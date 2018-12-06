Сотни обманутых иностранцев: скандал в Донецком медуниверситете

Копірайт зображення Alamy Image caption Иностранные студенты, которые учатся в Донецком национальном медуниверситете, заявили о плохом качестве обучения и махинациях с оплатой

В Кропивницком, где расположены два факультета Донецкого национального медицинского университета, разгорелся конфликт. Иностранные студенты заявили, что их плохо учат, а также рассказывают о махинациях с платой за учебу.

В целом в университете учатся более тысячи иностранцев. Однажды им объявили, что их плата за учебу так и не пришла на счета университета в полном объеме.

Теперь внутренний аудит и правоохранительные органы должны выяснить, на каком этапе и кто обманул студентов.

В самом вузе признают, что проблемы с учебой есть, но не такие уж и страшные.

Что в конечном итоге изменили в обучении после скандала, выясняла ВВС News Украина.

Одна лекция по хирургии и все. Так не станешь врачом

Каких врачей готовят в университете?

В середине ноября 500 студентов-иностранцев не вышли на учебу, требуя встречи с ректором университета. Они обещали обратиться в консульства своих стран и заявить о мошенничестве, поскольку, говорят они, их плохо учат.

"У нас нет учебников. Разве так должно быть в университете? Многие преподаватели читают предметы, которые не являются их специализацией. Некоторые преподаватели не говорят по-английски. Мы третий курс, и у нас не было никаких практических занятий. Однажды без преподавателя нас самих отправили в больницу", - говорит Хазем Ахмед, студент из Египта.

Студенты рассказывают, что учатся по распечаткам и видео из YouTube, но отмечают, что могли бы это делать и не выезжая из дома.

"Мы прочитали распечатку, нам дали тест, поставили "4", и на этом все обучение заканчивается", - жалуется другой студент, который не назвал своего имени.

"Те темы, которые в других университетах изучают практически, мы изучаем теоретически. Вторая проблема - мы не имеем времени для изучения предметов. Например, важнейшие предметы по медицине мы можем учить только семь дней. Еще есть проблема с преподавателями. Например, мой брат, который также изучает медицину, приходит на пару, а преподавателя нет. На следующий день приехал хороший специалист из Краматорска, прочитал лекцию - и все. Одна лекция по хирургии и все. Так не станешь врачом", - говорит Нада, третьекурсница из Египта.

Диплом университета признан в 56 странах мира.

Сейчас в университете учатся 445 украинских студентов.

75% из них - из Кировоградской области.

Еще 1078 студентов - иностранцы из 46 стран мира.

Украинским студентам для поступления надо сдать ВНО на бал не ниже 150.

Иностранные абитуриенты зачисляются на учебу исключительно по результатам устного собеседования. По контракту преподавание для них проводится на английском.

Студенты возмущенно показывают на фото комнату, где они учатся, - она ​​слишком тесная. Другого ожидали и от спортзала и общежитий.

Встретиться с руководством не так просто - все это находится в Донецкой области. До войны Донецкий медицинский университет им. Горького работал в Донецке и занимал первое место в рейтинге вузов среди медицинских вузов Украины.

Зачем донецкий вуз Кропивницкому?

В 2014 году университет уехал из Донецка, оставив там всю материально-техническую базу и огромную библиотеку.

Как юридическое лицо университет переехал в Лиман, а учебные корпуса расположили в Краматорске. Однако там не хватило места, и фактически прифронтовая территория не привлекала иностранных студентов. Поэтому в 2016 году в Кропивницком и Мариуполе открылись факультеты медвузов.

Руководство Кировоградской области заинтересовано в университете прежде всего потому, что в регионе не хватает врачей. 36% должностей вакантны уже сейчас, кроме того, большая часть медиков - пенсионного возраста. В области надеялись, что абитуриентами станут местные, которые останутся здесь работать.

Область обещала полностью передать университету до 2017 года помещение в центре города, которое до этого принадлежало МВД. Однако сейчас одно крыло учреждения так и не доступно для студентов - там по-прежнему расположен следственный отдел полиции, а вуз использует дополнительные помещения в других частях города.

Копірайт зображення Валерий Лебедь Image caption Студенты массово жалуются на плохое качество обучения и условия

"В общежитии не работает лифт, иногда может не работать туалет. Здесь необходимы некоторые изменения. И в учебе хотелось бы больше практики, интерактива и хорошего отношения преподавателей. ...Иногда преподаватель выходит на 5 минут поговорить по телефону, потом возвращается и снова уходит", - рассказывает Джил, студентка из Кении.

Студент из Египта добавляет, что, заплатив большие деньги за учебу, он теперь дополнительно должен снимать квартиру, потому что места в общежитии для него не нашлось.

"Зачем тогда столько студентов набирать, если нет места? Я не понимаю. Также непонятна ситуация с медицинской страховкой. Я заплатил за нее 300 долларов США, но когда заболел, меня отказались принимать бесплатно в больнице и пришлось платить снова. А зачем тогда я платил эти деньги?" - возмущается египтянин.

Копірайт зображення Валерий Лебедь Image caption Иностранные студенты требуют от руководства разобраться в ситуации

В этом году иностранцы должны сдавать КРОК - квалификационный экзамен, который позволит им либо продолжить дальнейшее обучение, либо повторить учебный курс за дополнительную плату, либо вообще покинуть вуз. Они просто боятся с такой подготовкой не сдать тест.

Слова студентов подтверждает и бывший исполняющий обязанности декана факультета Александр Мухин. В университете, говорит он, до сих пор нет библиотеки, спортзала, столовой, студенты учатся по электронным книгам и смартфонам.

"В кабинетах у стоматологов стоят два фантома старых образцов. Могут ли 130 студентов пройти на них ортопедию, ортодонтию, хирургическую стоматологию?! Мы обращались, чтобы сделать все по европейским стандартам, оборудовать фантомный класс. Финансирование так и не выделили. В университете сейчас в коробках стоят два импортных кресла, закупленных еще в 2016 году. Они так и остаются в коробках, потому что нужно финансирование, чтобы их установить и подключить оборудование", - возмущается Мухин.

"Я отчислил по собственному желанию более 100 иностранных студентов-стоматологов. Ведь если в других странах они уже начинают на 2-3 курсе работать руками, здесь они смотрят презентации, как надо лечить", - добавляет он.

Университет: проблемы не такие уж страшные

В университете заявляют, что страшных проблем с учебой нет. Признают нехватку учебников, но считают, что это не критично. Мол, постепенно закупают все необходимое.

"Первый этап государственной аттестации - это аттестация по теоретическим дисциплинам. Для этого ничего не нужно, кроме знаний. Они проходят только пропедевтические дисциплины: те, которые вводят в клинические дисциплины. Базовые клинические дисциплины начинают преподаваться со следующего семестра. Студентам необходимо сдать КРОК-1. А когда студенты вместо того, чтобы готовиться, чтобы успешно его сдать, начинают ходить и говорить о том, что должно быть в университете, и стоят перед телекамерами вместо того, чтобы быть на практических занятиях, то понятно, кому это нужно", - говорит первый проректор Игорь Хрипаченко.

Однако в учреждении начали внутренний аудит и, по словам руководства, обнаружили гораздо более серьезные проблемы.

Копірайт зображення Валерій Лебідь Image caption После аудита руководство университета заявило студентам, что они стали жертвами аферистов

На следующий день после протеста против качества обучения иностранцам сообщили, что они стали жертвами аферистов.

"Руководство международного факультета недобросовестно выполняло свои обязанности. В результате есть масса недостатков и нарушений, которые привели к тому, что ни один из вас сегодня не имеет легитимного статуса пребывания на территории страны. Также сегодня среди вас нет ни одного студента, который оплатил бы полную сумму за учебу", - сообщил Игорь Хрипаченко сотням студентов.

В университете заявили, что, по их мнению, проблемы могли возникнуть из-за фирмы-рекрутера ООО "Украинские образовательные услуги", которая приглашала студентов. Именно через нее студенты оплачивали обучение.

Якобы фирма могла завышать сумму оплаты и не все деньги переводить на счет университета. Расследование ведет СБУ.

Копірайт зображення Валерій Лебідь Image caption Количество студентов, столкнувшихся с проблемами, идет на сотни

Что говорит рекрутер

Представитель фирмы-рекрутера ООО "Украинские образовательные услуги" опровергает обвинения.

"В целом фирм-контактеров, которые заключили договор с Донецким медицинским университетом, - 18, поэтому высказывать претензии к одной компании не совсем корректно", - заявил во время пресс-конференции 16 ноября представитель фирмы Олег Коротенко и добавил, что университет не предъявил фирме никакой письменной претензии относительно денег или нарушений условий договора.

Фирма утверждает, что по каждому студенту есть банковские выплаты. К тому же, если бы оплата студентов не попала в вуз, их бы просто могли отчислить - это предусмотрено контрактом.

Сейчас компания готовит иск в суд о защите чести и деловой репутации.

От студента - до нарушителя закона?

По украинскому законодательству, в случае студентов-иностранцев, чтобы получить вид на временное жительство, в миграционную службу должны подать документы о зачислении на учебу.

После этого иностранцы получают вид на время учебы. Оформляет эти документы ответственное лицо в университете.

Наконец университет ответил, что деньги украли агенты-рекрутеры, и вообще моя виза заканчивается 18 декабря. Я здесь один, мои родители не со мной, и я не знаю, что делать

30 ноября в сети опубликовал видео и текст заявления в полицию 24-летний студент из Пакистана Фейсал Игбал, где рассказал свою историю.

550 долларов США он заплатил за услуги фирмы-рекрутера и приехал в Украину 25 сентября. Затем заплатил 10 тысяч долларов в 137-й комнате - месте, где в университете размещались представители рекрутеров. Он подал заявку на зачисление на третий курс специальности "Общая медицина" и ждал начала учебы.

Однако в отделе по работе с иностранцами оформление документов постоянно откладывали и говорили, что оформление в процессе. Впоследствии он узнал, что в университет его вообще не зачислили, несмотря на оплату.

Копірайт зображення Facebook/Faisal Igbal Image caption Студент Фейсал Игбал из Пакистана говорит, что заплатил за обучение более 10 тысяч долларов, но его так и не зачислили

"Наконец университет ответил, что деньги украли агенты-рекрутеры, и вообще моя виза заканчивается 18 декабря. Я здесь один, мои родители не со мной, и я не знаю, что делать. Хочу чтобы, меня приняли на третий курс или вернули мне деньги", - написал Игбал в заявлении в полицию.

Университет подробно комментирует подобные случаи, говорит, что работает по ДМС и проверяет документы студентов в соответствии с миграционным законодательством.

Сергей Нестеров, помощник ректора и участник аудита вузов, в комментариях к видео Фейсала Игбала в соцсети объясняет, что проблемы не только с деньгами, но и с документами:

"Университет делает все возможное для помощи таким студентам, и это не единичный случай, мы готовы зачислять таких студентов, но недобросовестные фирмы-посредники взяли с них деньги и забрали документы. Если без денег мы еще можем рассмотреть зачисление, то без документов это невозможно, а они у этих посредников, и университет уже обратился с соответствующими заявлениями в полицию".

Что будет с университетом дальше?

Пока вуз работает в обычном режиме, а внутренний аудит продлили до 7 декабря.

1 декабря состоялся День открытых дверей для украинских абитуриентов. Несмотря на опасения украинских студентов, что после скандала учреждение могут закрыть, университет официально опроверг это.

Также закупили англоязычные учебники, а в ближайшее время руководство обещает обустроить фантомный класс для студентов-стоматологов на 12 человек стоимостью 12 млн грн.

Представители университета заявили, что никто не планирует заставлять иностранцев доплачивать, а от университета написали заявление в полицию о сложившейся ситуации. Отдельно заявления в полицию написали только три студента.

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