ВВС News Украина объявила финалистов Книги года ВВС-2018
ВВС News Украина обнародовала Короткие списки литературной премии Книга года-2018, Книга года - Эссеистика-2018 и Детская Книга года-2018, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В короткий список в номинации "Книга года BBC-2018", выбранный из 11 изданий, вошли следующие произведения:
- Ирина Агапеева. Розы за колючкой. - Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2018.
- Юрий Андрухович. Любовники Юстиции. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.
- Макс Кидрук. Где нет бога. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.
- Олег Коцарев. Люди в гнездах. - Киев: Издательский дом "Комора", 2017.
- Андрей Курков. Серые пчелы. - Харьков: Фолио, 2018.
В короткий список в номинации "Детская Книга года BBC-2018", выбранный из 16 изданий, вошли следующие произведения:
- Андрей Бачинский. Ватага веселых бродяг. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
- Саша Дерманский. Мэри. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.
- Сергей Куцан. Зюзя. - Киев: Фонтан сказок, 2018.
- Таня Малярчук. Мох Nox. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
- Анастасия Никулина. Стая. - Харьков: Виват, 2018.
В короткий список в номинации "Книга года - Эссеистика-2018" вошли три издания:
- Андрей Бондарь. Церебро. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
- Вано Крюгер. Когда я слышу слово "культура" ... - Киев: Laurus, 2018.
- Артем Чапай. The Ukraine. - Черновцы: Книги - XXI, 2018.
Победителей объявят на церемонии вручения литературной премии "Книга года BBC - 2018", который состоится 14 декабря 2018 в 17:00 в отеле Radisson Blue по адресу: ул. Братская, 17-19.
В жюри конкурса Книга года входят:
- Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская Академия";
- Ольга Герасимьюк, журналист, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
- Виталий Жежера, писатель, журналист;
- Тарас Лютый, философ, писатель;
- Светлана Пыркало, культурный советник ЕБРР;
- Марта Шокало, выпускающий редактор BBC News Украина, координатор премии.
Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £ 1000.
Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.
Больше информации о конкурсе можно найти на странице bbc.ua.