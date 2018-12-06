Лица украинской армии - фото

Копірайт зображення Минобороны Украины

6 декабря Украина отмечает день своих Вооруженных сил. BBC News Украина подготовила подборку фото украинских бойцов.

Копірайт зображення Минобороны Украины

ВСУ сегодня состоит из более 250 тысяч человек.

Копірайт зображення Минобороны Украины

Украинская армия - люди разных возрастов и профессий.

Копірайт зображення УНИАН

Это танкисты на "мешках" (так на армейском жаргоне называют танки).

Копірайт зображення Міноборони України

Артиллеристы - "арта". На фронте их называют "богами войны".

Копірайт зображення "Запорожская Сечь"

Летчики.

Копірайт зображення Минобороны Украины

Моряки.

Копірайт зображення ВМС ЗСУ

Морская пехота.

Копірайт зображення Минобороны Украины

Десантники с их девизом "Никто, кроме нас".

Копірайт зображення Минобороны Украины

И обычные пехотинцы. "Если не они, то мы", - отшучивается пехота в ответ десанту.

Копірайт зображення Минобороны Украины

У украинской армии уже давно не только мужское лицо.

Копірайт зображення Пресс-центр ООС

Не всегда лицо армии серьезное. Хотя армейский юмор, как признаются сами военнослужащие, - очень специфический.

Копірайт зображення Минобороны Украины

И не все бойцы могут показывать свое лицо. Для сил спецопераций и разведки - это табу.

Лица украинских бойцов уже хорошо знают и на международных учениях.

Копірайт зображення Минобороны Украины

Иногда они могут быть очень молодыми.

Копірайт зображення Минобороны Украины

Лица украинских бойцов окружают все больше гаджетов.

Копірайт зображення Минобороны Украины

Они постоянно учатся и тренируются.

Копірайт зображення Минобороны Украины

А на передовой в зоне ООС на Донбассе продолжают служить тысячи украинских бойцов.

Копірайт зображення Пресс-центр ООС

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