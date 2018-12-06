Лица украинской армии - фото

  • 6 декабря 2018
бойцы Копірайт зображення Минобороны Украины

6 декабря Украина отмечает день своих Вооруженных сил. BBC News Украина подготовила подборку фото украинских бойцов.

ВСУ Копірайт зображення Минобороны Украины

ВСУ сегодня состоит из более 250 тысяч человек.

Бойцы Копірайт зображення Минобороны Украины

Украинская армия - люди разных возрастов и профессий.

бойцы Копірайт зображення УНИАН

Это танкисты на "мешках" (так на армейском жаргоне называют танки).

танкіст Копірайт зображення Міноборони України

Артиллеристы - "арта". На фронте их называют "богами войны".

арта Копірайт зображення "Запорожская Сечь"

Летчики.

Летчики Копірайт зображення Минобороны Украины

Моряки.

моряки Копірайт зображення ВМС ЗСУ

Морская пехота.

морпех Копірайт зображення Минобороны Украины

Десантники с их девизом "Никто, кроме нас".

дшв Копірайт зображення Минобороны Украины

И обычные пехотинцы. "Если не они, то мы", - отшучивается пехота в ответ десанту.

пехота Копірайт зображення Минобороны Украины

У украинской армии уже давно не только мужское лицо.

женщина в армии Копірайт зображення Пресс-центр ООС

Не всегда лицо армии серьезное. Хотя армейский юмор, как признаются сами военнослужащие, - очень специфический.

Арта Копірайт зображення Минобороны Украины

И не все бойцы могут показывать свое лицо. Для сил спецопераций и разведки - это табу.

разведка

Лица украинских бойцов уже хорошо знают и на международных учениях.

учения Копірайт зображення Минобороны Украины

Иногда они могут быть очень молодыми.

Лицеисты Копірайт зображення Минобороны Украины

Лица украинских бойцов окружают все больше гаджетов.

боец Копірайт зображення Минобороны Украины

Они постоянно учатся и тренируются.

Армия Копірайт зображення Минобороны Украины

А на передовой в зоне ООС на Донбассе продолжают служить тысячи украинских бойцов.

на Донбассе Копірайт зображення Пресс-центр ООС

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