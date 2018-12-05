Суд готовит приговор Януковичу. Что означает заочное осуждение?

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Оболонский райсуд Киева готовит приговор по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Суд не согласился по просьбе адвокатов приостановить рассмотрение дела на время его болезни.

Судьи пока не сообщили, когда именно будет оглашен приговор.

Государственное обвинение требует приговорить Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Сам экс-президент и его защитники отвергают все обвинения и считают процесс политическим.

В среду Виктор Янукович снова не вышел на видеосвязь с последним словом в суде.

По словам адвокатов, из-за болезни бывший президент сейчас находится в больнице, где технической возможности устроить видеоконференцию нет. Кроме того, делать это ему якобы не разрешают врачи.

"Учитывая, что медицинские справки, предоставленные суду, не содержат данных о том, что Виктор Федорович Янукович не может выступать в суде, в том числе в справках не указано, что у него травмирована голова или травмированы органы речи, суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов", - заявил судья.

Он также напомнил, что это уже 89-е заседание по делу: "Обвиняемому предоставлялись все возможности для того, чтобы прибыть в суд и высказать свою позицию".

Процесс длится около 1,5 года, с мая 2017 года.

И расследование, и суд над бывшим президентом проходили по специальной процедуре - заочной, без участия самого подозреваемого.

Что она означает, какова международная практика заочного осуждения и какими могут быть его последствия?

На эти вопросы BBC News Украина искала ответы вместе со специалистами.

Почему суд над Януковичем заочный?

Верховная Рада на протяжении 2014-2017 годов несколько раз принимала поправки в законодательство, чтобы урегулировать основания и процедуру заочного судопроизводства.

В октябре 2014-го это был закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления", который разрешил досудебное заочное расследование уголовных дел.

Фактически, закон был принят для того, чтобы у прокуратуры были законные основания расследовать дела против Виктора Януковича и его окружения, и об этом неоднократно заявляли руководители ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что если бы закон не был принят, то "более 800 дел, которые находятся на стадии досудебного следствия ГПУ, были бы закрыты, а дела, которые уже были направлены в суд, не были бы рассмотрены".

В начале 2017 года парламент вновь внес изменения в кодексы и разрешил суд над подозреваемыми лицами. Закон разрешил судить подозреваемого в совершении преступления без его присутствия. Достаточно было прислать повестку по последнему известному месту его жительства или пребывания.

"По этому закону могут быть осуждены только те, кто украл миллиарды, кто убил людей, кто предал государство и совершил другие особо тяжкие преступления и не менее шести месяцев скрывается за границей. Следовательно, этот закон направлен на воровскую элиту, которая сбежала из Украины", - отмечал генпрокурор.

Копірайт зображення AFP Image caption Аннексия Крыма началась с появления в АРК "зеленых человечков", которые оказались российскими военными. Виктор Янукович заявлял, что не он "сдал Крым"

Генпрокуратура в 2014-м объясняла, что в возвращении высокопоставленных должностных лиц не может помочь Интерпол, поскольку этот орган не разыскивает тех, кто бежал в Крым или на неконтролируемую территорию Донбасса.

А в мае 2017 года стало известно, что Интерпол вообще снял с розыска всех чиновников, включая Виктора Януковича.

Почему критикуют заочное судопроизводство?

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк - один из тех, кто считает процедуру заочного осуждения несовершенной и дающей все шансы Виктору Януковичу на выигрыш дела против Украины в Европейском суде по правам человека.

"Как по мне, процедура прописана таким образом, чтобы они (Виктор Янукович и его юристы. - Ред.) получили решение суда и успешно обжаловали его в ЕСПЧ", - отмечал Сергей Горбатюк в интервью ВВС.

По его убеждению, заочная процедура не во всем согласуется с международными конвенциями и практикой Европейского суда.

Такого же мнения адвокат "Небесной сотни" Павел Дикань.

"Система заочного судопроизводства настолько несовершенна, что есть много рисков и угроз обжалования приговора. Плохо прописаны процедуры, плохо разделены этапы предварительного расследования и судебного следствия, права и полномочия сторон на этом этапе. Они нечетко определены, они позволяют свободное толкование. И этим, кстати, пользовались обе стороны судебного процесса и сам суд. И здесь речь идет не только о деле Януковича, а о любом деле по процедуре заочного осуждения", - сказал адвокат ВВС News Украина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Государственное обвинение считает, что Виктор Янукович действовал в интересах России

Юристы утверждают, что изменения в УК и УПК нарушают Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, одна из статей которой указывает, что обвиняемый в совершении преступления имеет неотъемлемое право быть информированным о вменяемых ему преступлениях, а также иметь возможность защищать себя на суде лично.

Именно на этом постоянно настаивали адвокаты Виктора Януковича.

Юристы также считают нарушающим права человека статью, предусматривающую конфискацию имущества осужденного в то время, когда его нет в стране. Это, по мнению экспертов, может привести передачу или продажу этого имущества другим лицам. Некоторые юристы считают, что это путь к перераспределению собственности тех, кто находится за пределами Украины и оказался под следствием.

Бывшие должностные лица Януковича убеждены, что именно имущество является ключевой причиной принятия законов о заочном судопроизводстве.

"Документ сконструирован так, чтобы правоохранители по факту получили право бессрочно расследовать и искать всех, на кого режим укажет пальцем. Это закон о тотальном наступлении на права и свободы граждан и запугивании всего делового населения страны. Каждый, кто станет политическим или бизнес-заложником власти, больше не сможет ни опровергнуть, ни обжаловать его действия", - писал в Facebook в феврале 2017 года экс-первый заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов.

Какова международная практика?

Организация Global Rights Compliance, которая предоставляет консультативные услуги и судебную поддержку в области прав человека и международного гуманитарного права, опубликовала исследование о международном опыте заочного судопроизводства.

"Международное право достаточно осторожно относится к заочному судопроизводству. Фактически, оно исчезло с мировой арены с момента окончания работы Международного военного трибунала в Нюрнберге после Второй мировой войны. Заочное судебное разбирательство запрещено в современных международных трибуналах, как международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанды, специальный суд по Сьерра-Леоне, а также в МКС. Только специальный трибунал по Ливану, который начал работу в 2009 году, разрешил заочный процесс - из-за чего страдает от значительной критики", - говорится в исследовании организации.

В европейских странах к заочному судопроизводству относятся осторожно. К примеру, в Австрии и Германии разрешено заочное производство, но наказание незначительное - либо два года, как в Австрии, либо вообще невозможно, как в Германии.

Присутствие обвиняемого в судебном процессе в качестве основной гарантии справедливого суда предусмотрено международными договорами, которые подписывала Украина. В частности, это Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция по правам человека, отмечает организация.

В то же время, GRC указывает, что ни один международный или региональный договор о правах человека прямо не запрещает проводить судебные разбирательства в отсутствие обвиняемого.

"Более того, существует общий консенсус на международном уровне о том, что право обвиняемого присутствовать на судебном разбирательстве не является абсолютным и может быть предметом определенных ограниченных исключений", - говорится в исследовании.

Экс-президент и его защитники постоянно настаивали на том, что суд не может происходить без участия Виктора Януковича. Но ГПУ утверждает, что именно исключительными обстоятельствами руководствовались и Генпрокуратура, и парламент, достигнув консенсуса относительно заочного судопроизводства над бывшими президентом и членами правительства.

Судили ли раньше в Украине заочно и есть ли приговоры после вступления в силу нового закона?

Практика заочного судопроизводства в Украине существует давно.

По данным Верховного суда Украины, почти половина судебных процессов по гражданским делам, то есть, о разделе имущества, наследства, разводе и т.п. проходит с участием только одной из сторон. Главная причина - часто ответчики по таким делам на суд не являются.

Изменения в УК и УПК, введенные после отстранения от власти Виктора Януковича - это принципиально новая ситуация, поскольку речь идет о тяжких уголовных преступлениях, наказание за которые значительно более жетское и длительное.

После принятия в феврале 2017 года закона о заочном судопроизводстве суды в Украине уже выносили заочные обвинительные приговоры.

Так, Дзержинский городской районный суд Донецкой области заочно приговорил к 12 годам лишения свободы так называемого "министра внутренних дел" самопровозглашенной "ДНР" Алексея Дикого.

Бердянский суд Запорожской области приговорил к девяти годам заключения с конфискацией имущества бывшего заместителя начальника горотдела полиции Тореза Донецкой области Вадима Мазина, который в 2014 году изменил присяге и остался на оккупированной территории.

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к пяти годам лишения свободы заочно жителя Счастья за ​​участие в организации сепаратистского "референдума" в "ЛНР".

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Заочное расследование ГПУ проводит в отношении бывших чиновников, находящихся за пределами Украины

Какие еще громкие дела расследуются заочно?

Суды в течение 2017-2018 годов разрешили заочное расследование в отношении бывшего главы правительства Николая Азарова, вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра финансов Юрия Колобова, доходов и сборов - Александра Клименко, энергетики - Эдуарда Ставицкого, внутренних дел - Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, бизнесмена Сергея Курченко, бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева, бывшего начальника главного управления МВД Украины в Киеве Валерия Коряка, экс-главы СБУ Александра Якименко.

В феврале 2018 года генпрокурор Юрий Луценко обещал, что "в этом году" начнутся судебные процессы над Азаровым, Арбузовым, Курченко, Клименко, Ставицким, Захарченко, Якименко. Все они, отмечал генпрокурор, являются "беспрецедентно резонансными и важными для общества".

В списке "заочников" также экс- прокурор" в Крыму и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-министр обороны Михаил Ежель, депутат парламента Александр Онищенко.

Но в январе 2017 года суд не разрешил Генпрокуратуре проводить заочное расследование в отношении экс-секретаря СНБО Андрея Клюева.

Как сообщили ВВС News Украина в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в период с января по июль 2018 года ГПУ расследовала по заочной процедуре и направила в суд 14 уголовных дел. Однако в ГПУ не предоставляют подробной информации об этих делах.

Какими могут быть последствия заочного наказания Виктора Януковича?

Если приговор будет обвинительным, то это означает, что как только экс-президента задержат в Украине или в другой стране, с которой есть договоры об экстрадиции и которая на это согласится, он будет арестован для исполнения наказания.

Но приговор Оболонского суда не вступит в силу, если Виктор Янукович его обжалует в апелляционной и кассационной инстанции. Адвокаты экс-президента неоднократно заявляли, что будут оспаривать приговор, а также защищать интересы клиента в международных судах, поскольку считают судебный процесс политически мотивированным.

В качестве доказательства они приводили высказывания президента Петра Порошенко и других должностных лиц Украины о том, что заочное судопроизводство необходимо для того, чтобы осудить Виктора Януковича.

Петр Порошенко действительно в феврале 2017 года заявлял об этом.

"Это поможет экс-президенту, потому что заявление главы государства о необходимости принять специальный закон под приговор для конкретного обвиняемого - это его отложенная победа в ЕСПЧ, отмена приговора и компенсация из бюджета", - уверял бывший соратник экс-президента Андрей Портнов.

Генеральная прокуратура в случае вынесения обвинительного приговора и решения о заочном аресте Виктора Януковича может обратиться в Интерпол и просить о задержании его и передаче Украине.

Однако Россия, где сейчас находится экс-президент, отказывала Киеву в его выдаче.

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