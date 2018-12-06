Варфоломей объяснил, как будут избирать предстоятеля поместной церкви

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Вселенский патриарх Варфоломей разослал иерархам украинских православных церквей письма-приглашения на участие в объединительном соборе 15 декабря для создания поместной церкви в Украине.

В приглашении объясняется процедура выборов предстоятеля будущей церкви.

Текст письма-приглашения опубликовал в Facebook митрополит Переяслав-Хмельницкий УПЦ МП Александр (Драбинко).

Источник BBC News Украина в Константинополе подтвердил подлинность опубликованного митрополитом письма.

В нем митрополита приглашают на собор вместе с одним клириком и одним монахом или мирянином, каждый из которых будет иметь право голоса.

Представителем Вселенского патриарха на соборе будет митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), которого называют куратором "украинского вопроса" в Константинополе.

Присутствовать на соборе будет и президент Украины Петр Порошенко.

Кто и как будет избирать?

Источник в Константинополе отметил, что каждый украинский иерарх, независимо от церкви, которую представляет, будет иметь возможность взять с собой на собор еще двух человек. Каждый из них имеет право голоса.

В тексте приглашения также говорится, что на соборе сформируют бюллетень из трех кандидатов на предстоятеля новосозданной поместной церкви.

Собеседник ВВС пояснил, что сначала будут голосовать все вместе - иерархи, приглашенные ими миряне, клирики и монахи, - пока среди всех кандидатов не определят трех главных.

После этого уже только архиереи будут выбирать предстоятеля среди трех финалистов.

Собор УПЦ КП

Копірайт зображення UNIAN Image caption УПЦ КП проведет свой архиерейский собор для подготовки к созданию поместной церкви

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) проведет 13 декабря свой архиерейский собор для подготовки к объединительному собору.

Согласно информации на сайте УПЦ КП, синод церкви решил созвать архиерейский собор именно в связи с проведением 15 декабря объединительного собора.

При этом в сообщении отмечается, что на архиерейском соборе УПЦ КП должны внести изменения в устав церкви, чтобы сделать возможным процесс объединения церквей и создания единой православной церкви.

По мнению УПЦ КП, объединительный собор 15 декабря будет иметь архиерейский характер и право решающего голоса на нем будет "только у украинских иерархов".

"Присутствие духовенства, монашества и мирян возможно только без решающего голоса", - говорится в заявлении.

УПЦ КП в своем сообщении отмечает, что выдвижение кандидатур на предстоятеля должно происходить по процедуре, которая "будет утверждена собором и предусматривать, что каждый кандидат должен во время выдвижения получить открытую поддержку предусмотренного процедурой количества членов собора".

Один член собора сможет выразить поддержку только одному кандидату, говорят в УПЦ КП.

Кто станет главой новой церкви?

Как утверждают собеседники ВВС в Константинополе, пока никто не может точно назвать имя будущего предстоятеля церкви.

Все иерархи будут обсуждать кандидатуры в закрытом режиме, и все решит тайное голосование.

Главным претендентом считается 89-летний предстоятель УПЦ КП Филарет.

Сам Филарет публично говорил о стремлении возглавить новую церковь.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Именно будущему предстоятелю поместной церкви Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии

В одном из последних заявлений он указывал, что иерархи УПЦ КП выдвинут его кандидатуру, а уже на соборе он даст им ответ.

Однако и в Киеве, и в Константинополе не скрывают, что Филарет - не лучший вариант для широкого объединения.

Много вопросов относительно его фигуры есть у представителей УАПЦ, также замечания к нему есть и у иерархов УПЦ МП, которые поддерживают автокефалию.

В украинских СМИ альтернативой Филарету чаще всего называют 56-летнего митрополита УПЦ МП Винницкого и Барского Симеона, а также патриаршего наместника, 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского УПЦ КП Епифания.

В сегодняшнем заявлении УПЦ КП подтвердила свою позицию, что они считают "абсолютно справедливым, исторически обоснованным и пастырски оправданным", чтобы будущий глава поместной церкви имел титул патриарха.

"Однако, учитывая все обстоятельства, наша церковь готова, если это потребуется, на время отложить просьбу о признании своего достоинства патриархата, сохраняя это наименование в собственных пределах и для внутреннего пользования", - говорится в заявлении.

По мнению УПЦ КП, после создания поместной церкви "каждый архиерей в дальнейшем будет возглавлять епархию, которая будет состоять из тех же, до сих пор подчиненных ему приходов, и сохранять присвоенный ему на момент объединения титул".

"Сейчас каждый епископ - как Киевского патриархата, так и двух других православных юрисдикций - имеет в своем подчинении соответствующие приходы и нет такого, чтобы один приход подчинялся двум иерархам", - говорится в заявлении.

В будущем, считают в УПЦ КП, "в течение нескольких десятилетий, обычный постепенный процесс церковной жизни приведет к упорядочению территориальных границ епархий согласно традиционному каноническому порядку".

Участники собора

В объединительном соборе примут участие около 45 иерархов УПЦ КП, 14 представителей УАПЦ, а также все желающие иерархи УПЦ МП.

Собеседники ВВС в Константинополе подтверждают, что приглашение на участие в соборе получат все иерархи УПЦ МП в Украине.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Приглашение на участие в соборе от Варфоломея должны получить все иерархи православных церквей Украины

Сколько из них согласятся - неизвестно. 13 ноября собор УПЦ МП запретил своим представителям присутствовать на объединяющем собрании поместной церкви и продублировал решение РПЦ разорвать общение с Константинополем.

Правда, в тот же день три иерарха этой церкви приехали на встречу к президенту, где обсуждали автокефалию.

От УПЦ МП в работе собора, как предполагают источники в Киеве, могут принять участие несколько десятков иерархов (всего их более 80). Чем больше их будет, тем существеннее они повлияют на выборы предстоятеля.

Как указывают собеседники в Константинополе, иерархи УПЦ МП, которые не присоединятся к новой церкви, для Вселенской патриархии останутся епископами православной церкви - с возможностью приобщиться к новой церкви уже после собора.

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