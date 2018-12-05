Почему в Украину не пустили российских журналисток: не убедили
Во вторник украинские пограничники не пропустили двух российских журналисток, которые планировали пресс-тур по Донбассу.
Обе журналистки не принадлежат к пулу провластных российских СМИ, а считаются представителями "либеральных медиа".
Почему же украинские пограничники завернули их в аэропорту после длительных бесед о цели поездки?
Это BBC News Украина выяснила у Госпогранслужбы.
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Что произошло
"Красивый город Киев, прекрасный аэропорт "Жуляны", жаль, депортируют меня из него прямо вот после двух часов ожидания в не менее прекрасный город Минск", - написала во вторник вечером российская журналистка Анастасия Лотарева в издании "Такие Дела".
Как значится на странице этого медиа, оно является информационным порталом благотворительного фонда "Нужна помощь": "Мы пишем о социальных проблемах, чтобы решить их".
Анастасия Лотарева сообщила, что причиной ее недопуска в Украину стало то, что она не подтвердила цель визита.
"Хотя ехала по приглашению от общественной организации", - отметила женщина.
Она также написала, что украинские пограничники два часа "очень вежливо" расспрашивали ее "о Голодоморе, украинских моряках и Боинге" (речь, очевидно, о сбитом над Донбассом рейсе MH17).
В комментарии BBC News Анастасия Лотарева рассказала, что вопросы об истории для нее выглядели довольно странными.
"Мне кажется, что официальный разговор не может так строиться. Когда спрашивали: почему ваша страна не употребляет слово "Голодомор" и как вы лично относитесь к Голодомору? Спрашивали, почему Россия не признает украинских моряков военнопленными и как я лично к этому отношусь", - вспоминает женщина.
"Я на все эти вопросы ответила, но не думаю, что я - та инстанция, которая может отвечать за официальную позицию", - добавила она.
Впоследствии о недопуске в Украину сообщила еще одна российская журналистка - Евгения Зобнина от телеканала "Дождь".
В комментарии она рассказала, что тоже ехала по приглашению украинских общественных организаций.
"Было официальное приглашение с печатью, в котором правозащитники ручались, что мы будем перемещаться организованно, и они несут за меня ответственность", - рассказала россиянка.
"Но это не сыграло никакой роли. Ни то, что я девушка, а не мужчина, которых сейчас не пускают. Ни то, что за меня поручились и оформляли документы со стороны Украины", - добавила она.
Евгения Зобнина также рассказала, что украинские пограничники, когда узнали, что она журналистка, спрашивали, делала ли она репортажи о Крыме и Крымском мосте, а также вообще освещала ли какие-то события в Украине.
После часа такого собеседования женщина получила отказ на въезд и вынуждена была до утра ждать самолет в Минск.
Пресс-тур на Донбасс
По данным канала "Дождь", российские журналистки ехали по приглашению Луганского областного правозащитного центра "Альтернатива", украинской организации "Мемориал" и немецкой DRA - в "блог-тур" по Донбассу.
Председатель правления центра "Альтернатива" Валерий Новиков рассказал BBC News Украина, что они запланировали поездку по подконтрольным Киеву районам Донецкой и Луганской областей для журналистов из Украины, Германии, Франции и России.
"Хотели, чтобы в России хоть как-то показали то, что происходит на Донбассе. Хотели свозить на кладбище, где похоронены погибшие в результате конфликта украинцы. У нас были запланированы встречи с более чем сотней представителей общественных организаций, чтобы показать, как работает общественный сектор в зоне конфликта", - пояснил Валерий Новиков.
По его словам, действовали абсолютно прозрачно, сделали официальное приглашение, где была расписана вся программа.
В итоге двух российских журналисток не пропустили, хотя третья приглашенная правозащитница из России все же смогла попасть в Украину (добирались они отдельно).
Валерий Новиков рассказал, что украинские пограничники не связывались с ним перед тем, как запретить въезд для россиянок. Хотя все его контакты были указаны в приглашениях.
"Для нас это неприятная история. Мы - организация, основанная в ныне оккупированном Алчевске. И хотели обратить внимание россиян на то, что происходит на Донбассе", - подытожил он.
Неубедительная аргументация
BBC News Украина связалась с помощником председателя и спикером Госпогранслужбы Украины Олегом Слободяном.
"Российские журналистки действительно имели приглашение от украинской общественной организации. Но ехали они на Донбасс, в зону проведения операции объединенных сил. Где, к тому же, введено военное положение. При этом у них не было соответствующей аккредитации для работы там", - рассказал представитель пограничников.
По его словам, отсутствие аккредитации стало лишь одной из причин отказа на въезд: "В целом их аргументация относительно цели визита оказалась неубедительной для пограничников, которые действовали в соответствии со своими полномочиями".
В то же время Олег Слободян заверил, что украинские пограничники не имеют никаких инструкций относительно "исторических вопросов" для россиян.
"О предварительном посещении Крыма обязательно спрашивают. А спрашивать об истории - таких указаний нет", - рассказал он.
"Возможно, не нужно и пытаться"
Журналистка издания "Такие Дела" Анастасия Лотарева говорит, что еще не решила, будет ли пытаться попасть в Украину в ближайшем будущем.
Последний раз она была здесь в 2015 году, когда посещала родных, живущих в Украине - была в Одесской и Николаевской областях.
Не исключает, что попытается посетить их еще как частное лицо.
"А что касается профессиональных поездок - если так тебя не хотят видеть здесь, может быть, не стоит и пытаться", - предполагает российская журналистка.
А чтобы граждане России, которые планируют посетить Украину, могли более четко понимать свои перспективы пересечения украинской границы, возможно, стоит ввести визовый режим между странами, заключает Анастасия Лотарева.
Тем временем, с момента введения военного положения в Украину не пропустили 730 россиян, 56 из них - за минувшие сутки.