Посвященные девы: "Я вышла замуж за Иисуса Христа"

Копірайт зображення Today’s Catholic/Joe Romie

Джессика Хейс получила свадебное платье, фату и обручальное кольцо.

Однако у алтаря во время торжественного обряда женщина стояла без жениха.

Она выходила замуж за Иисуса Христа.

41-летняя Хейс - посвященная дева, то есть женщина-католичка, которая посвятила свою жизнь Богу.

Во время освящения кандидатка, одетая в белое (похожее на свадебную) платье, дает обет пожизненного целомудрия и отказывается от сексуальных и просто романтических отношений.

Она также надевает свадебное обручальное кольцо - символ помолвки с Христом.

"Меня часто спрашивают, замужем ли я" - рассказывает Хейс. - Я обычно очень коротко объясняю, что я - вероятно, духовная сестра, которая посвятила свою жизнь Христу, однако продолжает жить светской жизнью".

Копірайт зображення Joe Romie Image caption Кольцо является признаком мистической помолвки с Христом

В отличие от монахинь, посвященные девы не живут в закрытых общинах и не носят специальную одежду. Такие женщины не отказываются от светской жизни и обеспечивают себя самостоятельно.

Всего в мире более четырех тысяч посвященных дев.

По данным Американской ассоциации посвященных дев (USACV), в США насчитывается 254 "невест Христа". Джессика Хейс - одна из них.

Это женщины разных профессий - медсестры, психологи, бухгалтеры и пожарные.

"18 лет я работаю в школе, в которую ходила сама", - говорит Хейс, которая живет в Форт-Уэйн, штат Индиана, США.

Копірайт зображення Today's Catholic/Joe Romie Image caption В самый важный момент посвящения дева ложится перед алтарем лицом вниз

Все свое свободное время женщина посвящает молитве, покаянию и встречам со своим исповедником. А вот чисто монашеская жизнь ей не нравится.

"Я живу рядом со своим приходом и всегда готова помочь семье и друзьям. Есть еще работа в школе, где всегда много людей. Там я также стараюсь реализовать божье призвание".

Пожизненное служение

О посвященных девах мало известно даже в католической церкви - отчасти потому, что это призвание официально признали только 50 лет назад.

Однако девственницы были частью церкви с ранних христианских времен. В течение трех первых веков нашей эры многие из них умерли как мученицы, оставаясь верными Богу.

Следует отметить, что мужского соответствия этой религиозной практике в католической церкви нет.

Копірайт зображення Wikicommons Image caption Агнесса Римская - одна из святых, которая приняла мученическую смерть, защищая свою девственность

Среди них - Агнесса Римская, которая, как полагают, отказалась вступить в брак с губернатором города и посвятила свою девственность Богу.

В средние века практика посвящения в девы практически исчезла. Лишь в 1971 году Ватикан возродил древний Орден девственниц (Ordo virginum), признав пожизненную женскую девственность проявлением церковной жизни.

Джессика Хейс не собиралась посвящать свою жизнь Богу, пока не встретила духовного наставника, который, по ее словам, "начал задавать правильные вопросы".

Копірайт зображення Today’s Catholic/Joe Romie Image caption "В соборе было полно людей. Моя семья, друзья, ученики и просто прихожане, которые ранее не видели этого обряда", - рассказывает Джессика о своем посвящении в девы

Стать "невестой Христа" она решила в 2013 году, затем была подготовка, которая продолжалась два года. Когда произошло само посвящение, ей было 36 лет.

"Мои обязанности почти не изменились. Однако теперь все иначе. Ведь иметь Господа в мужьях - это совсем не то, что иметь его в друзьях".

Жить в обществе, где люди ведут активную половую жизнь, довольно сложно для девственниц женщин, которые решили отказаться от физических отношений.

"Думаю, самое трудное - это когда нас неправильно понимают и считают наш выбор противопоставлением традиционной культуре", - говорит Хейс. - Люди думают, что я замужем, поэтому я должна объяснять, что свое тело я отдаю Господу, и именно с ним я поддерживаю главную связь".

Нетронутые физически?

В июле этого года Ватикан обнародовал документ под названием Ecclesiae Sponsama Imago ("Образ невесты церкви"), в котором указано, что девственность не является обязательным условием посвящения в священные девы.

Image caption Ватикан обновил рекомендации для посвященных дев

В отличие от монахинь, которые дают обет безбрачия в день вступления в религиозную общину, от этих "Христовых невест" всегда ожидали пожизненной девственности.

Однако 88-й раздел нового ватиканского документа удивил многих, поскольку в нем указано, что церковная невинность не сводится лишь к физическому целомудрию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Папа Франциск ответил на просьбу епископов четко определить условия посвящения в священные девы

Решение Ватикана о том, что "невестами или девами Христа" теперь могут становиться женщины, которые раньше занимались сексом, не нашло общего понимания.

Например, Ассоциация посвященных дев США заявила, что "глубоко разочарована" такими рекомендациями.

"Мы шокированы, услышав от Матери-Церкви, что физическая девственность больше не рассматривается как важное условие для посвящения в жизнь девы", - говорится в заявлении ассоциации.

Джессика Хейс также предпочитает, чтобы документ был "более четким и понятным", однако радуется, что Папа сосредоточил свое внимание на призвании девственниц.

Копірайт зображення Joe Romie Image caption За вступление женщин в Орден девственниц отвечают местные епископы

В конце концов, по ее словам, обновленные правила поощряют женщин присоединиться к клятве "невесты Христа".

"Количество женщин, которые стремятся дать обет целомудрия, постоянно растет. Это, вероятно, происходит потому, что есть потребность в людях, которые живут в такой радикальной преданности Богу. Возможно, именно этого и требует современная церковь", - заключает Джессика Хейс.

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