Волшебство пурпурного неба - фото

Копірайт зображення Beverley Senturk Image caption Благодаря погодным условиям небо над английским побережьем стало пурпурным

Жители прибрежных английских городов, которые в четверг проснулись раньше других, могли наблюдать необычную картину: небо на рассвете заиграло пурпурными, розовыми и фиолетовыми красками.

По словам ведущей BBC Weather Сары Кейт-Лукас, одним из объяснений этого редкого явления может быть низкое атмосферное давление, сопровождающее атлантический циклон.

Это, говорит Кейт-Лукас, привело к тому, что в атмосферу из моря попало значительное количество молекул соли, которые и обеспечили эффект рассеянного света и более яркое проявление розовых и пурпурных оттенков на рассвете.

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Почему небо меняет цвет

Цвет неба определяется характером рассеивания лучей солнечного света в земной атмосфере.

Верхние слои атмосферы рассеивают невидимые ультрафиолетовые лучи, ниже рассеиваются фиолетовые, еще ниже - синие, затем - голубые. Если бы наша атмосфера была немного толще, цвет неба днём был бы желто-оранжевым с легким зеленоватым оттенком.

Короткие волны голубого цвета рассеиваются легко, тогда как длинные волны оранжевого и красного - слабее. Именно поэтому небо перед рассветом и на закате часто выглядит красным и оранжевым.

Точный оттенок неба на рассвете зависит от ряда факторов. Среди них - количество пыли, уровень загрязнения воздуха, наличие капель воды и облаков.

Иногда сочетание всех этих факторов приводит к тому, что пурпурные оттенки проявляются лучше, чем привычные оранжевые и красные.

Частично это может быть обычной оптической иллюзией - волны излучения розового цвета подсвечивают облака, и это накладывается на темно-серый оттенок неба.

Комбинация розового и темно-синего и может создать впечатление, что небо окрашивается в глубокий пурпурный цвет.

Копірайт зображення Rachael Reynolds Image caption Rachael Reynolds took an atmospheric image of Chester Station

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