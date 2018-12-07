Волшебство пурпурного неба - фото
Жители прибрежных английских городов, которые в четверг проснулись раньше других, могли наблюдать необычную картину: небо на рассвете заиграло пурпурными, розовыми и фиолетовыми красками.
По словам ведущей BBC Weather Сары Кейт-Лукас, одним из объяснений этого редкого явления может быть низкое атмосферное давление, сопровождающее атлантический циклон.
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Это, говорит Кейт-Лукас, привело к тому, что в атмосферу из моря попало значительное количество молекул соли, которые и обеспечили эффект рассеянного света и более яркое проявление розовых и пурпурных оттенков на рассвете.
Почему небо меняет цвет
Цвет неба определяется характером рассеивания лучей солнечного света в земной атмосфере.
Верхние слои атмосферы рассеивают невидимые ультрафиолетовые лучи, ниже рассеиваются фиолетовые, еще ниже - синие, затем - голубые. Если бы наша атмосфера была немного толще, цвет неба днём был бы желто-оранжевым с легким зеленоватым оттенком.
Короткие волны голубого цвета рассеиваются легко, тогда как длинные волны оранжевого и красного - слабее. Именно поэтому небо перед рассветом и на закате часто выглядит красным и оранжевым.
Точный оттенок неба на рассвете зависит от ряда факторов. Среди них - количество пыли, уровень загрязнения воздуха, наличие капель воды и облаков.
Иногда сочетание всех этих факторов приводит к тому, что пурпурные оттенки проявляются лучше, чем привычные оранжевые и красные.
Частично это может быть обычной оптической иллюзией - волны излучения розового цвета подсвечивают облака, и это накладывается на темно-серый оттенок неба.
Комбинация розового и темно-синего и может создать впечатление, что небо окрашивается в глубокий пурпурный цвет.
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