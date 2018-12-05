Военное положение и транш МВФ: Украина ждет деньги "под елочку"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Голосование за Бюджет-2019 под утро 23 ноября должно было открыть доступ к займам международных партнеров к концу года

После месяцев колебаний украинское правительство решилось на повышение цен на газ для населения, а парламент смог принять бюджет до 1 декабря, как этого требует Бюджетный кодекс.

Эти два события должны восстановить доступ к займам МВФ и других кредиторов еще до конца года.

Однако 26 ноября в Украине ввели военное положение, которое будет действовать по меньшей мере 30 дней.

Может ли страна при военном положении получить деньги от международных партнеров и не изменится ли ее экономика за это время настолько, что предварительные договоренности утратят актуальность?

В день введения военного положения в МВФ заверили, что "нет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации".

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За несколько дней о настроенности на сотрудничество заявила в телефонном разговоре с президентом Порошенко глава МВФ Кристин Лагард, добавив, что предварительная оценка бюджета на 2019 год - удовлетворительная.

В МВФ сообщили, что выполнение Киевом условий для возобновления финансирования продлится примерно до 10 декабря. После чего должно состояться заседание Совета директоров фонда.

"Во время разговора было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ", - так передано содержание разговора на сайте украинского президента.

"Наготове"

Дата заседания директоров пока не определена. Хотя они должны не только принять решение о предоставлении Украине очередного транша после перерыва более чем в полтора года, но и утвердить новую программу сотрудничества со страной.

О том, что программа расширенного финансирования (EFF) будет заменена на stand-by ("наготове"), стало известно еще в октябре. Именно в тот день, когда украинское правительство объявило о повышении цен на газ для населения на 23,5%.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Возобновление сотрудничества с МВФ позволит получить доступ и к займам от других партнеров Украины

Начавшаяся весной 2015 года программа расширенного финансирования предполагала возможность предоставления Украине около 17,5 млрд долларов на четыре года. Киев же получил меньше половины выделенных средств.

Первый транш программы был 5 млрд долларов. Последний поступил в апреле 2017 года. С тех пор между Киевом и МВФ шли дискуссии о повышении цен на газ для населения до рыночного уровня. За этот период цена на газ для промышленности превысила фиксированную цену для населения более чем вдвое.

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Программа stand-by меньше как по объемам, так и по времени. Она будет рассчитана на почти 4 млрд долларов, за которыми Киев может обратиться в следующие 14 месяцев.

В отличие от расширенного финансирования, которое обычно предоставляется странам, нуждающимся в срочной помощи во время кризиса, stand-by рассчитана на страны, экономика которых стабильна и растет, но нуждается в поддержке в решении определенных проблем.

Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. За 2018-2022 годы возвращения внешнего государственного и гарантированного государством долга вместе с процентами будет стоить Киеву 25,5 млрд долларов.

Темпы роста украинской экономики не позволяют рассчитаться по долгам самостоятельно.

Чтобы вернуть старые долги, Киев мог бы снова взять в долг. Но еще до объявления военного положения это стоило от 7 до 9% годовых.

Политическое напряжение будет означать рост стоимости займов. МВФ и другие кредиторы занимают под 2-3%. Цена вопроса для возобновления сотрудничества с ними исчисляется миллиардами долларов.

Военное положение "лайт"

Военное положение не замедлит сотрудничество с МВФ, считает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

"Уже в последующие недели соберется Наблюдательный совет МВФ и примет решение о предоставлении кредита. Есть ожидания, что до конца года деньги будут у нас на счету", - говорит экономист, добавляя, что вряд ли кто-то из экспертов имеет сейчас основания делать какие-то пессимистические прогнозы.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко более осторожен.

До объявления военного положения, говорит он, ожидания и действительно были такими: до 10 декабря Киев и МВФ договорятся по бюджету на 2019 год, за который депутаты проголосовали в ночь на 23 ноября. После этого директора МВФ одобряют транш от 1,5 до 2 млрд долларов.

По словам экономиста, "это должно снять нагрузку не только на этот год, но и обеспечить финансовую стабильность как минимум до середины лета 2019 года".

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Однако после объявления военного положения ситуация стала шаткой. Из-за "жесткого" сценария положения, когда "все для фронта, все для победы", Украина могла бы даже отказаться от возврата долгов.

Но Киев выбрал мягкий вариант, вероятно, не без консультаций с международными партнерами.

"Еще до голосования в Верховной Раде мы услышали заявление от МВФ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной даже при введении военного положения. Для меня это было сигналом того, что мы движемся от жесткого сценария "все для фронта" к варианту "лайт", когда мы продолжаем сотрудничество с международными финансовыми институтами".

Впрочем, если согласование бюджета затянется до 20-х чисел декабря, то решение о предоставлении займов Украине может быть перенесено на вторую половину января с учетом периода праздников, считает эксперт.

Олег Устенко также напоминает, что после положительного решения МВФ Украина может рассчитывать на полмиллиарда евро от ЕС и около 800 млн долларов по программам помощи от Всемирного банка.

А вот самостоятельный выход на рынки займов, который планировал Киев, вызывает опасения, поскольку военное положение может повысить стоимость займов для Украины в следующем году.

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