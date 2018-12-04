Самые необычные акулы и скаты мира - "на грани вымирания"

Копірайт зображення SHUTTERSTOCK Image caption Наибольшая угроза для морских ангелов - это коммерческая рыболовля

Некоторые из самых необычных акул и скатов мира оказались на грани вымирания из-за такой угрозы, как коммерческая рыболовля, утверждают ученые.

В списке из пятидесяти видов - акула, которая оглушает добычу хвостом. А хвост у нее длиной в пол-автобуса.

Ученые говорят, что из-за плохой репутации акул, люди не осознают, насколько эти животные важны и уязвимы.

Если исчезнет даже один из этих древних видов, миллионы лет эволюционной истории просто будут уничтожены.

"Самый большой больший миф вокруг акул - это, конечно, то, что они опасны, что они машины-людоеды, но на самом деле это не так", - рассказала BBC News морской биолог Фрэн Кабад.

"Были случаи неприятного общения, но это случалось очень редко, и никогда агрессия не была преднамеренной".

Копірайт зображення SHUTTERSTOCK Image caption Несмотря на устрашающие зубы, песчаные тигровые акулы нападают на людей только тогда, когда защищаются

Теперь впервые акул, скатов и химер (рыб с хрящами вместо костей) занесли в программу "Граница вымирания", которая касается эволюционно редких рыб и тех, которые находятся на грани исчезновения.

Большинство акул находятся на верхушке пищевой цепи, что делает их чрезвычайно важными для жизнедеятельности океанов.

Вымирание даже одного из видов имеет огромное влияние на популяцию других рыб и, наконец, питание людей.

"У них очень мало родственников в древе жизни (процессе эволюции), поэтому они так уникальны. Их исчезновение будет чрезвычайной потерей", - говорит Фрэн Кабад.

Согласно оценкам ученых, именно вылов рыбы, преднамеренный или случайный, нужно винить в резком снижении популяции. Также существенными факторами являются потеря ареала обитания посредством развития береговой линии, вырубка мангровых лесов, загрязнение воды.

"В список редких акул вошли наиболее интересные и уникальные рыбы нашей планеты", - говорит доктор Мэтью Холлок из зоологического союза Лондона.

"Если сейчас исчезнет хотя бы один вид из этого списка, мы потеряем миллионы лет эволюционной истории".

Некоторые виды из списка:

Пилорыл мелкозубый (Pristis pristis)

Этот скат оказался под номером 1 в списке. Ему грозит неконтролируемый вылов, поскольку он часто попадает в сети ошибке. Он отличается своим носом (рострумом), окруженным острыми зубами, которые разрезают добычу. Когда-то из кожи пилорылов шили ковбойские сапоги.

Карибский электрический скат (Narcine bancroftii)

Этот скат вырабатывает электрический ток, которым оглушает добычу. Эта рыба прячется на дне в песке в течение дня и охотится на червей и других мелких животных ночью.

Акула-зебра (Stegostoma fasciatum)

Эта акула меняет внешность в течение жизни. Рождаются они с полосками, как у зебры, которые с возрастом превращаются в точки. Эти акулы живут на морском дне и могут доживать до 25-35 лет.

Китовая акула (Rhinocodon typus)

Самая крупная рыба в океанах, которая достигает до 20 метров в длину. Она питается через фильтр, а ее выживание зависит от количества планктона и маленьких рыб.

Гигантская акула (Cetorhinus maximus)

После китовой - это вторая самая большая акула и рыба в мире.

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