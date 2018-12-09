Два нокдауна как аргумент: Ломаченко получил второй чемпионский пояс

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Сегодня ночью с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке (утром по киевскому времени) украинский боксер Василий Ломаченко отстоял звание чемпиона по версии WBA и забрал пояс WBO в бою с пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Василий победил, но оставил повод для дискуссий, потому что в третий раз за пять лет профессиональной карьеры не победил нокаутом.

Человек-сенсация

На этом месте должен был быть 37-летний мексиканец Реймунд Бельтран, боксер, который владел поясом WBO два года и был в августовском поединке против Хосе Педрасы явным фаворитом.

Однако боец ​​на семь лет моложе по прозвищу "Снайпер" из Пуэрто-Рико удивил. Он банально перебоксировал, перебил Бельтрана и отнял у него титул. А заодно и перекроил планы владельца промоутерской компании Top Rank Боба Арума, который рассчитывал провести в декабре поединок между двумя своими подопечными Ломаченко и Бельтраном.

В конце концов, планы не изменились. Педраса хотя и имел возможность избежать встречи с Ломаченко уже в следующем бою, делать этого не стал. Мигом славы он решил пользоваться до конца. И несмотря на то, что эксперты в один голос считали Хосе безнадежным аутсайдером поединка с Ломаченко, предсказывали ему поражение значительно более быстрое, чем в январе прошлого года, когда Хосе в седьмом раунде нокаутировал американец Жервонта Дэвис.

Да еще и украинский суперчемпион выглядел сверхмотивированным. На ринг он выходил "проголодавшимся" после семимесячной вынужденной паузы. Травмировав плечо во время майского чемпионского боя с венесуэльцем Хорхе Линаресом, Ломаченко вынужден был лечь на операцию и восстановился только сейчас.

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Защита печени

Перед боем Педраса отмечал, что больше всего в действиях соперника опасается ударов по печени. Их пуэрториканец называл "страшными". Собственно, ход поединка на ринге Madison Square Garden Theater продемонстрировал, что Хосе вместе со своей командой отработал защиту печени почти идеально.

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Пользуясь преимуществом в росте (175 см против 169-ти), Педраса держал Ломаченко на дистанции. Василий диктовал условия на протяжении всего поединка, но разорвать дистанцию ​​и выйти на удобное для проведения ударных серий расстояние украинцу удавалось не так уж и часто.

Стратегия Ломаченко (отца и сына) тоже прослеживалась довольно четко. Потратив первые два раунда на разведку, в каждой последующей трехминутки Василий увеличивал обороты, заставляя соперника думать только об оборонительных действиях.

В конце концов, получается, что Педраса с его маневренностью, скоростью, умением обороняться мог бы в течение боя действовать чуть смелее. Однако имея перед глазами печальный опыт предыдущих соперников Василия, Хосе ограничивался единичными попаданиями (как правило, джебами) и сразу уходил на безопасную дистанцию.

Впечатляющую устойчивость, умение держать удар Педраса продемонстрировал еще в восьмом и девятом раундах, когда пропустил около десятка мощных ударов с ударной для Ломаченко левой. Однако на настоящие чудеса Хосе смог показать в 11-й трехминутке, когда устоял под настоящим ударным шквалом украинца.

Почти устоял, потому что потеряв контроль над ситуацией и попав под град разнообразных комбинаций, среди которых впервые в бою нашлось место и ударам по печени, Педраса продолжал держаться на ногах, которые, казалось, вот-вот подкосятся. Наконец, в завершение предпоследнего раунда рефери считал нокдаун дважды, но при этом Хосе не падал на канвас, а только опускался на одно колено. При этом пуэрториканец контролировал счет, пытаясь выдержать паузы максимально для как можно лучшего в таких условиях восстановления.

Разные амбиции

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От нокаута Педрасу спас гонг. Полминуты перерыва между заключительными раундами Хосе было достаточно, чтобы восстановить равновесие и не дать себя нокаутировать в концовке боя. Можно не сомневаться, что перед последним раундом Педраса понимал, что по очкам он уступает безнадежно, а значит победить может только досрочно. Однако Хосе не пошел на авантюру и в течение этих трех минут старался избегать борьбы, больше клинчевать, убегать от соперника.

Было видно, что пуэрториканец первым делом хочет пройти весь путь. Это также достижение, ведь в предыдущих 12-ти боях все 12 раундов с Ломаченко продержались только двое оппонентов - мексиканец Орландо Салидо, который Василия в начале профессиональной карьеры вообще победил, и таиландец Сурия Татакун, который не упал в бою с украинцем в ​​2014 -м. Педраса стал в этом списке лишь третьим.

По судейским запискам Ломаченко победил сверхубедительно - 119 107 и дважды по 117:109.

"Педраса - настоящий воин, он провел очень хорошую работу, - сказал после боя Ломаченко. - Мое уважение Педрасе, его команде. Прекрасный бой, очень им благодарен. Я очень доволен. Стал чуть ближе к моей мечте. Плечо уже не беспокоило, я здоров на 100%".

Педраса - настоящий воин, он провел очень хорошую работу Василий Ломаченко, боксер

Следующий соперник Василия уже, по сути, известен. В конце ноября появилось сообщение, что с победителем поединка Ломаченко-Педраса сразится британский экс-чемпион мира Энтони Кролла.

Для Василия, который ставит цель стать абсолютным чемпионом мира, такой бой можно считать перспективным исключительно с коммерческой точки зрения. Он откроет для себя британский ринг и сделает, как тот же Педраса сегодняшнее поражение по очкам, инвестицию в будущее. Однако главная цель Ломаченко пока - встреча с чемпионом WBC/IBF Майки Гарсия из США.

До сих пор соперники только и делали, что обвиняли друг друга в нежелании организовывать бой. Пока украинец готовился к бою с Педрасой, Гарсия решил попробовать себя в полусреднем весе и договорился на 16 марта о бое с чемпионом IBF Эрролом Спенсом-младшим. Вернется ли Майки в более низкую категорию в случае победы - большой вопрос.

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