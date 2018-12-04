ВВС News Украина объявила финалистов Книги года ВВС-2018

Image caption Финалисты премии Книга года-2018

ВВС News Украина обнародовала Короткие списки литературной премии Книга года-2018, Книга года - Эссеистика-2018 и Детская Книга года-2018, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В короткий список в номинации "Книга года BBC-2018", выбранный из 11 изданий, вошли следующие произведения:

Ирина Агапеева. Розы за колючкой. - Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2018.

Юрий Андрухович. Любовники Юстиции. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.

Макс Кидрук. Где нет бога. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.

Олег Коцарев. Люди в гнездах. - Киев: Издательский дом "Комора", 2017.

Андрей Курков. Серые пчелы. - Харьков: Фолио, 2018.

В короткий список в номинации "Детская Книга года BBC-2018", выбранный из 16 изданий, вошли следующие произведения:

Андрей Бачинский. Ватага веселых бродяг. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

Саша Дерманский. Мэри. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.

Сергей Куцан. Зюзя. - Киев: Фонтан сказок, 2018.

Таня Малярчук. Мох Nox. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

Анастасия Никулина. Стая. - Харьков: Виват, 2018.

В короткий список в номинации "Книга года - Эссеистика-2018" вошли три издания:

Андрей Бондарь. Церебро. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

Вано Крюгер. Когда я слышу слово "культура" ... - Киев: Laurus, 2018.

Артем Чапай. The Ukraine. - Черновцы: Книги - XXI, 2018.

Победителей объявят на церемонии вручения литературной премии "Книга года BBC - 2018", который состоится 14 декабря 2018 в 17:00 в отеле Radisson Blue по адресу: ул. Братская, 17-19.

В жюри конкурса Книга года входят:

Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская Академия";

Ольга Герасимьюк, журналист, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;

Виталий Жежера, писатель, журналист;

Тарас Лютый, философ, писатель;

Светлана Пыркало, культурный советник ЕБРР;

Марта Шокало, выпускающий редактор BBC News Украина, координатор премии.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £ 1000.

Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Больше информации о конкурсе можно найти на странице bbc.ua.