Лица украинской армии - фото
6 декабря Украина отмечает день своих Вооруженных сил. BBC News Украина подготовила подборку фото украинских бойцов.
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ВСУ сегодня состоит из более 250 тысяч человек.
Украинская армия - люди разных возрастов и профессий.
Это танкисты на "мешках" (так на армейском жаргоне называют танки).
Артиллеристы - "арта". На фронте их называют "богами войны".
Летчики.
Моряки.
Морская пехота.
Десантники с их девизом "Никто, кроме нас".
И обычные пехотинцы. "Если не они, то мы", - отшучивается пехота в ответ десанту.
У украинской армии уже давно не только мужское лицо.
Не всегда лицо армии серьезное. Хотя армейский юмор, как признаются сами военнослужащие, - очень специфический.
И не все бойцы могут показывать свое лицо. Для сил спецопераций и разведки - это табу.
Лица украинских бойцов уже хорошо знают и на международных учениях.
Иногда они могут быть очень молодыми.
Лица украинских бойцов окружают все больше гаджетов.
Они постоянно учатся и тренируются.
А на передовой в зоне ООС на Донбассе продолжают служить тысячи украинских бойцов.
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