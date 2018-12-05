Объединительный собор состоится 15 декабря: чего ожидать и когда вручат томос

Копірайт зображення UNIAN Image caption Объединительный собор поместной украинской церкви состоится в Софиевском соборе Киева

Создание независимой от Москвы церкви подходит к финишу. Президент Петр Порошенко объявил, что объединительный собор Украинской поместной православной церкви состоится в Киеве 15 декабря.

"Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни", - заявил Порошенко.

По его словам, патриарх Варфоломей отправил письма с приглашениями для участия в соборе иерархам УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.

Об этой дате проведения собора сообщали и источники ВВС в Константинополе.

В нем примут участие епископы из еще непризнанных украинских церквей: УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также все желающие епископы УПЦ Московского патриархата. Он должен продлиться один день.

Повестку дня сформирует специальный представитель Вселенского патриархата, командированный для организации и проведения собора в Киев.

По данным ВВС, спецпосланником будет митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), которого называют куратором "украинского вопроса" в Константинополе.

Это собрание должно формально создать церковь, принять ее устав и избрать предстоятеля. Фактически, в этот день все сторонники независимости объединятся в единую структуру - будущую автокефальную церковь.

В качестве наблюдателя на соборе может присутствовать президент Порошенко.

Главной интригой остается имя предстоятеля будущей церкви, которое не могут назвать ни в киевских кабинетах, ни в Константинополе.

В работе также примут участие экзархи Вселенского патриарха в Украине архиепископ Памфильский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион.

Собор Украинской поместной церкви состоится в одном из старейших храмов - Софиевском соборе в Киеве.

В Стамбул - за томосом

Копірайт зображення Getty Images Image caption Митрополит Эммануил Галльский (в центре) будет спецпредставителем патриарха на соборе в Киеве. Экзархи Вселенского патриарха Даниил (слева) и Иларион также будут присутствовать на нем

Текст томоса - грамоты об автокефалии - согласован. Его подписали все члены священного синода Вселенского патриархата.

Кого бы ни избрали председателем новой церкви, он еще должен пройти решающую процедуру - получить томос.

Для этого избранный предстоятель должен поехать во Вселенский патриархат на совместную службу с Варфоломеем и получить из его рук грамоту.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Эммануил Галльский во время празднования годовщины Крещения Руси в Киеве с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием

В Константинополе указывают, что совместная служба и вручение томоса - событие незаурядное и пройдет в очень торжественной обстановке.

Петр Порошенко заявил, что планирует поехать в Константинополь вместе с избранным предстоятелем.

"Предстоятель вместе с президентом поедут в Фенер (исторический район в Стамбуле, где расположен Вселенский патриархат. - Ред.), будет очень торжественная служба Божья, и на ней будут служить два предстоятеля - патриарх Варфоломей и новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви", - сказал Порошенко.

Однако это может произойти не очень скоро. Возможно, не в декабре, а в январе.

Хотя украинская сторона, в частности советник президента Ростислав Павленко, утверждает, что задержек не будет и избранный предстоятель "безотлагательно поедет в Фенер служить с Вселенским Патриархом и получит томос".

Интрига с датой

Дату проведения собора в Киеве утвердили еще 29 ноября на заседании синода Вселенского патриархата, однако тогда ее решили не объявлять.

Так же в официальном коммюнике не сообщили, что на этом заседании утвердили текст томоса об автокефалии.

В Константинополе ограничились заявлением, что, по результатам синода, утвердили проект устава будущей украинской церкви.

Image caption Собор святого Георгия в резиденции Вселенского патриарха

Об утвержденной дате и тексте томоса украинцы услышали от президента Порошенко. Эту же информацию в тот вечер подтвердили два собеседника ВВС в Константинополе.

Как указывали источники ВВС, объявление даты собора решили отложить. Возможно, это было связано с поездкой Вселенского патриарха в Южную Корею 3 декабря.

Дело в том, что на синод 27-29 ноября не приезжал митрополит Амвросий (Зографос) из Южной Кореи. Именно его последней подписи не хватало под согласованным текстом томоса 29 ноября.

И эту проблему могли решить во время визита в Южную Корею.

Томос, по данным ВВС, будет достаточно коротким документом на три страницы текста. Он уже финализирован, в него не будут вносить изменения.

Экзарх Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил еще 29 ноября написал на своей странице в Facebook, что утвержденный проект устава новой церкви "как раз базировался на томосе об автокефалии".

Устав церкви

Устав новой церкви - указатель для создания и функционирования церкви.

Проект этого документа представят на утверждение участникам собора. Уже подготовлен вариант устава на украинском языке, так как написан он на греческом.

Устав новой церкви стал едва ли не первым поводом для публичных прений между украинскими церковниками.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вселенский патриарх Варфоломей посещал Софиевский собор в 2008 году

Предстоятель УАПЦ Макарий еще в октябре рассказал журналистам, что у него был спор с Филаретом, ведь у каждого из них был свой устав для будущей церкви.

Один из собеседников ВВС в Константинополе пошутил, что если бы наработки устава оставили за украинскими руководителями церквей, то создание автокефальной церкви растянулось бы на годы.

Утвержденный и переданный в Киев устав скорее всего сразу утвердят без внесения в него поправок. Вносить изменения или дополнять его можно будет уже после создания новой церкви.

В уставе, который по объему существенно больше томоса, четко прописаны все нюансы и механизмы функционирования новой церкви и работы его руководящих органов, в частности синода.

По данным собеседников ВВС, уклад новой украинской церкви не будет патриаршим и возглавлять ее будет не Патриарх, а митрополит или архиепископ.

Украинская церковь будет независимой и самостоятельно выбирать своего предстоятеля. В диптихе (очередности поминовения предстоятелей церквей в молитве) православных поместных церквей мира, скорее всего, она будет занимать последнее 15-е место.

Кто и как будет избирать предстоятеля

Как утверждают собеседники ВВС в Константинополе, пока никто не может точно назвать имя будущего предстоятеля церкви.

Все иерархи будут обсуждать кандидатуры в закрытом режиме и все решит тайное голосование.

Главным претендентом на избрание председателем поместной церкви считается 89-летний предстоятель УПЦ КП Филарет.

Сам Филарет публично говорил о стремлении возглавить новую церковь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Петр Порошенко хочет поехать в Константинополь на вручение томоса предстоятелю Украинской церкви

В одном из последних заявлений Филарет указывал, что иерархи УПЦ КП выдвинут его кандидатуру, и уже на соборе он даст им ответ.

Однако и в Киеве, и в Константинополе собеседники ВВС не скрывают, что фигура Филарета - не лучший вариант для широкого объединения вокруг будущей церкви.

Много вопросов относительно его кандидатуры есть у представителей УАПЦ. Замечания в его адрес имеют и иерархи УПЦ МП, которые поддерживают автокефалию.

В объединительном соборе примут участие около 45 иерархов УПЦ КП, 14 представителей УАПЦ, а также все желающие иерархи УПЦ МП.

Приглашение должны разослать вскоре после объявления даты собора.

Собеседники ВВС в Константинополе подтверждают, что приглашение на участие в соборе получат все иерархи УПЦ МП в Украине.

Сколько из них согласятся - неизвестно. 13 ноября собор УПЦ МП запретил своим представителям посещать объединяющее собрание поместной церкви и продублировал решение РПЦ разорвать общение с Константинополем.

Правда, в тот же день три иерарха этой церкви приехали на встречу к президенту, где обсуждали будущую автокефалию.

Что будут делать иерархи УПЦ МП

Собеседники ВВС указывают, что от УПЦ МП в работе собора могут принять участие несколько десятков иерархов. Чем больше их будет, тем существеннее они повлияют на выборы предстоятеля.

Копірайт зображення NIKOS-GIORGOS PAPACHRISTOU Image caption Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии новоизбранному предстоятелю во время совместной службы в Константинополе

11 октября синод Вселенского патриархата отменил временное переподчинение киевской митрополии Москве и признал канонический статус иерархов УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Фактически, Константинополь теперь признает подчиненными себе всех иерархов в Украине.

Как отмечают собеседники в Константинополе, иерархи УПЦ МП, которые не присоединятся к новой церкви, для Вселенской патриархии будут оставаться епископами православной церкви. С возможностью приобщиться к новой церкви уже после собора.

В Константинополе сравнивают новую церковь с ребенком - ее сейчас создадут, она будет расти и "со временем притянет к себе всех".

А вот в УПЦ МП уже заявляют о давлении украинской власти накануне собора. За последние дни СБУ провела ряд обысков у настоятеля Киево-Печерской лавры, а также у десятков священников в Житомирской области.

Силовики говорят, что проводят обыски в рамках уголовного дела о разжигании религиозной и национальной вражды. Но в УПЦ МП считают, что все это проводится для того, чтобы принудить епископов принять участие в объединительном соборе.

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