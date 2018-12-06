Между США и Россией начинается новая ракетная гонка. Как это повлияет на Украину?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пока Россия пугает врагов "Искандерами", дальность которых не превышает 500 км. Однако в НАТО считают, что в России уже есть ракета с большей дальностью, которая нарушает советско-американские договоры

Вечером 4 декабря министры иностранных дел стран НАТО приняли заявление, в котором обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В НАТО отметили, что этот документ имеет решающее значение для безопасности в течение 30 лет.

Одновременно госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страна остановит свои обязательства по ДРСМД, если Россия за 60 дней не вернется к его выполнению.

В России отрицают эти обвинения и обвиняют именно США в нарушении договора.

ДРСМД подписали в 1987 году лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. К июню 1991 года два государства ликвидировали все наземные ракеты малой (500-1000 км) и средней дальности (1000-5500 км). Европейцы вздохнули с облегчением. Вероятность того, что Европа станет первой ареной для ядерной войны существенно уменьшилась.

Последние пять лет Россия и США обмениваются обвинениями в нарушении ДРСМД. В конце октября Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора.

Он объяснил свое решение тем, что Россия нарушает договор, а Китай, который никогда его не подписывал, достиг большого успеха в разработке ракет средней дальности.

"Если Россия делает это, если Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо", - отметил Трамп.

4 декабря США и их союзники по НАТО выдвинули ультиматум России.

BBC News Украина пообщалась с экспертами по вопросам оружия массового поражения с США, России и Украины о мотивации участников конфликта, последствиях краха ДРСМД для мировой безопасности и влиянии этого события на Украину.

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Взаимные обвинения

"Россия разработала и произвела ракету 9М729, которая нарушает ДРСМД и создает значительный риск для евроатлантической безопасности. Мы решительно поддерживаем вывод США о том, что Россия существенно нарушает свои обязательства по ДРСМД. Мы призываем Россию срочно вернуться к полному и контролируемому соблюдению. Теперь от России зависит судьба ДРСМД", - отмечается в заявлении НАТО от 4 декабря.

Генсек Йенс Столтенберг был более категоричен: "НАТО дает России последний шанс для спасения договора. Или она должна готовиться к миру без ДРСМД".

В докладе директор Национальной разведки США Дэн Коутс сообщил, что ракету 9М729, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку, разрабатывало российское конструкторское бюро "Новатор" в Екатеринбурге.

"Россия начала испытания ракеты в конце 2000-х годов и к 2015 году завершила комплексную программу полетных испытаний, состоящую из нескольких испытаний ракеты 9М729 как со стационарных, так и с мобильных пусковых установок", - отметил Дэн Коутс.

По его словам, испытания проводились так, чтобы скрыть существование ракеты, что нарушает условия ДРСМД.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанный лидерами СССР и США в декабре 1987 года, утрачивает силу

В ответ на обвинения заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ракета 9М729 не затрагивает договор.

"В России действительно есть ракета наземного базирования 9М729. Она является модернизированным вариантом ракеты для комплекса "Искандер-М". Модернизация данной ракеты имеет отношение, прежде всего, к ее боевой части", - сказал он.

По его словам, в сентябре 2017 году ракету испытали на максимальную дальность 480 км.

В МИД России считают, что США нарушают договор из-за размещения в Румынии установок МK-41 в составе комплексов Aegis Ashore, обеспечивающих оборону НАТО.

"Пусковые установки позволяют осуществлять боевое применение с земли крылатых ракет средней дальности "Томагавк" и других ударных вооружений. Считаем это прямым нарушением ДРСМД", - отмечают в МИД России.

Россия также объявила, что страны, которые разместят на своей территории американские ракеты средней и малой дальности в случае краха ДРСМД, могут подвергнуться удару.

"Если договор о РСМД будет нарушен, то это не останется без ответа с нашей стороны... Не территория США, а страны, которые разместили у себя американские комплексы с ракетами малой и средней дальности, станут объектами поражения при соответствующих действиях России", - заявил 5 декабря во время брифинга перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия начала разработку ракеты, нарушая условия ДРСМД

В НАТО упреки в адрес США отвергают. "Соединенные Штаты остались в полном соответствии со своими обязательствами по ДРСМД", - говорится в заявлении от 4 декабря.

В комментарии BBC News Украина Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных и международных исследований Высшей школы экономики (Россия), утверждает, что сложно доказать нарушение ДРСМД именно из-за ракеты 9M729.

"Крылатая ракета является по сути небольшим беспилотным самолетом с турбореактивным двигателем, в которой дальность определяется вместимостью баков с топливом. Россия поставляет на экспорт ракеты "Калибр" с уменьшенным баком и дальностью в 300 километров. Для себя Россия может производить ракеты с другими характеристиками, на учениях их испытали на дальность до 500 км. Именно ракеты 9М729 США использовали, чтобы переложить на Россию ответственность за крах договора", - говорит Василий Кашин.

По его мнению, США не могли просто так выйти из договора, поскольку он важен для стран ЕС и может испортить отношения с ними, поэтому и нашли повод.

Сергей Галака, профессор Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко, считает, что конфликт США и России по ДРСМД назревал давно, а после остановки ограничений и контроля за ракетами средней и малой дальности возрастет вероятность эскалации, которая является более невыгодной России.

По его словам, ДРСМД был радикальным шагом по разоружению, но поставил США в невыгодное положение по отношению к Китаю, а Россию - в отношении Китая и Ирана, где подобные вооружения продолжили развивать.

"Россия смотрит на некоторых соседей и понимает, что для их сдерживания нужны ракеты среднего радиуса действия, поэтому производит системы двойного использования. Поэтому и нужны ракеты 9M729, которые номинально дальностью до 500 км, а реально дальность их больше", - говорит ученый.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия неоднократно обвиняла США в том, что размещенный в южной Румынии на базе Девеселу наземный комплекс Aegis Ashore включает оборудование, которое позволяет "осуществлять боевое применение с земли крылатых ракет средней дальности "Томагавк"

По его мнению, в случае эскалации США могут развернуть "стратегически невыгодное России" вооружение, учитывая небольшую продолжительность полета ракет с территории центральноевропейских членов НАТО в РФ.

"В 1980 году ракеты Першинг-2 (США развернули их в Западной Германии в 1983 году, а сняли с вооружения в 1989 году благодаря реализации ДРСМД. - Ред.) могли долететь до границ СССР за 4 минуты, до Киева - за чуть большее время . Этого явно недостаточно, чтобы оценить угрозу и принять решение об ответе. Даже был вопрос о передаче функций принятия решений по пуску ракет автоматизированной системе, то есть электронно-вычислительная машина должна была решить, существовать ли дальше человечеству", - напоминает Сергей Галака.

Он считает, что Россия не хотела открыто отказываться от договора, понимая, что финансово не выдержит новую гонку вооружений. ВВП России составляет лишь 7% от ВВП США и 10% от ВВП Китая.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Размещение "Першинг-2" в Западной Германии вызвало акции протеста. В 1980 году немцы боялись, что страна станет жертвой ядерного противостояния США и СССР

Ядерные гонки США и Китая

Конфликт между США и Россией является причиной возможного краха ДРСМД, но многие эксперты убеждены, что договор обречен еще и из-за противостояния США и Китая, который к ДРСМД не присоединялся.

"Причинами решения Дональда Трампа (выйти из ДРСМД. - Ред.) были нарушения условий договора Россией и желание США рассмотреть возможность размещения в Азии ракет малой и средней дальности против Китая", - отмечает директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц.

Василий Кашин вообще называет китайско-американское соперничество главной причиной разрушения ДРСМД.

По его словам, Китай накопил уже более двух тысяч неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью до 4000 км. Они позволяют КНР нанести сокрушительный удар по военной инфраструктуре США и их союзникам в Азиатско-тихоокеанском регионе.

"Остановить такой удар невозможно. Одновременно в Китае очень сильно прогрессируют и стратегические ядерные силы - межконтинентальные ракеты, ракеты морского базирования, ракеты средней дальности. Американцы поняли, что они оказались в невыгодном положении", - отмечает ученый.

"Азиатско-Тихоокеанский регион - место, где идет борьба за будущее мира. Ранее мировые войны велись за господство в Европе, сейчас большая борьба будет за господство в АТР", - объясняет он.

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По его мнению, Китай не может пойти на договор с США об ограничении ракет средней и малой дальности, поскольку они занимают важное место в структуре вооруженных сил и на них потрачены большие деньги.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китайские противокорабельные ракеты Дунфэн 21D способны поражать американские авианосцы класса Nimitz в Тихом океане

"Китайские ракеты средней дальности, такие как Дунфэн 26 и Дунфэн 21C, - некоторые из них просто совершенно уникальны. Есть баллистические ракеты средней дальности, способные поражать мобильные цели - корабли. Китай понимает, что это дает ему преимущество в АТР, и китайцы не будут ограничивать эти вооружения", - отмечает Василий Кашин.

По его словам, Китай хочет выиграть эту гонку вооружений с США.

"Гонка вооружений уже идет. А Россия важна для Китая, потому что может отвлечь американские силы в Европе в то время, как что-то важное решается в Азии. И вообще Восточная Европа - второстепенный фронт, которым ранее была Азия", - считает российский ученый.

В то же время Василий Кашин считает, что Европе и США новая гонка ракетных вооружений не выгодна. "Возможно они будут пытаться достичь какого-то временного компромисса с Россией, чтобы ее избежать. Но это будет трудно", - говорит он.

Сергей Галака считает, что заявлениями о выходе из договора США реагируют на рост роли Китая.

"Американцев беспокоит именно Китай. Кондолиза Райс (советник по нацбезопасности президента США в 2001-2005 годах, госсекретарь США в 2005-2009 годах. - Ред.) еще в 2000 году сказала, почему мы должны придерживаться договоров, которые нам больше не выгодны", - отмечает он.

Как ответит Россия и при чем здесь Украина

Василий Кашин говорит, что для России прекращения ДРСМД может иметь положительный эффект благодаря экономии бюджетных средств.

"Россия приняла концепцию неядерного сдерживания. Она основывается на большом арсенале крылатых ракет средней дальности, которые размещены на морских кораблях и бомбардировщиках. А когда страна не будет связана условиями договора, она может начать развертывание ракетной промышленности, большего количества наземных крылатых ракет на мобильных пусковых установках, мобильных шасси, которые дешевле, эффективнее и лучше защищены, чем ракетные комплексы воздушного и морского базирования", - говорит он.

Россия может нарастить количество ракет, способных поражать цели в Восточной и Центральной Европе.

"Гонка не ослабит Россию, потому что мы не стремимся достичь баланса. Американцы тратят большие деньги на экспедиционные ударные группы за рубежом. Россия только стремится воевать в своем регионе. К тому же крупные силы американцев будет отвлекать гонка вооружений с Китаем", - отмечает российский ученый.

Г-н Кашин считает, что Россия не может допустить гипотетическое развертывание американских ракет в Украине, которое, по его мнению, скорее всего, будет сопровождаться появлением прямого американского военного присутствия.

"Черниговская и Сумская области очень приближены к центру России, это маленькое подлетное время. Если мы не получаем гарантий, что в Украине не появится американская военная инфраструктура, мы окажемся перед существенной, хотя и не смертельной опасностью. Интерес России к тому или иному решению украинского кризиса резко возрастает", - говорит эксперт.

"Есть общая точка зрения в России, если США захотят разместить эти ракеты на украинской территории - они их разместят. Единственным препятствием может быть угроза неконтролируемой эскалации", - добавляет он.

Ученый добавляет, что Россия уже перестраховалась, восстановив советскую систему автоматизированного ракетного ядерного удара, но размещение ракет на территории Украины не может допустить.

"Работает система Периметр (в США ее называют Dead Hand или "Мертвая рука". - Ред.), которая позволит в случае удара по органам управления России нанести ответный ядерный удар по США в автоматическом режиме. Риски есть. Как только появляются ракеты средней дальности, государство должно не допустить сокращения подлетного времени", - объясняет Василий Кашин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов заявил, что страны, которые разместят американские ракеты средней и малой дальности, станут "объектами поражения"

Ричард Вайц говорит, что не слышал о существовании планов по размещению американских ракет на территории Украины. "Они будут как провокационными, так и очень уязвимыми для первого удара. Это будет как приглашение России атаковать их", - отмечает он.

Он прогнозирует, что Россия и Китай, будут осуждать США и производить и в дальнейшем ракеты средней и малой дальности. "Поскольку США потребуется много лет для разработки, изготовления и размещения большого количества этих ракет, даже если они это решат сделать, я не ожидаю серьезных изменений", - говорит Ричард Вайц.

По его мнению, открытая гонка вооружений в мире уже началась.

"Однако она более сложная, чем гонка вооружений холодной войны. Она включает не только ядерные ракеты, но и кибервойны, гиперзвуковые системы, противоракетное и ракетное оружие и т.д.", - добавляет американский ученый.

Сергей Галака считает, что вероятным ответом России на крах ДРСМД будет развертывание большего количества ракетных комплексов "Искандер". Другую гонку вооружений Москве будет трудно выдержать.

Он отмечает, что некоторые идеи об ответе США, которые сейчас звучат в России, совсем не новы. О них говорили во времена СССР, но тогда от них отказались.

"Например, идея создания 100-мегатонной бомбы. На Северной Земле в 1961 году испытали 58-мегатонную "Царь-бомбу". Ее даже не могли поднять на самолет, специально вырезали часть фюзеляжа. Говорили, что она способна уничтожить европейскую страну среднего размера. Когда появилась идея испытать 100-мегатонную бомбу, Сахаров написал руководству, что возможно образование разлома земной коры", - вспоминает он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Так выглядела "Царь-бомба", испытанная в 1961 году. Ядерный гриб после ее взрыва поднялся на 67 км

"Был еще проект создать 500-мегатонный фугас, затопить его в Атлантике и подорвать в случае конфликта. Хрущеву сказали, что большое цунами накроет половину Европы, а затем волна еще и США затопит. Но здравого смысла хватило. По слухам, Хрущев ответил: "Но если все погибнут, как нам с американскими рабочими коммунизм строить?", добавляет ученый.

Сергей Галака считает, что для США нет смысла размещать в Украине ракеты: "У них достаточно высокоточных неядерных средств, чтобы нанести вред России. А если стороны применят стратегическое ядерное вооружение, будет взаимное уничтожение".

"Российские запугивания переходят рациональную границу. "Рай, так в рай", но забыли у самих россиян спросить. Напоминает израильскую доктрину Самсона - "Разрушить стены храма и похоронить себя с врагами", но Россия в другом положении, чем Израиль", - отмечает г-н Галака.

Он считает, что следующей жертвой противоречий между США и Россией станет договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. В 2020 году этот договор, подписанный на 10 лет, могут не продлить, и гонка вооружений усилится.

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