это делаем, мы разрушаем главного врага - недоверие сторон.

Как правило, это удается там, где есть заинтересованность обеих сторон.

Например, когда договаривались о ремонте Донецкой фильтровальной станции, которая дает воду половине Донецка и Мариуполя.

Первое - надо было прекратить огонь, и не на один день.

Второе - разминировать объект и все вокруг.

Далее - завести ремонтников, обеспечить режим тишины по их маршруту.

Затем взять под охрану разминированный объект - это происходит при участии ОБСЕ, их камер ночного видения, а также патрулей СЦКК...

Линия столкновения на Донбассе - 420 км.

Вдоль нее есть 12 важных объектов: газо- и нефтепроводы, мосты. И вот нам удалось почти все их отремонтировать...

То есть, договариваемся будто по тактическим моментам, которые не останавливают войну. Но это разрушает недоверие и создает атмосферу того, что можно договариваться.

Пересмотр выполнения Минска

Копірайт зображення УНІАН Image caption Марчук - один из "патриархов" украинской политики

BBC News Украина: Что вы планируете привнести в работу украинской стороны ТКГ как ее новый председатель? Будет ли ваша стратегия отличаться от стратегии Кучмы?

Е.М.: Не хочу что-то противопоставлять.

Каждая сторона ТКГ не занимается самодеятельностью, она координируется с политическим и военным руководством.

Но я уже предложил некоторые вещи.

Последние полгода в Минске мы стоим на месте.

Не потому, что нет аргументов, а потому, что есть политические указания - ничего не решать с нынешним украинским руководством.

Украинская и российская стороны обвиняют друг друга в невыполнении Минских соглашений.

Я предложил - давайте проведем ревизию выполнения всех договоренностей, их не так много.

Вот, например, в сентябре 2014 года была определена линия столкновения, подписались украинская и российская стороны.

Прошло четыре года и нынешняя линия столкновения на половину не совпадает с тем, что подписали.

Почему? Потому что российская сторона захватила 1648 квадратных метров Дебальцево и т.д.

Мы говорим: подождите..., вы денонсировали соглашение?

Отвечают (представители России. - Ред.): Нет, но вот такая реальность...

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Еще - в одном из минских документов от февраля 2015 года записано, что вдоль российско-украинской границы, которая Украиной не контролируется, - это 406 км 700 м - ОБСЕ создает зону безопасности: несколько пунктов наблюдения, чтобы контролировать, что происходит на границе.

Подписались все.

Но в течение четырех лет туда не пускают патрули СММ, чтобы они хотя бы начали эту работу.

Спрашиваю (у представителей России в миссии. - Ред.): почему?

Отвечают: а это не мы, это ОРДЛО.

То есть, нас направляют, чтобы мы вышли на прямые переговоры с ними.

Но у нас Трехсторонняя группа: Украина, Россия и ОБСЕ...

Поэтому я предлагаю: давайте проведем специальное заседание... и объясним друг другу, будем ли мы вообще дальше выполнять договоренности.

Россия говорит, что Украина не выполняет политический спектр.

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Но во всех минских документах первые пункты - комплексное прекращении огня, разведение техники, вывод иностранцев. Только 11-й и 12-й пункты - политические вопросы.

По всей логике нельзя ничего нормализовать в гражданской сфере пока идет война.

С той стороны два армейских корпуса (т.н. "армии" "ДНР" и "ЛНР". - Ред.) - это 32 тысячи человек. Танков - более 600. Не говоря уже об "Ураганах" и "Торнадо" (реактивные системы залпового огня. - Ред.).

И при этом мы будем проводить выборы?

BBC News Украина: Можно ли как-то надавить на Россию в этом вопросе?

Е.М.: Полагают, что на этих переговорах можно своими сильными аргументами доказать, что твой оппонент неправ.

Но там это не работает. Потому что инструкция (российских властей. - Ред.) - до конца выборов (в Украине. - Ред.) никакой нормализации не может быть, ведь Порошенко использует это в своих интересах. И все...

Обмен пленными

Копірайт зображення УНИАН Image caption В конце декабря 2017 года из плена "ДНР" и "ЛНР" освободили 74 человека, а в обратном направлении в непризнанные "республики" поехали 233 заключенных из Украины

BBC News Украина: Реально ли повторить прошлогодний обмен пленными перед Новым годом?

Е.М.: Такие попытки есть, этот вопрос активно обсуждался на последней нашей встрече.

Украина поддерживает формулу "всех на всех", но Россия включает в списки преступников, которые не имели никакого отношения к Донбассу и были осуждены в Одессе, Харькове за события совсем другого профиля.

Украина с этим не может согласиться.

Также есть согласие сторон на возвращение на территорию Украины заключенных, которых осудили еще до начала событий на Донбассе и которые не связаны с ними, но отбывают наказание в ОРДЛО (речь об осужденных, которые по состоянию на весну 2014 года находились в тюрьмах на территории "ДНР" и "ЛНР" и остаются там по сей день - их планируют перевести в тюрьмы в подконтрольных Киеву районах. - Ред.)

Это не обмен, но знак, который покажет, что можно договариваться.

На следующей встрече дискуссии об обмене продолжатся.

Есть попытки до Нового года обменять хотя бы какую-то часть. Но здесь трудно прогнозировать.

Роль Медведчука

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Медведчук выполняет роль посредника между президентами Путиным и Порошенко, говорит Марчук

BBC News Украина: Изменилось ли что-то в Минских переговорах после так называемых выборов в ОРДЛО?

Е.М.: Формат не изменился...

От Донецка поменялся переговорщик, от Луганска остался тот же.

Но выборы - это серьезный и демонстративный подрыв (переговоров. - Ред.). Для меня лично это одно и то же - незаконные выборы и обстрел и плен наших ребят.

BBC News Украина: Какова роль Виктора Медведчука сейчас?

Е.М.: Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами.

Сейчас от СБУ - уже несколько раундов другой человек.

А роль Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами - это другая тема, которая не касается минских переговоров.

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