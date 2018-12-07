Волшебство пурпурного неба - фото

  • 7 декабря 2018
пурпурное небо Копірайт зображення Beverley Senturk
Image caption Благодаря погодным условиям небо над английским побережьем стало пурпурным

Жители прибрежных английских городов, которые в четверг проснулись раньше других, могли наблюдать необычную картину: небо на рассвете заиграло пурпурными, розовыми и фиолетовыми красками.

По словам ведущей BBC Weather Сары Кейт-Лукас, одним из объяснений этого редкого явления может быть низкое атмосферное давление, сопровождающее атлантический циклон.

Это, говорит Кейт-Лукас, привело к тому, что в атмосферу из моря попало значительное количество молекул соли, которые и обеспечили эффект рассеянного света и более яркое проявление розовых и пурпурных оттенков на рассвете.

Пурпурове небо Копірайт зображення Medievaljeremy
Пурпурове небо Копірайт зображення Octopok
Пурпурове небо Копірайт зображення Kingfisher Whisperer

Почему небо меняет цвет

Цвет неба определяется характером рассеивания лучей солнечного света в земной атмосфере.

Верхние слои атмосферы рассеивают невидимые ультрафиолетовые лучи, ниже рассеиваются фиолетовые, еще ниже - синие, затем - голубые. Если бы наша атмосфера была немного толще, цвет неба днём был бы желто-оранжевым с легким зеленоватым оттенком.

Короткие волны голубого цвета рассеиваются легко, тогда как длинные волны оранжевого и красного - слабее. Именно поэтому небо перед рассветом и на закате часто выглядит красным и оранжевым.

Точный оттенок неба на рассвете зависит от ряда факторов. Среди них - количество пыли, уровень загрязнения воздуха, наличие капель воды и облаков.

Иногда сочетание всех этих факторов приводит к тому, что пурпурные оттенки проявляются лучше, чем привычные оранжевые и красные.

Частично это может быть обычной оптической иллюзией - волны излучения розового цвета подсвечивают облака, и это накладывается на темно-серый оттенок неба.

Комбинация розового и темно-синего и может создать впечатление, что небо окрашивается в глубокий пурпурный цвет.

Chester Station Копірайт зображення Rachael Reynolds
Image caption Rachael Reynolds took an atmospheric image of Chester Station
Пурпурове небо
Пурпурове небо Копірайт зображення Avril
Пурпурове небо Копірайт зображення Thedogwalker
Пурпурове небо Копірайт зображення James_H
Пурпурове небо Копірайт зображення Graham's vista

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